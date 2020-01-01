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أخبار الانتقالات: نجم البايرن ينتقل لآيندهوفن وسبب فشل صفقة ديمبيلي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020 وكيف تخوض الأندية الأوروبية الكبرى سوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Ousmane Dembele, Barcelona, Man Utd badge
Getty composite

روما يصر على عودة الشعراوي

2020-10-07T10:18:48Z

سيعيد روما التعاقد مع مهاجم شنجهاي شينهوا ستيفان الشعراوي عندما تبدأ فترة الانتقالات في يناير - وفقًا لكالتشيو ميركاتو.

وسيعود اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا إلى ملعب الأوليمبيكو في صفقة إعارة أولية، وسيكون لدى نادي العاصمة خيار شرائه مباشرة مقابل 20 مليون يورو (18 مليون جنيه إسترليني / 23 مليون دولار) في الصيف المقبل.

حاول فريق روما المضي قدمًا في صفقة انتقال الشعراوي قبل الموعد النهائي يوم الإثنين، لكنه فشل في النهاية في إبرام اتفاق مع شنجهاي في الوقت المناسب.

آيندهوفن يتعاقد مع النجم الألماني جوتزه

2020-10-07T10:18:08Z

إنتر ميلان يحاول تحصين مهاجمه قبل انتقالات يناير

2020-10-07T10:15:41Z

افتتح إنتر محادثات بشأن عقد جديد مع المهاجم المميز لوتارو مارتينيز - وفقا لكالتشيو ميركاتو.

تنتهي الصفقة الحالية للاعب البالغ من العمر 23 عامًا في عام 2023، لكن النيرازوري يأمل في ربطه بشروط جديدة لإبعاد الأندية عنه.

كان Lautaro هدفًا لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكن إنتر رفض السماح له بالذهاب مقابل رسوم مخفضة وتمسك بسعره الذي يقارب 100 مليون يورو.

ليفربول يرسل ماركو جروييتش إلى بورتو على سبيل الإعارة

2020-10-07T10:15:18Z

خضيرة خارج قائمة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

2020-10-07T10:11:49Z

استُبعد سامي خضيرة لاعب يوفنتوس المخضرم من قائمة النادي المكونة من 23 لاعباً للعب في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

يعني القرار الذي اتخذه المدرب الجديد أندريا بيرلو أن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا لم يعد ضمن خطط السيدة العجوز، بعد عدم اختياره في أي من تشكيلات الدوري الإيطالي منذ بداية الموسم.

كان يوفنتوس حريصًا على التوصل إلى اتفاق مشترك مع خضيرة لإنهاء العام الأخير من عقده، لكن المناقشات لم تتوصل بعد إلى نتيجة مناسبة لكلا الطرفين، حيث بلغ صافي رواتب الألماني 6 ملايين يورو على مدار الـ 12 شهرًا الماضية.

فينالدوم يكشف حقيقة مفاوضات برشلونة

2020-10-07T10:09:21Z

لم يكن هناك جدية في مفاوضات برشلونة لفينالدوم

كشف لاعب خط وسط ليفربول جيني فينالدوم أنه لا يوجد "شيء جاد" فيما تردد عن اهتمام برشلونة بخدماته هذا الصيف.

وارتبط النجم الهولندي بالانتقال إلى الكامب نو بعد أن تولى مدربه الدولي السابق رونالد كومان المسؤولية من كيكي سيتيين في الجانب الكتالوني.

Gini Wijnaldum Liverpool
Getty Images

سبب فشل انتقال ديمبيلي لمانشستر يونايتد!

2020-10-07T10:07:09Z

ديمبيلي كان قريبًا من الانتقال إلى الشياطين الحمر

كان عثمان ديمبيلي على وشك الانضمام إلى مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة، لكن رفضه التوقيع على تمديد عقده مع برشلونة أدى إلى عدم حدوث هذه الخطوة، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل.

كان الشياطين الحمر على استعداد لدفع رسوم إعارة "كبيرة" للاعب الفرنسي لكن برشلونة لم يكن مستعدًا للسماح له بمغادرة كامب نو دون الموافقة على عقده الجديد.

يستمر عقد ديمبيلي الحالي حتى عام 2022.

Ousmane Dembele Barcelona 2020-21
Getty Images

مدافع الدوري الإنجليزي ينتقل لهولندا

2020-10-07T10:04:21Z

تم التأكيد أن برونو مارتينز إندي، مدافع ستوك سيتي، حصل على إعارة لمدة موسم إلى نادي ألكمار الهولندي.

المدافع الهولندي يلعب مع ستوك منذ 2016 ولعب أكثر من 130 مباراة للنادي.