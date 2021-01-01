أخبار الانتقالات: برشلونة يُبقي على ميسي من خلال أجويرو وأنباء مطمئنة عن راموس

يوفنتوس يسعى للتعاقد مع أجويرو
أوردت صحيفة ميدياسيت أن يوفنتوس يضع عينه نصب التعاقد مع سيرخيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
عقد المهاجم ينتهي بنهاية الموسم لذلك ستكون الصفقة مجانية، وبرزت منافسة من برشلونة على التعاقد مع النجم الأرجنتيني أيضًا.
بايرن ميونخ متقدم في صراع التعاقد مع كوليبالي
أفادت تقارير من شبكة ماتينو الإيطالية أن بايرن ميونخ هو الأوفر حظًا حاليًا للتعاقد مع كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الصيف المقبل.
مانشستر يونايتد وليفربول يتنافسان أيضًا مع العملاق البافاري على المدافع السنغالي المتوقع أن تبلغ قيمته 45 مليون يورو.
مانشستر يونايتد يفكر في جناح ليفركوزن
لا تزال إدارة مانشستر يونايتد تسعى لدعم مركز الجناح في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وقد وقع اختيارها على إيريك بايلي، لاعب باير ليفركوزن.
وبحسب الصحف الإنجليزية فإن مانشستر يونايتد على تواصل مع ممثلي اللاعب منذ شهر يناير الماضي، لكن هناك منافسة شرسة مع ميلان وتوتنهام من أجله.
راموس هادئ بشأن تجديد عقده في ريال مدريد
أفادت صحيفة "ماركا" أن سيرخيو راموس في حالة هدوء بشأن تجديد عقده مع ريال مدريد.
وبحسب الصحيفة فإن التجديد اقترب للغاية في ظل تحسن العلاقات بين اللاعب والإدارة، ما جعل الهدوء سيد الموقف الحالي.
لابورتا يتسلح بـ"أجويرو" للإبقاء على ميسي في برشلونة!
سيحاول جوان لابورتا أن يجلب سيرخيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، إلى برشلونة في صفقة انتقال حر الصيف المقبل سعيًا منه في إقناع ليونيل ميسي بالاستمرار في كامب نو.
وبحسب ما أوردته صحيفة سبورت نقلًا عن صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن فريق لابورتا وضع أجويرو كخيار أول لدعم مركز المهاجم الصريح في الصيف المقبل خصوصًا وأن الصفقة ستكون مجانية.
العلاقة الوطيدة التي تربط أجويرو بميسي منذ أن كانا سويًا في منتخب الأرجنتين للناشئين من شأنها أن تُشجع البرغوث على الاستمرار في كامب نو، لا سيما وبعد فقدانه صديقه المقرب لويس سواريز في الصيف الماضي برحيله إلى أتلتيكو مدريد
مانشستر يونايتد يدخل الصراع على نجم وسط ملعب برشلونة!
كشف تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن رغبة نادي مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات اللاعب إلياكس موريبا من صفوف برشلونة.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن اللاعب لفت أنظار الجميع في مانشستر يونايتد في الفترة الماضية.
وأكدت الصحيفة أن النادي الإنجليزي ليس الوحيد الذي يسعى للحصول على خدمات اللاعب الشاب، حيث يريده نادي لايبزيج الألماني أيضًا.
ديكو يرشح موهبة ليفركوزن الدفاعية للانتقال إلى برشلونة
قام ديكو وكيل اللاعبين الحالي ونجم برشلونة السابق، بترشيح إدموند تابسوبا لاعب ليفركوزن الألماني، للانتقال إلى النادي الكتالوني الصيف القادم.
صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن ديكو قرر استغلال علاقاته في برشلونة، من أجل وضع فكرة التعاقد مع تابسوبا على طاولة مختلف المرشحين لرئاسة النادي.
يوفيتش يوضح موقفه من العودة لريال مدريد
أكد لوكا يوفيتش لاعب ريال مدريد المعار من صفوف الملكي لآينتراخت فرانكفورت على تركيزه الكامل في الوقت الحالي مع ناديه الألماني.
وقال يوفيتش: "سأفكر في المستقبل عندما ينتهي الموسم الجاري، لكن في الوقت الحالي أنا أفكر فقط في آينتراخت فرانكفورت".
وأضاف: "أنا أعمل بكل ما لدي حتى ألعب المباريات المقبلة، لكن كل شيء ممكن في كرة القدم، لا يمكنك أن تعرف ما الذي سيحدث".
نوبل "يأس" من منافسة مانويل نوير في بايرن ميونخ
أكدت صحيفة كيكر على أن الحارس أليكساندر نوبل قد قرر مغادرة بايرن ميونخ على سبيل الإعارة الصيف المقبل بعد فشله في منافسة مانويل نوير على حماية العرين البافاري.
وبحسب الصحيفة فإن الانضمام إلى موناكو هو الأقرب لنوبل في الفترة الحالية لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.