أخبار الانتقالات: تطورات هالاند وريال مدريد وشتيجن باقٍ في برشلونة

أكدت صحيفة "ماركا" أن إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند بات الخيار الأول لدعم خط هجوم النادي الملكي في الميركاتو المقبل حال عجزوا عن التعاقد مع كيليان مبابي.

إدارة الريال تراقب هالاند عن كثب وآخرها متابعة ما يفعله رفقة منتخب النرويج في الجولة الدولية بإحرازه هاتريك، واستقرت الآراء على ضمه ووضعه كخطة بديلة للفشل المتوقع مع مبابي.