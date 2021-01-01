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أخبار الانتقالات: برشلونة يريد استبدال جريزمان بنجم اليوفي وزيدان يطلب لاعب لايبزيج

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأربعاء 17 مارس 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات 2021؟

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barcelona athletic bilbao supercopa antoine griezmann
Getty

زيدان يطالب بالتعاقد مع لاعب لايبزيج

2021-03-17T08:00:19Z

يدفع زين الدين زيدان ريال مدريد للتعاقد مع إبراهيما كوناتي من لايبزيج.

يعتبر قلب الدفاع البالغ من العمر 21 عامًا هدفًا لمدريد وبرشلونة من بين جهات أخرى، ويمكن أن يكون متاحًا مقابل حوالي 30 مليون يورو، وتفيد AS أن زيدان معجب كبير ويتوق للتعاقد معه.

ليدز يراقب مدافع تورينو

2021-03-17T07:59:27Z

وفقًا لصحيفة ديلي ميل، تتم مراقبة نيكولا نكوولو من قبل ليدز.

يريد مارسيلو بيلسا تقوية خط دفاعه هذا الصيف، ويعتبر مدافع تورينو خيارًا جيدًا، ويمكن ضمه في صفقة انتقال مجانية حيث ينتهي عقده في نهاية الموسم.

أياكس وآيندهوفن يستهدفون ماثيو هوب مهاجم شالكه

2021-03-17T07:58:56Z

صراع أوروبي من أجل نجم باريس الشاب

2021-03-17T07:58:04Z

يريد باريس سان جيرمان ربط دانييل لابيلا البالغ من العمر 17 عامًا بعقد احترافي، لكنهم يواجهوا خطر فقدانه مجانًا هذا الصيف.

أفاد موقع فوت ميركاتو أن بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند ولايبزيج وميلان ونابولي مهتمون جميعًا بالتعاقد مع المدافع وهو منفتح لسماعهم.

مهاجم جديد على رادار هوفنهايم

2021-03-17T07:57:43Z

حسب سكاي، فإن هوفنهايم يخطط لعرض صيفي لشراء مهاجم هولشتاين كيل جاي سونج لي.

اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا لديه سبعة أهداف هذا الموسم ويمكن أن يترك فريق الدرجة الثانية مجانًا في نهاية الموسم.

برشلونة يسعى لاستبدال جريزمان بنجم يوفنتوس

2021-03-17T07:57:13Z

النجم الأرجنتيني قد يحل محل الفرنسي في كامب نو

برشلونة مستعد لاستبدال أنطوان جريزمان بمهاجم يوفنتوس باولو ديبالا، حسب كالتشيو ميركاتو.

يقترب المهاجم الأرجنتيني من الرحيل عن عمالقة الدوري الإيطالي، ويعتقد برشلونة أنه يمكن أن ينعش صفوفهم الهجومية.

يمكن أن يعرضوا جريزمان على يوفنتوس كجزء من الصفقة، لكن مطالب راتب اللاعب الفرنسي قد تجعله بعيدًا عن متناول يوفنتوس.

لاتسيو يراقب مدافع إنتر ميلان

2021-03-16T08:25:03Z

سيسعى لاتسيو للتعاقد مع مدافع إنتر ميلان أندريا رانوكيا في صفقة انتقال مجانية لتوفير العمق في قلب الدفاع، وفقًا لـ La Lazio Siamo Noi.

هناك عدد قليل من لاعبي دوري الدرجة الأولى الإيطاليين الذين يتمتعون بتجربة قوية مثل رانوكيا، الذي ظهر في 207 مباراة في السيري آ.

تأكيد المفاوضات بين كافاني وبوكا جونيورز

2021-03-16T08:23:48Z

قال مدافع مانشستر يونايتد السابق ماركوس روخو إنه تحدث مع إدينسون كافاني بشأن الانضمام إلى ناديه الحالي بوكا جونيورز.

وقال روخو عبر صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز: "إنه محترف رائع وإذا وصل إلى كرة القدم الأرجنتينية، فسيكون نجماً عظيماً من شأنه أن يخدم كرة القدم الأرجنتينية."

سجل كافاني ستة أهداف في الدوري مع الشياطين الحمر هذا العام لكنه أشار إلى أنه قد يكون أكثر سعادة باللعب في أمريكا الجنوبية العام المقبل.

فان دي بيك يريد الرحيل عن مانشستر يونايتد!

2021-03-16T08:21:05Z

تم تهميش نجم خط الوسط مع الشياطين الحمر

سئم دوني فان دي بيك من قضاء الوقت على هامش فريق أولي جونار سولشاير، وهو مستعد للانسحاب من مانشستر يونايتد إذا لم يُسمح له بالعودة إلى التشكيلة الأساسية قريبًا، حسب ديلي ستار.

تم ضم فان دي بيك من أياكس الصيف الماضي مع توقع أنه سيكون قوة رئيسية في صناعة الألعاب، لكنه بدأ مباراتين فقط في الدوري الممتاز في عامه الأول مع الشياطين الحمر.

يقال إنه سيجلس مع نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد للمناقشة حول مستقبله مع النادي.

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(C)Getty Images

تشيلسي يحاول الحفاظ على أنطونيو روديجر

2021-03-16T08:16:52Z

سيحاول تشيلسي الحفاظ على أنطونيو روديجر والتوقيع معه على تمديد عقده قبل الصيف لتجنب خطر مغادرته في صفقة انتقال مجانية في عام 2022، حيث يعد توماس توخيل بسرعة في إتمام الصفقة قريبًا.

احتاج توخيل إلى قلب الدفاع الألماني لتقديم أداء عالي المستوى مع إصابة تياجو سيلفا، وقد كافأ اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا مدربه بمستوى ثابت في مركز الدفاع خلال الشهر الماضي.