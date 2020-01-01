أخبار الانتقالات: نجم البايرن ينتقل لآيندهوفن وسبب فشل صفقة ديمبيلي

فيليبي أندرسون ينضم إلى بورتو على سبيل الإعارة من وست هام
🔵⚪ Bem-vindo, Felipe Anderson— FC Porto (@FCPorto) October 6, 2020
🔵⚪Bienvenido, Felipe Anderson
🔵⚪Welcome, Felipe Anderson#FCPorto #NaçãoPorto #BemVindoFelipeAnderson pic.twitter.com/zUGTcIBdE3
روما يصر على عودة الشعراوي
سيعيد روما التعاقد مع مهاجم شنجهاي شينهوا ستيفان الشعراوي عندما تبدأ فترة الانتقالات في يناير - وفقًا لكالتشيو ميركاتو.
وسيعود اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا إلى ملعب الأوليمبيكو في صفقة إعارة أولية، وسيكون لدى نادي العاصمة خيار شرائه مباشرة مقابل 20 مليون يورو (18 مليون جنيه إسترليني / 23 مليون دولار) في الصيف المقبل.
حاول فريق روما المضي قدمًا في صفقة انتقال الشعراوي قبل الموعد النهائي يوم الإثنين، لكنه فشل في النهاية في إبرام اتفاق مع شنجهاي في الوقت المناسب.
آيندهوفن يتعاقد مع النجم الألماني جوتزه
Give him a warm ♥️🤍 welcome!— PSV International (@psveindhoven) October 6, 2020
MARIOOOO GÖTZEEEEEEE 😍#MeisterMario
إنتر ميلان يحاول تحصين مهاجمه قبل انتقالات يناير
افتتح إنتر محادثات بشأن عقد جديد مع المهاجم المميز لوتارو مارتينيز - وفقا لكالتشيو ميركاتو.
تنتهي الصفقة الحالية للاعب البالغ من العمر 23 عامًا في عام 2023، لكن النيرازوري يأمل في ربطه بشروط جديدة لإبعاد الأندية عنه.
كان Lautaro هدفًا لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكن إنتر رفض السماح له بالذهاب مقابل رسوم مخفضة وتمسك بسعره الذي يقارب 100 مليون يورو.
ليفربول يرسل ماركو جروييتش إلى بورتو على سبيل الإعارة
Marko Grujic has joined @FCPorto in a season-long loan deal.— Liverpool FC (@LFC) October 6, 2020
All the best, Marko 🙌
خضيرة خارج قائمة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا
استُبعد سامي خضيرة لاعب يوفنتوس المخضرم من قائمة النادي المكونة من 23 لاعباً للعب في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
يعني القرار الذي اتخذه المدرب الجديد أندريا بيرلو أن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا لم يعد ضمن خطط السيدة العجوز، بعد عدم اختياره في أي من تشكيلات الدوري الإيطالي منذ بداية الموسم.
كان يوفنتوس حريصًا على التوصل إلى اتفاق مشترك مع خضيرة لإنهاء العام الأخير من عقده، لكن المناقشات لم تتوصل بعد إلى نتيجة مناسبة لكلا الطرفين، حيث بلغ صافي رواتب الألماني 6 ملايين يورو على مدار الـ 12 شهرًا الماضية.
فينالدوم يكشف حقيقة مفاوضات برشلونة
لم يكن هناك جدية في مفاوضات برشلونة لفينالدوم
كشف لاعب خط وسط ليفربول جيني فينالدوم أنه لا يوجد "شيء جاد" فيما تردد عن اهتمام برشلونة بخدماته هذا الصيف.
وارتبط النجم الهولندي بالانتقال إلى الكامب نو بعد أن تولى مدربه الدولي السابق رونالد كومان المسؤولية من كيكي سيتيين في الجانب الكتالوني.
سبب فشل انتقال ديمبيلي لمانشستر يونايتد!
ديمبيلي كان قريبًا من الانتقال إلى الشياطين الحمر
كان عثمان ديمبيلي على وشك الانضمام إلى مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة، لكن رفضه التوقيع على تمديد عقده مع برشلونة أدى إلى عدم حدوث هذه الخطوة، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل.
كان الشياطين الحمر على استعداد لدفع رسوم إعارة "كبيرة" للاعب الفرنسي لكن برشلونة لم يكن مستعدًا للسماح له بمغادرة كامب نو دون الموافقة على عقده الجديد.
يستمر عقد ديمبيلي الحالي حتى عام 2022.
مدافع الدوري الإنجليزي ينتقل لهولندا
تم التأكيد أن برونو مارتينز إندي، مدافع ستوك سيتي، حصل على إعارة لمدة موسم إلى نادي ألكمار الهولندي.
المدافع الهولندي يلعب مع ستوك منذ 2016 ولعب أكثر من 130 مباراة للنادي.