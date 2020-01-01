أخبار الانتقالات: بن العمري ينضم إلى ليون وديمبلي كان يسعى للرحيل

لم يتم الاتفاق بين برشلونة والسيتي بشأن جارسيا

فشل صفقة إريك جارسيا بعد أن رفض برشلونة دفع المبلغ المطلوب من مانشستر سيتي يوم الاثنين.

على الرغم من أن جارسيا كان في العام الأخير من عقده، لم يكن مانشستر سيتي راغبًا في السماح للمدافع بالرحيل بثمن بخس وسيحتفظ به الآن حتى يناير على الأقل.