أخبار الانتقالات: كامفينجا أهم صفقات الريال وبرشلونة ينافس لضم مبابي

من المقرر أن يحصل النجم الأمريكي الصاعد جيوفاني رينا على عقد جديد براتب أعلى من قبل بوروسيا دورتموند، حسب صحيفة بيلد.

بمجرد أن يبلغ المهاجم 18 عامًا في نوفمب، سيعرض عليه دورتموند عقدًا طويل الأجل من شأنه مضاعفة أجره الأسبوعي.

بدأ رينا الموسم الجديد بشكل جيد ولفت انتباه ليفربول وريال مدريد المرتبطين مؤخرًا بمتابعة اللاعب.