أخبار الانتقالات: برشلونة يريد استبدال جريزمان بنجم اليوفي وزيدان يطلب لاعب لايبزيج

يريد باريس سان جيرمان ربط دانييل لابيلا البالغ من العمر 17 عامًا بعقد احترافي، لكنهم يواجهوا خطر فقدانه مجانًا هذا الصيف.

أفاد موقع فوت ميركاتو أن بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند ولايبزيج وميلان ونابولي مهتمون جميعًا بالتعاقد مع المدافع وهو منفتح لسماعهم.