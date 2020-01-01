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أخبار الانتقالات: ميسي يقترب من السيتي في يناير ومارسيلو يريد الرحيل

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأحد 18 أكتوبر 2020 وكيف تخوض الأندية الأوروبية الكبرى سوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Lionel Messi Man City composite
Getty/Goal

راموس يريد ضم لاعب برشلونة السابق لصفوف مدريد

2020-10-18T09:05:32Z

يريد سيرخيو راموس انضمام آداما تراوري جناح ولفرهامبتون إلى ريال مدريد - بحسب دون بالون.

يريد كابتن إسبانيا التواصل مع زميله الدولي، وقد تحدث بالفعل إلى رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز حول التوقيع المحتمل.

تراوري، الذي بدأ مسيرته الكروية في برشلونة، ما زال أمامه ثلاث سنوات في عقده الحالي مع ولفرهامبتون.

Ramos
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مارسيلو يريد الرحيل عن ريال مدريد

2020-10-18T09:03:44Z

مارسيلو يريد مغادرة البرنابيو

مارسيلو يريد إنهاء عقده مع ريال مدريد - بحسب دون بالون.

تراجع الظهير البرازيلي في صفوف سانتياجو برنابيو في بداية الموسم الجديد.

إنتر ميامي مهتم بمارسيلو، الذي هو على استعداد للانتقال إلى MLS إذا وافق مدريد على إلغاء صفقته الحالية قبل عامين.

Marcelo Real Madrid 2020
Getty

ميلان حريص على تمديد عقد إبراهيموفيتش

2020-10-18T09:02:19Z

ميلان حريص على ربط زلاتان إبراهيموفيتش بتمديد العقد - وفقًا لكالتشيو ميركاتو.

لقد ألهم السويدي تحولًا رائعًا في ثروات الروسونيري منذ عودته إلى النادي في يناير.

وأحرز إبراهيموفيتش هدفين في مباراة الديربي التي فاز بها ميلان على إنتر يوم السبت ليرتفع رصيده للموسم الجديد إلى أربعة أهداف في مباراتين، وسيُمنح قريباً فرصة البقاء في سان سيرو بعد 2021.

Zlatan Ibrahimovic AC Milan 2020-21
Getty Images

جوارديولا سعيد بآداء الصفقات الجديدة

2020-10-18T09:01:24Z

أشاد بيب جوارديولا المدرب بملعب الاتحاد بتعاقده الدفاعي الجديد ناثان أكي وروبن دياس بعد الفوز 1-0 على أرسنال.

قال: "أعتقد أن ناثان وروبن كانا رائعين".

"لم نتمكن من تدريب جلسة واحدة على بناء الهجمة [مع الصفقات الجديدة]. نحن بحاجة إلى مزيد من الوقت للنمو كفريق، لكن لا بأس."

Pep Guardiola Manchester City
Getty Images

ثلاثي برشلونة الذي وافق على تخفيض الأجور

2020-10-18T09:00:32Z

مارك أندريه تير شتيجن وفرينكي دي يونج وكليمان لينجليه هم لاعبو الفريق الأول الوحيدون الذين وافقوا على تخفيضات الأجور المقترحة في برشلونة، وفقًا لإذاعة كاتالونيا.

اختاروا عدم التوقيع على البوروفاكس على عكس باقي اللاعبين الذين كانوا ضد تخفيض الرواتب.

 

السيتي يعرض 16 مليون يورو لضم ميسي في يناير

2020-10-18T08:57:46Z

ميسي قد يغادر الكامب نو في يناير

يفكر مانشستر سيتي في عرض 15 مليون جنيه إسترليني فقط على برشلونة (16 مليون يورو / 19 مليون دولار) لضم ليونيل ميسي في يناير، حسب ديلي ستار.

من المتوقع أن يغادر ميسي الكامب نو مجانًا في نهاية الموسم، وقد يسعى سيتي إلى الحصول على نجم الأرجنتين مبكرًا من خلال عرض رسوم رمزية على برشلونة الذي يعاني من ضائقة مالية.

Lionel Messi Getafe Barcelona 10172020
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كومان يريد ثنائي الدوري الإنجليزي في يناير

2020-10-18T08:54:38Z

رونالد كومان يريد من برشلونة التوقيع مع جيني فينالدوم وإريك جارسيا في فترة انتقالات يناير، بحسب صحيفة ميرور.

واستهدف كومان كلا اللاعبين خلال الصيف الماضي ويريد المدرب الهولندي من النادي محاولة التعاقد معهم مرة أخرى في يناير.

Georginio Wijnaldum Liverpool Barcelona
Getty/Goal

سباق بين الريدز وتوتنهام على نجم ليدز

2020-10-18T08:53:25Z

ذكرت صحيفة ميرور أن لاعب خط وسط ليدز يونايتد كالفن فيليبس قد يشعل معركة انتقالات صيفية.

يهتم كل من ليفربول وتوتنهام باللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، والذي من المتوقع أن يكلف 50 مليون جنيه إسترليني (64 مليون دولار)، مع احتمالية حاجة ليدز للبيع في نهاية الموسم.

مانشستر يونايتد يحاول ضم نجم ريال مدريد

2020-10-18T08:51:12Z

الشياطين الحمر يريدوا ضم نجم ريال مدريد بدلًا من بوجبا

ظهر لاعب وسط ريال مدريد فيديريكو فالفيردي كهدف لمانشستر يونايتد، وفقًا لصحيفة ذا صن.

يعتقد الشياطين الحمر أن صفقة التبادل لبول بوجبا قد تكون محتملة في المستقبل، لكن مع قيمة الشرط الجزائي لعقد فالفيردي بقيمة 640 مليون جنيه إسترليني (705 مليون يورو / 826 مليون دولار) مما يجعل انتقاله دون موافقة النادي أمر مستحيل.

ONLY GERMANY Federico Valverde Real Madrid 2020
imago images / ZUMA Wire

برشلونة يتوقع رحيل ميسي العام المقبل

2020-10-18T08:49:38Z

أعلن رونالد كومان، مدرب برشلونة، عن قبوله مغادرة ليونيل ميسي النادي إلى مانشستر سيتي العام المقبل.

كان ميسي على وشك الانتقال هذا الموسم قبل أن يوافق على البقاء في الكامب نو على الرغم من الاهتمام القوي من جانب فريق بيب جوارديولا.

يبدو أن الانتقال إلى مانشستر الآن سيحدث في الموسم المقبل، حيث ورد أن برشلونة استسلم لحدوث الانتقال في النهاية.

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