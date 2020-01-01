أخبار الانتقالات: حارس اليونايتد يريد الرحيل ومودريتش يحاول البقاء في مدريد

ممفيس ديباي يوضح سبب فشل انتقاله لبرشلونة
صرح ديباي نجم ليون الفرنسي أن "بعض القواعد" هي التي منعته من الانضمام للعملاق الكتالوني.
وأكدت الكثير من التقارير أن الصفقة قد تتم في يناير المقبل.
سنترال كوست مارينرز يعلن التعاقد مع بيريغيتي
No Bull(s)! @MarkBirraz is back on the Coast for @aleague season 16. #CCMFC pic.twitter.com/b5kVEmbcUY— Central Coast Mariners (@CCMariners) October 7, 2020
ساري يقترب من الظهور مرة أخرى في الدوري الإيطالي
ماوريتسيو ساري مرشح لتولي زمام القيادة في فيورنتينا، حسب توتوميركاتو.
كان المدرب عاطلاً عن العمل منذ أن حل محله أندريا بيرلو في يوفنتوس وهو منخرط في محادثات مع البيانكونيري حول صفقة إنهاء الخدمة.
يقال إن نادي فلورنسا هو الأكثر احتمالا لضم ساري بمجرد إطلاق سراحه بالكامل من قبل حامل اللقب، لكن روما أيضًا كانت له محادثات مع ساري.
هيجواين يأخذ لقب الكابتن في إنتر ميامي
Gonzalo Higuaín will wear the armband tonight. pic.twitter.com/m9RuFQb1Hj— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 7, 2020
مانشستر يونايتد مستمر في مفاوضات ديمبيلي
تقول صحيفة ديلي ميل إن عثمان ديمبيلي قد ينتهي به المطاف في مانشستر يونايتد في فترة انتقالات يناير.
حاول الشياطين الحمر وضع اتفاقية إعارة للاعب الفائز بكأس العالم في مكانها في اليوم الأخير من فترة الانتقالات، وسيحتفظون بمصالحهم على الرغم من فشلهم في إتمام الصفقة في تلك المرحلة.
مدرب الأرجنتين سعيد ببقاء ميسي في برشلونة
يشعر ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين أنه من "الإيجابي" بقاء ليونيل ميسي في برشلونة لأنه سمح للنجم بالبقاء مستقرًا.
استياء ميسي من طريقة إدارة الفريق الكتالوني جعله يسلم طلب انتقال مفاجئ ، قبل أن يخبر اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا موقع جول أنه سيبقى في الكامب نو هذا الموسم.
قبل مباراة التأهل لكأس العالم يوم الخميس ضد الإكوادور في ستاد البومبونيرا، كشف سكالوني عن مشاعر ميسي حول تواجده في المعسكر الأرجنتيني، وذكر ارتياحه لأن المهاجم النجم حسم مستقبله.
مودريتش يسعى بشدة للاستمرار في ريال مدريد
النجم الكرواتي مستعد للتضحية من أجل ريال مدريد
قال ماركا إن لوكا مودريتش مستعد لتخفيض راتبه لتمديد عقده مع ريال مدريد.
النجم الكرواتي ينتهي عقده في سانتياجو برنابيو عام 2021، ويعتقد أنه يمكنه المساهمة لمدة عام آخر على الأقل بعد ذلك.
لم يتخذ النادي الملكي أي قرارات بعد بشأن مستقبل مودريتش، لكن من الواضح أن اللاعب نفسه يريد البقاء في مكانه.
أوزيل خارج قائمة آرسنال في الدوري الأوروبي
تم استبعاد مسعود أوزيل من تشكيلة آرسنال المكونة من 25 لاعبا لمرحلة المجموعات في دوري الأوروبي.
اللاعب الأعلى ربحًا في النادي - الذي يبلغ 350000 جنيه إسترليني (454000 دولار أمريكي) في الأسبوع، هو واحد من اثنين من كبار اللاعبين تم استبعادهم من قبل ميكيل أرتيتا.
حارس مانشستر يونايتد يريد الرحيل
روميرو يريد الرحيل عن الشياطين الحمر
حارس مرمى مانشستر يونايتد سيرجيو روميرو حريص على إتمام صفقة انتقاله إلى الدوري الأمريكي، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل.
كان روميرو قريبًا من الانضمام إلى إيفرتون على سبيل الإعارة لكن هذه الخطوة تراجعت بعد أن طالب الشياطين الحمر برسوم مرتفعة للأرجنتيني.