أخبار الانتقالات: نجم باريس سان جيرمان يرفض برشلونة وصلاح يُغادر ليفربول!

نوبل "يأس" من منافسة مانويل نوير في بايرن ميونخ
أكدت صحيفة كيكر على أن الحارس أليكساندر نوبل قد قرر مغادرة بايرن ميونخ على سبيل الإعارة الصيف المقبل بعد فشله في منافسة مانويل نوير على حماية العرين البافاري.
وبحسب الصحيفة فإن الانضمام إلى موناكو هو الأقرب لنوبل في الفترة الحالية لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.
تشيلسي يقترب من دوناروما
تستعد إدارة تشيلسي لمنح حارس ميلان جيانلويجي دوناروما عقدًا خرافيًا من الناحية المادية لإقناعه بالوصول إلى ستامفورد بريدج الصيف المقبل.
التقارير الأخيرة تتحدث عن عرض بقيمة 10.5 مليون يورو سنويًا كراتب لدوناروما في ظل إيمان كبير بقدراته ولتعويض فشل كيبا وميندي في عرين تشيلسي.
ميلان يحاول التعاقد مع نجم ريال مدريد
تداولت تقارير صحفية إيطالية عزم إدارة ميلان التحرك من أجل ضم لوكاس فاسكيز، لاعب ريال مدريد، في الصيف المقبل.
عقد فاسكيز ينتهي بنهاية هذا الموسم لذلك فستكون الصفقة مجانية، في الوقت الذي تحاول إدارة ريال مدريد أن تقنع اللاعب بتمديد عقده.
آرسنال سيحاول التعاقد مع عوار
أكدت شبكة كالتشيو ميركاتو أن آرسنال لا يزال مهتمًا بالتعاقد مع حسام عوار نجم ليون في الصيف المقبل.
وحاول الجانرز التعاقد مع عوار طيلة الصيف الماضي لكن الأمور لم تسر بالشكل المطلوب، والآن يتوقع أن يجدوا منافسة قوية جدًا من عمالقة الأندية الأوروبية بشأنه.
بيرنات يرفض برشلونة
أشارت صحيفة "لو بريزيان" الفرنسية إلى أن خوان بيرنات سيُمدد تعاقده مع باريس سان جيرمان ولن ينضم إلى برشلونة كما سبق وأن تردد.
وبحسب الصحيفة أيضًا فإن الإعلان عن تمديد عقد بيرنات ما هو إلا مسألة وقت ليس إلا.
موسيالا يجدد عقده مع بايرن ميونخ
بعدما أعلن عن تمثيله منتخب ألمانيا لا إنجلترا، جدد جمال موسيالا عقده مع بايرن ميونخ حتى 2026 بصورة رسمية.
هذا هو العقد الاحترافي الأول لموسيالا في أليانز آرينا، وقد حصل عليه بعد تألقه منقطع النظير في الفترة الأخيرة مع كتيبة هانزي فليك.
هالاند يختار "الأندية المحتملة" للانتقال إلى أحدها
بدأ إرلينج هالاند، نجم بوروسيا دورتموند، في تحديد الأندية التي يهتم بارتداء قميصها في الفترة المقبلة إن قرر مغادرة أسود الفيستيفالين الصيف المقبل.
وبحسب صحيفة بيلد، فإن هناك 6 وجهات محتملة لهالاند هي مانشستر يونايتد وسيتي، ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.
وكيل صلاح يلمح للرحيل بعد استبدال تشيلسي
عاد رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح لإثارة الجدل مرة أخرى، بتغريدة غريبة أرسلها خلال مباراة موكله في ليفربول مع تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز.
الوكيل الشهير اكتفى بوضع "نقطة" بدون الحديث، ومن المنطقي هنا أنه يود إرسال رسالة للجماهير وغالبًا لإدارة ليفربول أن صلاح ليس راضيًا بالوضع الراهن