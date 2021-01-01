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أخبار الانتقالات | صدمة برشلونة في مبابي وطلب رحيل في ليفربول

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 19 أكتوبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

محدث
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(C)Getty Images

خاص | تشيلسي يقترب من التجديد لنجمه الشاب

2021-10-19T09:11:42Z

علم جول من مصادره أن نادي تشيلسي سيقوم بتجديد عقد لاعبه ميسون ماونت للحفاظ على خدماته ضد رغبات أندية أوروبا في ضمه.

يأتي هذا في ظل أن اللاعب يعد ضمن أقل أصحاب الأجور في النادي بالوقت الحالي، حيث يحصل على 75 ألف جنيه استرليني فقط في الأسبوع.

حارس ليفربول يفكر في الرحيل

2021-10-19T09:11:33Z

أوضحت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن الحارس أدريان يفكر في الرحيل بشكل جدي عن ليفربول خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن اللاعب يريد الحصول على المزيد من الدقائق.

لاتسيو يحدد سعر نجمه ويصدم ليفربول!

2021-10-19T09:11:18Z

أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي لاتسيو لا يمانع التخلي عن لاعبه ميلينكوفيتش سافيتش في سوق الانتقالات.

وبحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، فالنادي قد حدد قيمة 80 مليون يورو من أجل ترك اللاعب الذي يريده ليفربول.

برشلونة يريد نجم ريال سوسييداد

2021-10-19T09:11:07Z

أوضحت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود رغبة من قبل نادي برشلونة في الحصول على خدمات اللاعب السويدي أليكساندر إيساك من صفوف ريال سوسييداد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن رغبة برشلونة تأتي في ظل السعي لدعم الهجوم مع قرب رحيل عثمان ديمبيلي.

بارتوميو: كنا نستطيع ضم مبابي لكن ديمبيلي أفضل!

2021-10-19T08:49:39Z

اعترف جوسيب ماريا بارتوميو، الرئيس السابق لنادي برشلونة أن خيار التعاقد مع النجم كيليان مبابي كان متاحًا، إلا أن النادي فضّل التعاقد مع عثمان ديمبيلي.

برشلونة تعاقد مع ديمبيلي في صيف 2017 من بوروسيا دورتموند، ولكن الفرنسي حتى الآن لم يتمكن من إثبات نفسه بالقدر الكافي، بسبب كثرة إصاباته التي أثرت على مسيرته.

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ريال مدريد يتفاوض مع بنفيكا لإنقاذ موهبته البرازيلية

2021-10-19T08:49:10Z

يبدو أن مسيرة البرازيلي رينيير جيسوس مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني قد شارفت على الانتهاء.

رينيير انتقل إلى بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني في صيف 2020، وبعقد يمتد لموسمين.

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مانشستر سيتي يصدم برشلونة ويحدد سعر ستيرلينج

2021-10-19T08:48:25Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن تحديد فريق مانشستر سيتي لقيمة لاعبه رحيم ستيرلينج الذي يسعى برشلونة لضمه إلى صفوفه.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن النادي الإنجليزي لن يتخلى عن لاعب ليفربول السابق بسهولة.

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