أخبار الانتقالات: أستون فيلا يقترب من نيلسون وبرشلونة يحاول مع ديباي

بعد رحيل سواريز برشلونة يستكمل مفاوضات ديباي

برشلونة يضغط لاستكمال توقيع ممفيس ديباي، حسب صحيفة موندو ديبورتيفو.

بعد رحيل لويس سواريز ، برشلونة بحاجة إلى مهاجم ، حيث يسعى رونالد كومان بشدة لجعل ديباي مهاجمًا بعد العمل معه كمدرب لهولندا.

برشلونة غير قادر على إبرام صفقة مع لوتارو مارتينيز ، حيث لا يزال تقييم إنتر مرتفعًا للغاية ، لكن صفقة ديباي 30.7 مليون يورو (28 مليون جنيه إسترليني / 35.7 مليون دولار) يُنظر إليها على أنها أكثر قابلية للتنفيذ.