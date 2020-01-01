مدونة حية

أخبار الانتقالات: دوجلاس كوستا يعود للبايرن وديباي يقترب من برشلونة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2020 وكيف تخوض الأندية الأوروبية الكبرى سوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Memphis Depay Barcelona 2020
Getty/Goal

الريدز حريصون على ضم حارس توتنهام

2020-10-05T09:32:23Z

يستكشف ليفربول خيار انتقال باولو جازانيجا من توتنهام، وفقًا لصحيفة إندبندنت.

يريد يورجن كلوب ضم حارس مرمى آخر بعد أن رأى أليسون يعاني من إصابة مفاجئة وبعد مستوى أدريان في لقاء الخسارة 7-2 أمام أستون فيلا.

Paulo Gazzaniga Tottenham
Getty

برشلونة منفتح على إعارة رافينيا وتوديبو

2020-10-05T09:20:03Z

بحسب صحيفة آس الإسبانية فإن برشلونة مستعد للاستغناء عن رافينيا وتوديبو على سبيل الإعارة قبيل انتهاء سوق الانتقالات اليوم.

الفريق الأقرب لضم الثنائي هو بورتو، والذي سيترك ديوجو ليتي يرحل للكتلان على سبيل الإعارة

روما يتوصل لاتفاق بشأن سمولينج

2020-10-05T09:16:40Z

أشارت كالتشيو ميركاتو إلى أن روما نجح في الوصول لاتفاق مع مانشستر يونايتد من أجل ضم كريس سمولينج.

ستكلف الصفقة خزائن الجيالوروسي 15 مليون يورو، وهذه المرة سيكون بعقد نهائي بعد موسم الإعارة الناجح الذي قضاه في الأوليمبيكو.

Smalling Roma
Goal

ويليامز على أعتاب ساوثامبتون

2020-10-05T09:14:47Z

بحسب سكاي سبورت، فإن ساوثامبتون مهتم بضم ظهير مانشستر يونايتد براندون ويليامز قبل نهاية سوق الانتقالات اليوم.

ويسعى القديسون إلى ضم اللاعب على سبيل الإعارة، لكن الصفقة لن تتم إلا إذا كان المقابل المادي مناسب

يوفنتوس يتوصل لاتفاق بشأن كييزا

2020-10-05T09:10:56Z

اللاعب على قائمة البيانكونيري منذ فترة طويلة

توصل يوفنتوس لموافقة من فيورنتينا على ضم فيديريكو كييزا في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، وذلك بحسب مصادر جول.

سينضم المهاجم الإيطالي لمدة موسمين على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

إعارة الموسم الأول ستكلف البيانكونيري 2 مليون يورو، أما الموسم الثاني فسيكلف 8 ملايين يورو، أما بند أحقية الشراء فقيمته 40 مليون يورو.

Federico Chiesa Juventus composite
Getty/Goal

المدير الرياضي لليون يمنح برشلونة الأمل لضم ديباي

2020-10-05T09:07:10Z

أكد جونينيو، المدير الرياضي لنادي ليون، توصل ممفيس ديباي لاتفاق مع برشلونة مشيرًا إلى إمكانية رحيله قبل غلق سوق الانتقالات.

التقارير الصحفية أكدت أنّ ليون لن يتخلى عن أي لاعب في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

ولم يبدأ ديباي أساسيًا أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي إلا أنّه شارك في الشوط الثاني.

وقال جونينيو في تصريحات صحفية: "ممفيس لديه عام فقط متبقي في عقده وأعرف أنّه اتفق مع برشلونة وقد يرحل غدًا، لكن الأمر غير محسوم بعد"

مفاجأة.. دوجلاس كوستا يعود إلى بايرن ميونخ

2020-10-05T09:06:35Z

سينضم دوجلاس كوستا، لاعب يوفنتوس، إلى بايرن ميونخ خلال الساعات القليلة المقبلة من سوق الانتقالات الصيفية، في خطوة لم تكن متوقعة ولكنها تبدو منطقية.

يوفنتوس كان يسعى للتخلص من كوستا هذا الصيف بسبب كثرة إصاباته ولتقدمه في العمر، كما أنه لم ينجح في إقناع المدرب الجديد أندريا بيرلو بقدراته.

وبحسب ما أكدته مصادر جول المقربة من يوفنتوس، فإن الدولي البرازيلي قد أتم اتفاقه مع إدارة العملاق البافاري، على أن تكون الصفقة بنظام الإعارة لمدة موسم بعد موافقة يوفنتوس على ذلك.

رسميًا: بايرن ميونخ يضم خليفة تياجو

2020-10-05T09:06:11Z

أعلن بايرن ميونخ بصورة رسمية عن التعاقد مع مارك روكا، متوسط ميدان إسبانيول، بعقدٍ ممتد حتى صيف 2025.

تعاقد البافاري مع روكا يأتي ليخلف مواطنه تياجو ألكنتارا، والذي رحل الشهر الماضي متجهًا إلى ليفربول في صفقة بلغت قيمتها 30 مليون يورو.

روكا كان هدفًا لبايرن منذ الصيف الماضي، غير أن ناديه الكتالوني طلب 40 مليون يورو وقتها، ما وقف حائلًا أمام إتمام الصفقة، قبل أن تقل هذه القيمة كثيرًا مع هبوط إسبانيول للدرجة الثانية.

تشوبو موتينج مطلوب في بايرن ميونخ

2020-10-04T12:25:58Z

بحسب تيليفوت فإن بايرن ميونخ دخل في محادثات مع إريك ماكسيم تشوبو موتينج من أجل ضمه في قبل انتهاء سوق الانتقالات.

الكاميروني الدولي لاعب حر الآن بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

عرض جديد من برشلونة لجارسيا

2020-10-04T12:23:08Z

بحسب صحيفة ماركا، فإن برشلونة قدم عرضًا جديدًا لمانشستر سيتي من أجل الحصول على خدمات لاعبه السابق إريك جارسيا.

وبحسب الأخبار فإن العرض الجديد للكتلان أقل من العرض السابق، وهو ما يشير إلى رغبتهم في التعاقد معه مجانًا الصيف القادم.

راتب بن رحمة يحرمه من الانضمام للدوري الإنجليزي الممتاز

2020-10-04T12:15:27Z

الجزائري الدولي قد يبقى في دوري البطولة الإنجليزية

أشارت صحيفة ذا صن إلى أن انضمام سعيد بن رحمة لأحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز قد يتعقد بسبب مطالبه المالية.

الجزائري الدولي يرغب في عقد لمدة 5 سنوات، وراتب يبلغ 60 ألف جنيه استرليني في الأسبوع.

كريستال بالاس هو الأقرب للحصول على توقيع نجم برينتفورد، لكن عليه التخلي عن نجم الفريق أندروس تاونسند حتى ينجح في ضم نجم الشامبيونشيب.

Said Benrahma, Brentford 2019-20
Getty

صراع بين قطبي مانشستر على تيليس

2020-10-04T12:08:12Z

بحسب 90min، فإن مانشستر سيتي استفسر عن الظهير الأيسر لنادي بورتو أليكس تيليس.
 
ارتبط اسم تيليس بالانضمام إلى مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الحالي، لكن يبدو أن الصفقة توقفت، واستفسر عنه السيتي في إطار بحثه عن بديل أقل سعرًا من لاعب أياكس نيكولاس تاجليافيكو. 

مانشستر يونايتد يقترب من ثنائي أوروجواي

2020-10-04T12:05:41Z

يبدو أن اليوم الأخير لسوق الانتقالات سيكون حاسمًا للشياطين الحمر

بحسب الصحفي فابريزيو رومانو، فإن مانشستر يونايتد على وشك ضم النجم الأوروجوياني إدينسون كافاني قبيل انتهاء سوق الانتقالات.

وأضاف الصحفي أن اليونايتد مهتم كذلك بضم فاكوندو بيليستري من نادي بينارول.

برشلونة مستعد لتخفيض سعر ديمبيلي

2020-10-04T12:00:26Z

اللاعب مطلوب في مانشستر يونايتد

بحسب صحيفة ميرور، فإن برشلونة على استعداد لبيع عثمان ديمبيلي لمانشستر يونايتد مقابل 60 مليون جنيه استرليني فقط (66 مليون يورو / 77 مليون دولار).

لا يرغب الكتلان أو ديمبيلي بانتقال اللاعب على سبيل الإعارة إلى أولد ترافورد، لكن المطلوب من اليونايتد هو شراء الفرنسي بشكلٍ نهائي.

انضم عثمان ديمبيلي إلى برشلونة مقابل 95 مليون جنيه استرليني (104 مليون يورو / 123 مليون دولار) قادمًا من بوروسيا دورتموند في عام 2017.

وعلى الرغم من تخفيض سعره، فمن غير الواضح ما إذا كان الشياطين الحمر مستعدون لإنفاق الكثير على لاعب استهدفوه كبديل لجادون سانشو.

dembele manchester united
Getty / Goal

بسبب الميركاتو .. تشديد الحراسة حول منزل رئيس مانشستر يونايتد

2020-10-04T11:57:17Z

تحدثت أنباء عن تشديد الحراسة حول منزل إد وودوارد، رئيس مانشستر يونايتد، في الساعات المقبلة تخوفاً من تكرر أعمال الشغل كما حدث في الماضي من جماهير الفريق.

وسبق وتعرض منزل وودوارد في مانشستر للاعتداء في يناير الماضي من قبل جماهير غاضبة بسبب عدم تحرك الإدارة في سوق الانتقالات الشتوية لتدعيم الفريق.

صحيفة "ميرور" قالت إن الشرطة منذ الاعتداء الأخير قامت بتشديد الحراسة على منزل وودوارد، وستقوم بزيادة الأمر في الساعات المقبلة التي تشهد ختام سوق الانتقالات.

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