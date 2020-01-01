أخبار الانتقالات: نجم البايرن ينتقل لآيندهوفن وسبب فشل صفقة ديمبيلي

سيعيد روما التعاقد مع مهاجم شنجهاي شينهوا ستيفان الشعراوي عندما تبدأ فترة الانتقالات في يناير - وفقًا لكالتشيو ميركاتو.

وسيعود اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا إلى ملعب الأوليمبيكو في صفقة إعارة أولية، وسيكون لدى نادي العاصمة خيار شرائه مباشرة مقابل 20 مليون يورو (18 مليون جنيه إسترليني / 23 مليون دولار) في الصيف المقبل.

حاول فريق روما المضي قدمًا في صفقة انتقال الشعراوي قبل الموعد النهائي يوم الإثنين، لكنه فشل في النهاية في إبرام اتفاق مع شنجهاي في الوقت المناسب.