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أخبار الانتقالات | بوجبا يعرقل صفقات مانشستر يونايتد، وموهبة برشلونة قد يرحل

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، الأحد 1 أغسطس، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، ليفربول، وفرق أوروبا

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Paul Pogba Manchester United vs Granada 15042021
Getty Images

رحيم ستيرلينج يماطل في عملية التجديد

2021-08-01T18:15:28Z

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية تعطيل رحيم ستيرلينج لمفاوضات التجديد مع مانشستر سيتي خلال الفترة الجارية

اللاعب يمتلك عقدًا ينتهي بعد موسمين وبالتالي لا يرغب في استعجال عملية التمديد

جريليش يعود إلى إنجلترا وينتظر إتمام رحيله إلى مانشستر سيتي

2021-08-01T18:12:32Z

أكدت صحيفة "ميرور" البريطانية عودة جاك جريليش إلى صفوف إنجلترا استعدادًا للانتقال إلى مانشستر سيتي

التقارير الصحفية أكدت أنّ الصفقة قد تصل إلى 100 مليون إسترليني

Jack Grealish England Manchester City GFX
Getty Images

بوجبا يعطل صفقات جديدة لمانشستر يونايتد

2021-08-01T18:11:01Z

النجم الفرنسي صاحب القرار

يعطل بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، صفقة جديد للشياطين الحمر، إذ يرغب النادي الإنجليزي في التعاقد مع ساؤول من صفوف أتلتيكو مدريد

وفي حال رفض بوجبا مغادرة النادي والرحيل إلى باريس سان جيرمان فلن يكون سهلًا إتمام صفقة ساؤول

أليجري يرغب في بقاء رامزي

2021-08-01T18:08:23Z

أكد ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، استمرار آرون رامزي في صفوف الفريق نافيًا رحيله إلى الدوري الإنجليزي.

التقارير الصحفية سبق وأشارت إلى رغبة يوفنتوس إعادة ميراليم بيانيتش من برشلونة في الصيف الجاري

جاري كاهيل يعلن رحيله عن كريستال بالاس

2021-08-01T17:56:14Z

موهبة برشلونة يقترب من الرحيل

2021-08-01T17:54:59Z

رغم تألقه في فترة التحضير للموسم الجديد

ودّع أليكس كولادو، موهبة برشلونة، معسكر الفريق في ألمانيا ليستعد للانضمام إلى فريقه الجديد.

التقارير الصحفية أشارت إلى اقتراب اللاعب من كلوب بروج على  سبيل الإعارة على أن يعود في الموسم المقبل

أرتيتا يؤكد بقاء جاكا

2021-08-01T17:51:41Z

أكد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي آرسنال، استمرار جرانيت جاكا مع الفريق في موسم 2021-2022 وعدم رحيله لصفوف روما
Xhaka Arteta GFX
Getty / Goal