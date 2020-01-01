أخبار الانتقالات: ضوضاء بوجبا قد تنتهي في يناير وباريس ينافس على ديباي

قال آرتور "كان هناك ضوضاء أكثر مما كنت أتمنى" فيما يتعلق بانتقاله من برشلونة إلى يوفنتوس.

وفي مقابلة طويلة مع ماركا، أشاد لاعب خط الوسط البرازيلي ببرشلونة لفتحه الباب أمامه للإنتقال الأوروبي، لكنه لم يعجبه كثرة الكلام والشائعات التي سبقت انتقاله.