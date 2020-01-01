أخبار الانتقالات: بن العمري ينضم إلى ليون وديمبلي كان يسعى للرحيل

ديمبيلي محبط بعد فشل انتقاله إلى مانشستر يونايتد
ديمبيلي كان يريد الرحيل عن برشلونة
عثمان ديمبيلي ليس سعيدًا ببرشلونة ، حسبما زعمت الديلي ستار ، حيث رأى اللاعب الفرنسي إمكانية انتقاله إلى مانشستر يونايتد.
كان الفائز بكأس العالم من بين أولئك الذين وضع الشياطين الحمر أنظارهم في وقت متأخر من نافذة الصيف ، لكن مطالب عملاق الدوري الإسباني تعني عدم إبرام أي صفقة.
ليفربول يخرج لاعبه أرويو على سبيل الإعارة
Anderson Arroyo has joined Salamanca CF UDS on a season-long loan deal.— Liverpool FC (@LFC) October 6, 2020
Good luck for the rest of the season, Arroyo 🙌
مدافع السيتي يرفض الانتقال إلى توتنهام
رفض جون ستونز مدافع مانشستر سيتي الانتقال إلى توتنهام في الموعد النهائي - كما ذكرت صحيفة ديلي ستار.أراد توتنهام إحضار اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا في صفقة إعارة لمدة موسم، لكنه لم يرغب في اقتلاع عائلته والانتقال إلى لندن.ر
جمال الدين بن العمري ينتقل رسميًا إلى صفوف ليون
🇩🇿 Welcome to OL, Djamel Benlamri! 🔴🔵#Benlamri2021 #DeadlineDay pic.twitter.com/fkhQSt62hc— OL English 🇬🇧 (@OL_English) October 5, 2020
مانشستر يونايتد مستمر في مفاوضات سانشو
لن يتخلى الشياطين الحمر عن جناح دورتموند
سيعود مانشستر يونايتد إلى جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند في يناير - وفقًا لصحيفة The Sun.
لا يزال اللاعب الدولي الإنجليزي يريد الانتقال إلى الأولد ترافورد، والشياطين الحمر مستعدون لإعادة فتح المفاوضات مع BVB في العام الجديد.
رفض يونايتد الوفاء بتقييم دورتموند البالغ 120 مليون يورو (109 مليون جنيه إسترليني / 141 مليون دولار) لسانشو في فترة الانتقالات الصيفية وسط حالة عدم اليقين المالي لأزمة فيروس كورونا.
صفقة جديدة لبلد الوليد
أعلن ريال بلد الوليد تعاقده مع لاعب الوسط المخضرم روكي ميسا.
ينضم في صفقة انتقال مجانية، ويوقع عقدًا لمدة ثلاث سنوات مع النادي.كان ميسا مؤخرًا مع إشبيلية، لكنه قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع ليجانيس، حيث شارك في 30 مباراة.
برشلونة يفشل في ضم مدافع السيتي
لم يتم الاتفاق بين برشلونة والسيتي بشأن جارسيا
فشل صفقة إريك جارسيا بعد أن رفض برشلونة دفع المبلغ المطلوب من مانشستر سيتي يوم الاثنين.
على الرغم من أن جارسيا كان في العام الأخير من عقده، لم يكن مانشستر سيتي راغبًا في السماح للمدافع بالرحيل بثمن بخس وسيحتفظ به الآن حتى يناير على الأقل.
مانشستر يونايتد يبرم صفقة بقيمة 41 مليون يورو لضم نجم أتالانتا
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن إتمام صفقة التعاقد مع عماد ديالو تراوري.
سينضم الجناح من أتالانتا في يناير ومن المتوقع أن ينتقل مباشرة إلى فريق أولي جونار سولشاير.
آرسنال ينجح أخيرًا في ضم نجم أتلتيكو
آرسنال أنهى صفقة للتعاقد مع توماس بارتي مع توجه لوكاس توريرا إلى الجانب الآخر.
يتوجه بارتي إلى لندن بعد أن اختار الجانرز دفع الشرط الجزائي له بعد سلسلة من المفاوضات طوال الصيف.
لاعب إيفرتون يعود إلى ساوثامبتون
أكمل ثيو والكوت عودته إلى ساوثامبتون.
الجناح ينضم إلى الفريق على سبيل الإعارة من إيفرتون، ويعود إلى النادي بعد ما يقرب من 15 عامًا.