أخبار الانتقالات: صراع الطليان من أجل جوهرة أتلتيكو والسيتي يسعى لضم هالاند

بعد مباراة جنوى لم يستطع النجم الأرجنتيني إخفاء إحباطه من الحديث المستمر حول التعقيدات المتعلقة بصفقة جديدة محتملة.

"لقد قيل الكثير من الأشياء غير الصحيحة فيما يتعلق بعقدي"، صرح على سكاي سبورت بعد صافرة النهاية.

"كان وكيل أعمالي في تورينو لفترة طويلة ولم يتم استدعائه من قبل النادي، إنه لأمر محبط أن أسمع حديثًا عن أرقام مالية مستثمرة".

"سيكون من الأفضل لو أمكن قول الحقيقة، لأن الحديث عن تلك الجوانب في هذه الفترة يضع الجماهير ضدي، مع كل الحب الذي أكنه ليوفنتوس."

وكان رئيس يوفنتوس فابيو باراتي قد تحدث عن عقد ديبالا في أكتوبر، مؤكدا أن المناقشات جارية لتمديد فترة إقامته.