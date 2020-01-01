أخبار الانتقالات: تطورات هالاند وريال مدريد وشتيجن باقٍ في برشلونة

سيجوردسون رفض الهلال
زعمت تقارير صحفية إنجليزية أن جيلفي سيجوردسون لاعب إيفرتون قد رفض عرضًا لضمه من الهلال السعودي خلال الميركاتو الحالي.
الرفض يأتي في المقام الأول بسبب رغبة صاحب الـ31 عامًا القتال للاستمرار مع التوفيز حتى وإن كان من ضمن الخيارات البديلة لكارلو أنشيلوتي حاليًا.
ريال مدريد يراقب هالاند
أكدت صحيفة "ماركا" أن إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند بات الخيار الأول لدعم خط هجوم النادي الملكي في الميركاتو المقبل حال عجزوا عن التعاقد مع كيليان مبابي.
إدارة الريال تراقب هالاند عن كثب وآخرها متابعة ما يفعله رفقة منتخب النرويج في الجولة الدولية بإحرازه هاتريك، واستقرت الآراء على ضمه ووضعه كخطة بديلة للفشل المتوقع مع مبابي.
كانتي يحلم بريال مدريد
تقارير من صحيفة لي بريسيان الفرنسية كشفت أن نجولو كانتي يحلم بالانضمام إلى ريال مدريد خصوصًا بعد المشاكل الأخيرة بينه وبين المدرب فرانك لامبارد في تشيلسي.
لكن حتى اللحظة، لم يُبد مسؤولو النادي الملكي أي اهتمام بالدولي الفرنسي، ومن المتوقع أن يأخذ الأمر طابعًا جديًا في الفترة المقبلة إن استمر الوضع على ما هو عليه في ستامفورد بريدج.
إنتر انتقم من توتنهام في شكرينار!
كشفت تقارير من كالتشيو ميركاتو أن إدارة إنتر انتقمت من نظيرتها في توتنهام من خلال إحباطهم في التعاقد مع ميلان شكرينار بالصيف المنقضي.
الانتقام يأتي بسبب الطريقة التي تعامل بها السبيرز في محاولات النيراتزوري التعاقد مع كريستيان إريكسن العام الماضي، والتي لم ترض المسؤولين الإيطاليين حتى وإن تمت الصفقة في النهاية.
تشيلسي حاول التعاقد مع شتيجن
أشارت تقارير من صحيفة "موندو" الإسبانية إلى أن تشيلسي حاول التعاقد مع تير شتيجن وحثه على ترك برشلونة.
في نهاية المطاف، كانت رغبة الدولي الألماني واضحة في البقاء بالبرسا ورفض عرض تشيلسي وأصبح على شفا حفرة من توقيع عقده الجديد بكامب نو.
بارتي رفض يوفنتوس وتشيلسي انتظارًا لنادٍ أكبر
قال والد توماس بارتي، لاعب أتلتيكو مدريد ، أن نجله قد رفض عروض من يوفنتوس وتشيلسي لأنه كان ينتظر الانتقال إلى نادٍ أكبر.
باريس سان جيرمان ويوفنتوس كانا من ضمن الطامحين في التعاقد مع بارتي أيضًا، وبحسب جاكوب والده، فإن تشيلسي ويوفنتوس قدما عرضين رسميين إلى إدارة أتلتيكو مدريد.
وأضاف: "وضع أتلتيكو مدريد شرطًا جزائيًا في عقد ابني، لذا فأي فريق مهتم به كان عليه ببساطة أن يدفع هذا المبلغ، وآرسنال تمكن من ذلك في النهاية وظفر بخدماته"
وتابع: "لقد رفضنا عرضين من يوفنتوس وتشيلسي لأننا انتظرنا عرضًا من نادٍ أكبر فيما بعد، ولكن في النهاية سارت الأمور كما رأى الجميع وانتقل إلى آرسنال
بارتوميو يحسم تجديد شتيجن لبرشلونة والإعلان الرسمي وشيك
أفادت تقارير صحفية إسبانية أن تجديد مارك أندريه تير شتيجن لعقده مع برشلونة بصورة رسمية بات مسألة وقت ليس إلا، إذ أن المفاوضات بين الطرفين وصلت بالفعل إلى سبيل النجاح.
ووفقًا لمعلومات صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن الاتفاق بين بارتوميو وشتيجن قد تم على التمديد حتى صيف 2025 ويتبقى وضع الرتوش الأخيرة فقط، وإن سارت الأمور بالشكل المتوقع، فالأسبوع المقبل سيشهد اجتماع حاسم سيتم توقيع العقود الجديدة فيه.
مفاجأة! ريال مدريد مستعد لبيع هازارد في نهاية الموسم
هازارد قد يرحل عن ريال مدريد نهاية الموسم
ريال مدريد منفتح على بيع البلجيكي إيدين هازارد في عام 2021 - بحسب دون بالون.
وانخفضت قيمة اللاعب البلجيكي إلى 55 مليون يورو (50 مليون جنيه إسترليني / 65 مليون دولار) منذ انتقاله إلى سانتياغو برنابيو من تشيلسي الصيف الماضي بقيمة 100 مليون يورو (91 مليون جنيه إسترليني / 118 مليون دولار).
وسينظر ريال مدريد في تقليص خسائره أمام هازارد إذا استمرت معاناته هذا الموسم، حيث سينضم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان ليحل محل هازارد.
رونالد كومان مصمم على ضم أبناء موطنه من ليون وليفربول
كومان يتمسك بضم فينالدوم وممفيس ديباي
رونالد كومان لم يفقد الأمل في إحضار ممفيس ديباي إلى برشلونة وأكد أنه يريد أيضًا التعاقد مع جورجينيو فينالدوم في فترة الانتقالات الصيفية.
حاول النادي الكتالوني استدراج نجم ليون ديباي إلى الكامب نو، لكنه لم يتمكن من الحصول على صفقة قبل انتهاء فترة الانتقالات يوم الإثنين.
أكد جونينيو المدير الرياضي في النادي الفرنسي الأسبوع الماضي أن اللاعب الهولندي الدولي قد توصل إلى اتفاق شخصي للانضمام إلى البلوجرانا، لكن الناديين لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن الرسوم.
اليوفي يسبق عمالقة أوروبا في التوقيع مع نجم البايرن
يوفنتوس ينجح في ضم ألابا من الموسم القادم بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونخ
وافق ديفيد ألابا على صفقة للانضمام إلى يوفنتوس عندما ينتهي عقده مع بايرن ميونخ الصيف المقبل، وفقًا لموقع Todofichajes.
المدافع البالغ من العمر 28 عامًا حريص على تجربة دوري آخر بعد أن أمضى حياته المهنية بأكملها مع عمالقة البوندسليجا
ارتبطت مجموعة من الأندية، منها مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وبرشلونة، بخطوة لمدافع النمسا، لكن يبدو أن يوفنتوس قد فاز بالسباق لتوقيعه.