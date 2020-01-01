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أخبار الانتقالات: اليوفي سبق الجميع في ضم ألابا والريال قد يبيع هازارد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2020 وكيف تخوض الأندية الأوروبية الكبرى سوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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David Alaba
Getty

مفاجأة! ريال مدريد مستعد لبيع هازارد في نهاية الموسم

2020-10-12T10:57:14Z

هازارد قد يرحل عن ريال مدريد نهاية الموسم

ريال مدريد منفتح على بيع البلجيكي إدين هازارد في عام 2021 - بحسب دون بالون.

وانخفضت قيمة اللاعب البلجيكي إلى 55 مليون يورو (50 مليون جنيه إسترليني / 65 مليون دولار) منذ انتقاله إلى سانتياغو برنابيو من تشيلسي الصيف الماضي بقيمة 100 مليون يورو (91 مليون جنيه إسترليني / 118 مليون دولار).

وسينظر ريال مدريد في تقليص خسائره أمام هازارد إذا استمرت معاناته هذا الموسم، حيث سينضم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان ليحل محل هازارد.

Zinedine Zidane Eden Hazard Real Madrid
Getty Images

نادي ويسترن سيدني يعلن عن مدربه الجديد

2020-10-12T10:55:13Z

أعلن نادي ويسترن سيدني  عن مدربه الجديد بول دي ماريني

ليستر سيتي ينضم للسباق على مدافع سوانزي

2020-10-12T10:52:08Z

انضم ليستر إلى السباق للتعاقد مع مدافع سوانزي جو رودون - كما ذكرت صحيفة ذا صن.

الفريق مستعد لرحيل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا إذا تم الوفاء بسعر 20 مليون جنيه إسترليني (26 مليون دولار) قبل انتهاء نافذة الانتقالات المحلية يوم الجمعة.

يحاول توتنهام أيضًا ضم رودون، لكن سوانزي يرفضون العرض المقدم بقيمة 7 ملايين جنيه إسترليني من شمال لندن.

رونالد كومان مصمم على ضم أبناء موطنه من ليون وليفربول

2020-10-12T10:49:38Z

كومان يتمسك بضم بفينالدوم وممفيس ديباي

رونالد كومان لم يفقد الأمل في إحضار ممفيس ديباي إلى برشلونة وأكد أنه يريد أيضًا التعاقد مع جورجينيو فينالدوم في فترة الانتقالات الصيفية.

حاول النادي الكتالوني استدراج نجم ليون ديباي إلى الكامب نو، لكنه لم يتمكن من الحصول على صفقة قبل انتهاء فترة الانتقالات يوم الاثنين.

أكد جونينيو المدير الرياضي في النادي الفرنسي الأسبوع الماضي أن اللاعب الهولندي الدولي قد توصل إلى اتفاق شخصي للانضمام إلى البلوجرانا، لكن الناديين لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن الرسوم.

Depay
Sport.fr

مهاجم نابولي يقترب من الدوري الإنجليزي الممتاز

2020-10-12T10:46:22Z

أفاد موقع توتو ميركاتو ويب أن أركاديوس ميليك مهاجم نابولي قد ينضم إلى إيفرتون أو توتنهام في يناير.

اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا غير معتمد عليه داخل النادي الإيطالي، لذلك من المتوقع انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو خيار محتمل عند بداية فترة الانتقالات القادمة في يناير.

بورنموث يأمل في بيع نجمه لإيفرتون

2020-10-12T10:45:37Z

يأمل بورنموث أن يقدم إيفرتون عرضًا متأخرًا لشراء جوش كينج بعد رفض عرض من وست هام، حسبما ذكرت صحيفة ذا صن.

النادي على استعداد لبيع المهاجم للاستفادة منه ماديًا، حيث يتبقى له موسم واحد في عقده، لكنهم غير راضين عن الهامرز بعد أن أجروا محادثات مع كينج دون الاتفاق على رسوم انتقاله.

وبحسب ما ورد كان عرض وست هام بقيمة 13 مليون جنيه إسترليني (17 مليون دولار)، مع تقييم بورنموث حوالي 17 مليون جنيه إسترليني (22 مليون دولار) للاعب النرويج الدولي.

اليوفي يسبق عمالقة أوروبا في التوقيع مع نجم البايرن

2020-10-12T10:42:59Z

يوفنتوس ينجح في ضم ألابا من الموسم القادم بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونخ

وافق ديفيد ألابا على صفقة للانضمام إلى يوفنتوس عندما ينتهي عقده مع بايرن ميونخ الصيف المقبل، وفقًا لموقع Todofichajes.

المدافع البالغ من العمر 28 عامًا حريص على تجربة دوري آخر بعد أن أمضى حياته المهنية بأكملها مع عمالقة البوندسليجا

ارتبطت مجموعة من الأندية، منها مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وبرشلونة، بخطوة لمدافع النمسا، لكن يبدو أن يوفنتوس قد فاز بالسباق لتوقيعه.

David Alaba Bayern Munich
Getty Images

نيوكاسل يحاول بيع أتسو

2020-10-12T10:40:51Z

نيوكاسل على استعداد لدفع جزء من أجر كريستيان أتسو من أجل تأمين رحيل اللاعب قبل الموعد النهائي لانتقال الدوري الإنجليزي يوم الجمعة ، وفقًا لـ Northern Echo.

واتفورد ونوتنجهام فورست كلاهما مهتمان باللاعب البالغ من العمر 28 عامًا لكنهما غير مستعدين لتغطية راتبه بالكامل.

كما تم إخبار أشرف لازار وهنري سيفيت ورولاندو آرونز أنه ليس لديهم مستقبل في سانت جيمس بارك، حيث يسعى الفريق لنقلهم قبل الموعد النهائي يوم الجمعة.

اليوفي يفشل في ضم ثنائي تشيلسي

2020-10-12T10:39:39Z

أجرى يوفنتوس محادثات مع تشيلسي بشأن صفقة مزدوجة لإيمرسون وماركوس ألونسو ، لكن لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي للانتقالات الأسبوع الماضي، بحسب كالتشيوميركاتو.

حافظ بطل الدوري الإيطالي على اهتمام طويل الأمد بإيمرسون، لكنه قدم أيضًا عرضًا متأخرًا لاستعارة ألونسو حيث سعى للحصول على دعم لأليكس ساندرو

ومع ذلك، لم يتمكن البيانكونيري من التوصل إلى اتفاق مع نادي الدوري الإنجليزي الممتاز وبقي الثنائي في لندن.