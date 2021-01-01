أخبار الانتقالات: مدرب جديد لبرشلونة وثقة كبيرة من ريال مدريد بشأن هالاند

تقارير .. توخيل قد يخلف كومان بعد انتخابات برشلونة
يضع نادي برشلونة الإسباني، المدرب الألماني توماس توخيل، ضمن أهم المرشحين لتولي مهمة تدريب الفريق في المستقبل.
كريستيان فالك الصحفي بـ"سبورت بيلد" الألمانية، أكد اهتمام برشلونة بتوخيل، ضمن المدربين المفضلين لأحد المرشحين المحتملين لرئاسة النادي.
وعلى جانب آخر يترقب الثنائي الإنجليزي تشيلسي وآرسنال موقف توخيل من بعيد، تحسبًا لتعيينه في حالة إقالة ميكيل أرتيتا أو فرانك لامبارد
ريال مدريد يفكر في ضم نكونكو
اهتمام كبير من ريال مدريد بالتعاقد مع كريستوفر نكونكو، جناح لايبزيج، وأحد أفضل أجنحة الدوري الألماني في الآونة الأخيرة.
وبحسب ما أوردته الصحافة مؤخرًا، فإن النادي الملكي سيتعين عليه دفع 30 مليون يورو لإقناع إدارة النادي الألماني بالتخلي عن جناحها.
مانشستر يونايتد متفائل بشأن سانشو
زعمت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر يونايتد لا يزال مهتمًا بالحصول على توقيع جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند، بل وإن التفاؤل يُخيِّم على الأجواء في أولد ترافورد بشأن هذا الأمر.
ويأتي الإيمان باحتمالية إتمام الصفقة في المقام الأول بسبب توقعات إدارة المانيو أن ثمن اللاعب سوف يقل كثيرًا عما كان عليه في صيف 2020، ما سيجعل الاتفاق وقتها سهلًا بين مختلف الأطراف.
ريال مدريد غير قلق من اهتمام برشلونة بهالاند
أكدت صحيفة "آس" على أن إدارة ريال مدريد لا تشعر بالانزعاج من الأنباء المتواترة عن اهتمام برشلونة بالتعاقد مع إرلينج هالاند في الفترة المقبلة.
وأشارت الصحيفة إن أن الثقة تملأ إدارة النادي الملكي بأن هالاند سيرتدي القميص الأبيض في نهاية المطاف.
أنباء عن إمكانية رحيل ديميرال عن يوفنتوس
تحدث "كالتشيو ميركاتو" نقلاً عن دون بالون أن ميريح ديميرال ليس سعيداً بخصوص وضعيته في صفوف يوفنتوس.
اللاعب التركي يريد المشاركة بشكل أكبر في التشكيل الأساسي لفريقه، وأن في حال عدم تغير الوضع قد يفكر في الرحيل.
ريال مدريد لن يضم ألابا
ذكرت لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن تجديد عقد سيرخيو راموس المحتمل مع ريال مدريد سينهي أحلام الفريق الملكي في ضم دافيد ألابا بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم الحالي
كيكر الألمانية بدورها كتبت بأن النادي الملكي ليس متفائلاً بضم اللاعب النمساوي ويؤمن بأن باريس سان جيرمان الأقرب لخدماته، بالإضافة لصعوبة إقناعه بتخفيض الرقم الذي يطلبه وكيله بيني زاهافي كراتب.
رايولا يكذّب اتفاق هالاند مع برشلونة
نفى مينو رايولا وكيل أعمال المهاجم النرويجي الشاب إرلينج هالاند اتفاقه مع أي من المرشحين لرئاسة برشلونة من أجل انتقال مهاجم دورتموند إلى الفريق الكتالوني في حالة فوز أحدهم.
وأشارت مصادر صحفية أن المهاجم الدولي النرويجي إرلينج هالاند من الممكن أن يصبح لاعبًا لبرشلونة في الصيف المقبل، الأمر الذي يتوقف على مصير انتخابات رئاسة النادي الكتالوني.
ولكن رايولا جاء رده قاطعًا في هذا السياق حيث قال: "أخبار كاذبة! لم أتحدث أبدًا مع أي مرشح رئاسي لبرشلونة بشأن هالاند ولن أفعل ذلك. إذا تم انتخاب رئيس جديد في يناير، فيمكنه الاتصال بي
تعقد صفقة جوميز وإنتر
حسب كوريري ديلو سبورت، فإن إنتر ميلان اتفق مع بابو جوميز لاعب اتلانتا على الشروط الشخصية للانتقال لصفوف النيرازوري لمدة عامين ونصف تنتهي في صيف 2023.
اللاعب سيتقاضى 2.5 مليون يورو سنوياً مع المكافآت ولكن أتلانتا يرغب في الحصول على 8 إلى 12 مليون يورو مع رغبة إدارة إنتر في تخفيض المبلغ المطلوب.
مالك أتلانتا كان قد تحدث في وقت سابق عن إغلاق حالة رحيل جوميز حتى الآن مع أخبار عن عرض إنتر لأكثر من لاعب لتخفيض السعر المطلوب وهو ما قوبل بالرفض.
إنتر سيحاول من جديد استغلالًا للعلاقة الجيدة مع أتلانتا للوصول لاتفاق يرضي الطرفين.
إنتر يعاود اهتمامه بدجيكو
أشارت تقارير صحفية إيطالية أن أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر عاد لاهتمامه من جديد بالحصول على خدمات إيدين دجيكو مهاجم روما.
إنتر اهتم بالحصول على اللاعب الصيف الماضي ولكن المفاوضات لم ترتق للمراحل الأخيرة وعاد كونتي ليؤكد طلبه لماروتا المدير الرياضي للنادي.
بابو جوميز يضغط من أجل الرحيل عن أتالانتا
Papu Gomez keeps training individually and not with the team. The situation with Atalanta manager Gian Piero Gasperini is still complicated. He wants to leave the club in January, waiting for the right bid in the next weeks. 🇦🇷 #Atalanta #Gomez— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 30, 2020