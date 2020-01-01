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أخبار الانتقالات: ضوضاء بوجبا قد تنتهي في يناير وباريس ينافس على ديباي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأحد 13 ديسمبر 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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Paul Pogba Man Utd 2019-20
Getty

آرتور يتحدث عن ضجيج الانتقالات في برشلونة

2020-12-13T12:35:29Z

قال آرتور "كان هناك ضوضاء أكثر مما كنت أتمنى" فيما يتعلق بانتقاله من برشلونة إلى يوفنتوس.

وفي مقابلة طويلة مع ماركا، أشاد لاعب خط الوسط البرازيلي ببرشلونة لفتحه الباب أمامه للإنتقال الأوروبي، لكنه لم يعجبه كثرة الكلام والشائعات التي سبقت انتقاله.

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Getty Images

توتنهام يسمح برحيل ديلي آلي في يناير

2020-12-13T12:35:12Z

سيسمح لديلي آلي بمغادرة توتنهام في فترة انتقالات يناير "احتراما لخدمته التي دامت خمس سنوات للنادي".

تزعم صحيفة التلجراف أن توتنهام يريد القيمة السوقية الكاملة للاعب خط الوسط، لكنه يفكر أيضًا في خروج اللاعب لفترة إعارة مدتها 6 أشهر مع باريس سان جيرمان.

قد يتخلص اليونايتد من ضوضاء بوجبا في يناير

2020-12-13T12:33:27Z

يوفنتوس يريد بوجبا على سبيل الإعارة

يوفنتوس يخطط لنقل بول بوجبا على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

تزعم صحيفة ذا ميرور أن يوفنتوس قد تم تنبيهه إلى الضجة الأخيرة التي أحاطت باللاعب الفرنسي، ويستكشفون احتمالية صفقة إعارة في يناير مع التزام بالشراء في الصيف.

Pogba Manchester United
Getty Images

باريس ينافس آرسنال على عوار

2020-12-13T12:32:55Z

ربما كان حسام عوار مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بآرسنال في الصيف، لكن باريس سان جيرمان اهتمامه يتزايد بلاعب خط وسط ليون.

بحسب RMC فإن الأندية ستتحدث مرة أخرى في الصيف.

كما يتابع مانشستر سيتي ويوفنتوس أيضًا اللاعب.

أرتيتا يوافق على عودة أوزيل للمشاركة في يناير

2020-12-13T12:31:27Z

فتح ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال الباب أمام مسعود أوزيل للعودة إلى المشاركة مع الفريق في يناير.
لكن غير مؤكد حتى الآن اذا وافق النجم الألماني على البقاء أم صممم على الرحيل إلى الدوري التركي.

Mesut Ozil Arsenal
Getty

توتنهام يدخل السباق على نجم يوفنتوس

2020-12-13T12:28:04Z

توتنهام يستهدف نجم اليوفي

بحسب تودوفيتشاجيس فإن توتنهام بقيادة جوزيه مورينيو مستعد لدفع 70 مليون يورو ليوفنتوس مقابل باولو ديبالا.

كافح ديبالا لإيجاد أفضل مستوياته هذا الموسم، ومع وجود عقده الذي ينتهي في 2022، قد يغري يوفنتوس لإتمام البيع.

PAULO DYBALA Juventus Turin
Getty Images

ميلان وإشبيلية يتنافسان لضم مهاجم مارسيليا

2020-12-13T12:27:06Z

سينتهي عقد مهاجم مارسيليا فلوريان توفين بنهاية الموسم وسيتعاقد مع ميلان أو إشبيلية، وفقًا لكالتشيوميركاتو.

لن يكون مارسيليا مستعدًا لبيعه في يناير لأنهم حاليًا في سباق على لقب الدوري الدرجة الأولى الفرنسي.

فيراتي واثق من بقاء نيمار ومبابي

2020-12-13T12:26:18Z

قال ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان إنه واثق من أن نيمار وكيليان مبابي سيوقعان صفقات جديدة مع النادي.

"لا يوجد فريق أفضل في العالم، نيمار ومبابي سيستمران مع باريس سان جيرمان"

باريس ينافس برشلونة على النجم الهولندي

2020-12-13T12:24:24Z

برشلونة يواجه تحدي لضم نجم هولندا

ذكرت صحيفة لو باريزيان أن باريس سان جيرمان قد ينتقل إلى ممفيس ديباي في الصيف.

يحترم كيليان مبابي ونيمار بشكل خاص لاعب هولندا ويحرصان على رؤية الانتقال.

لطالما ارتبط برشلونة بالمهاجم، الذي ينتهى عقده في نهاية الموسم.

Memphis Depay Lyon 2020-21
Getty Images

هل يستبدل الريال راموس بألابا؟

2020-12-12T09:17:54Z

لن تختفي التقارير التي تفيد بأن سيرخيو راموس في طريقه للخروج من ريال مدريد.

ينتهي عقد قلب دفاع إسبانيا في نهاية الموسم وهناك حديث عن انتقال محتمل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ذكرت صحيفة بيلد أن رحيل راموس من السانتياجو برنابيو قد يمهد الطريق لديفيد ألابا للانضمام إلى العملاق الإسباني، حيث من المقرر أن يرحل نجم النمسا عن البوندسليجا كلاعب حر في نهاية الموسم.

Ramos
Anadolu