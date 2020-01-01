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أخبار الانتقالات: برشلونة ينجح في ضم ديست والسيتي يبتعد عن كوليبالي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم السبت 26 سبتمبر 2020 وكيف تخوض الأندية الأوروبية الكبرى سوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Sergino Dest Ajax Barcelona
Getty/Goal

إيفرتون حريص على ضم مدافع برشلونة

2020-09-26T09:05:46Z

إيفرتون حريص على ضم مدافع برشلونة جان كلير توديبو قبل إنتهاء فترة الانتقالات، وفقًا للإندبندنت.

يريد إيفرتون تأمين خدمات اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا على سبيل الإعارة، لكن برشلونة سيوافق فقط على الصفقة إذا تم تضمين بند الشراء.

أمضى توديبو النصف الثاني من موسم 2019-20 على سبيل الإعارة في شالكه، الذي قرر عدم اتخاذ خيار شرائه بالكامل.

فولهام يقترب من ضم نجم لايبزيج

2020-09-26T09:04:16Z

فولهام يقترب من التعاقد مع أديمولا لوكمان على سبيل الإعارة من لايبزيج، وفقًا لبيلد.

سينتقل الشاب البالغ من العمر 22 عامًا في صفقة تبلغ قيمتها 2 مليون يورو.

كان لوكمان، الذي قضى فترة مع إيفرتون في وقت سابق من مسيرته، مقتصرًا على 10 مباريات فقط في الدوري الألماني مع لايبزيج الموسم الماضي.

مورينيو يضع آمال كبيرة على ديلي آلي

2020-09-26T09:02:11Z

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام إن لاعب الوسط المفضل ديلي آلي يجب أن يسير على خطى تانجوي ندومبيلي، ويعيد توتنهام إلى المسار الصحيح.

Dele Alli Jose Mourinho Tottenham 2019-20
Getty Images

كولادو يستعد لمغادرة برشلونة

2020-09-26T09:00:11Z

من المقرر أن يغادر اليكس كولادو لاعب برشلونة الشاب الكامب نو،  بحسب ماركا.

بورتو وسامبدوريا كلاهما مهتمان بلاعب خط الوسط البالغ من العمر 20 عامًا ، مع استعداد البلوجرانا لمغادرة اللاعب على سبيل الإعارة.

كان كولادو على وشك اقتحام فريق برشلونة الأول الموسم الماضي قبل أن يتوقف تقدمه بسبب الإصابة.

سولشاير يدافع عن مانشستر يونايتد

2020-09-26T08:59:06Z

رد أولي جونار سولشاير على الشائعات بأنه قد يكون محبطًا من نشاط انتقالات مانشستر يونايتد هذا الصيف، قائلاً إنها محاولة للتقليل من دوني فان دي بيك.

مانشستر سيتي يجري محادثات مع بنفيكا بشأن مدافعهم البرتغالي

2020-09-26T08:58:10Z

يجري مانشستر سيتي محادثات بشأن التعاقد مع قلب دفاع بنفيكا روبن دياس في صفقة قد تقتل حلم انتقال كوليبالي إلى ستاد الإتحاد.

كان كاليدو كوليبالي لاعب نابولي هو الهدف المفضل لسيتي في معظم فترات الصيف، لكن المفاوضات حول اللاعب السنغالي الدولي أثبتت صعوبتها وأية علامات على وجود صفقة قد انتهت.

لاعب تشيلسي قد ينضم إلى آرسنال في حال وصول رايس

2020-09-26T08:56:40Z

يستعد تشيلسي لخطوة أخيرة للتعاقد مع لاعب خط وسط وست هام ديكلان رايس، في صفقة قد تشهد أيضًا انتقال جورجينيو إلى أرسنال.

ذكرت صحيفة The Mirror أن فرانك لامبارد يدرك أن الأمر قد يتطلب محاولة ضخمة لانتزاع رايس من قبضة الهامرز، ومع نشاط الانتقالات المكثف للنادي هذا الصيف، قد يضطر البلوز لبيع جورجينيو لموازنة الفريق.

أصيب آرسنال بالإحباط في محاولاته للتعاقد مع لاعبي خط الوسط توماس بارتي من أتليتيكو وحسام أعور من ليون، ويمكن أن يحولوا انتباههم إلى جورجينيو إذا أصبح الإيطالي متاحًا.
Jorginho Declan Rice

برشلونة تغلب على بايرن ميونخ في صفقة ديست

2020-09-26T08:53:25Z

برشلونة اقترب من الإعلان الرسمي عن صفقة ديست

سيعلن برشلونة رسميًا عن شراء الظهير الأيمن سيرجينو ديست مطلع الأسبوع المقبل، وفقًا لـGuillem Balague.

مدافع أياكس البالغ من العمر 19 عامًا - والذي اجتذب أيضًا من بايرن ميونخ،  يقترب من إنهاء انتقاله إلى الكامب نو الذي سيكلف الفريق الكتالوني 20 مليون يورو (18 مليون جنيه إسترليني / 23 مليون دولار) مقدمًا بالإضافة إلى 5 ملايين يورو إضافية (جنيه إسترليني) 4.5m / 6m دولار) في المكافآت.

Sergino Dest Ajax Barcelona
Getty/Goal

هيرتا برلين أكد اهتمامه بجوتزه

2020-09-26T08:51:10Z

أكد المدير الرياضي لهيرتا برلين، آرني فريدريش، أن ناديه يفكر في ضم ماريو جوتزه.

كان اللاعب صاحب الـ28 عامًا مجانيًا منذ انتهاء عقده مع بوروسيا دورتموند في يوليو.