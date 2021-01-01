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أخبار الانتقالات | بوجبا يرحب بيوفنتوس ورحيل راموس عن باريس

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 8 أكتوبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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Sergio Ramos, PSG
Getty Images

ليفربول قد يتحرك لضم أسينسيو

2021-10-08T07:32:56Z

أوضحت "ABC" أن ليفربول قد يجدد اهتمامه بضم ماركو أسينسيو من ريال مدريد.

اللاعب الإسباني ليس سعيد بدوره في النادي الملكي، مما قد يفتح الباب لرحيله.

برشلونة وسيتي مهتمان بنجم إسبانيول

2021-10-08T07:31:23Z

ذكرت "ديلي ميل" أن مانشستر سيتي انضم للأندية المهتمة بضم موهبة إسبانيول ماتيو جوسيف.

جوسيف، 19 عاماً، تم ربطه بالجار برشلونة بحسب التقرير، ويحظى باهتمام أيضاً من ليدز يونايتد، ويملك شرطاً جزائياً بقيمة مليوني يورو تقريباً في عقده.

صلاح كان على أعتاب باريس

2021-10-08T07:30:34Z

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بايرن يضع خطته لضم أديمي

2021-10-08T07:29:14Z

علمت مصادر "جول" أن بايرن ميونخ يخطط لضم النجم الشاب كريم أديمي في يناير المقبل من سالزبورج.

ويخطط بايرن لضمه نهائياً في يناير ثم إعارته لسالزبورج من أجل اللعب باستمرار، وفي نفس الوقت التغلب على خطط لايبزيج وبوروسيا دورتموند لضمه.

فودين يقترب من التجديد

2021-10-08T07:28:11Z

أوضح نيكولا شيرا، الصحفي الإيطالي، أن فيل فودين أصبح قريباً من تمديد عقده مع مانشستر سيتي.

ويمتد عقد الشاب الإنجليزي الحالي حتى 2024، ولكن مانشستر سيتي يريد مده لثلاث سنوات إضافية.

ألابا يوضح حقيقة رغبته باللعب في برشلونة

2021-10-08T07:27:38Z

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بوجبا يرحب بفرضية يوفنتوس

2021-10-08T07:26:22Z

أوضح بول بوجبا أنه يرتبط بعد بعلاقات قوية مع يوفنتوس ويتحدث مع لاعبي الفريق وزملاء الماضي مثل باولو ديبالا.

وقال الفرنسي عقب فوز بلاده على ملعب "أليانز" الخاص بالسيدة العجوز على بلجيكا بدوري الأمم أن عقده مع مانشستر ممتد لعام بعد، ولكن بعدها قد يحدث أي شيء.

راموس قد يغادر باريس!

2021-10-08T07:25:58Z

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