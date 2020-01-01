أخبار الانتقالات: برشلونة ينجح في ضم ديست والسيتي يبتعد عن كوليبالي

إيفرتون حريص على ضم مدافع برشلونة
إيفرتون حريص على ضم مدافع برشلونة جان كلير توديبو قبل إنتهاء فترة الانتقالات، وفقًا للإندبندنت.
يريد إيفرتون تأمين خدمات اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا على سبيل الإعارة، لكن برشلونة سيوافق فقط على الصفقة إذا تم تضمين بند الشراء.
أمضى توديبو النصف الثاني من موسم 2019-20 على سبيل الإعارة في شالكه، الذي قرر عدم اتخاذ خيار شرائه بالكامل.
فولهام يقترب من ضم نجم لايبزيج
مورينيو يضع آمال كبيرة على ديلي آلي
قال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام إن لاعب الوسط المفضل ديلي آلي يجب أن يسير على خطى تانجوي ندومبيلي، ويعيد توتنهام إلى المسار الصحيح.
كولادو يستعد لمغادرة برشلونة
سولشاير يدافع عن مانشستر يونايتد
رد أولي جونار سولشاير على الشائعات بأنه قد يكون محبطًا من نشاط انتقالات مانشستر يونايتد هذا الصيف، قائلاً إنها محاولة للتقليل من دوني فان دي بيك.
مانشستر سيتي يجري محادثات مع بنفيكا بشأن مدافعهم البرتغالي
يجري مانشستر سيتي محادثات بشأن التعاقد مع قلب دفاع بنفيكا روبن دياس في صفقة قد تقتل حلم انتقال كوليبالي إلى ستاد الإتحاد.كان كاليدو كوليبالي لاعب نابولي هو الهدف المفضل لسيتي في معظم فترات الصيف، لكن المفاوضات حول اللاعب السنغالي الدولي أثبتت صعوبتها وأية علامات على وجود صفقة قد انتهت.
لاعب تشيلسي قد ينضم إلى آرسنال في حال وصول رايس
يستعد تشيلسي لخطوة أخيرة للتعاقد مع لاعب خط وسط وست هام ديكلان رايس، في صفقة قد تشهد أيضًا انتقال جورجينيو إلى أرسنال.
ذكرت صحيفة The Mirror أن فرانك لامبارد يدرك أن الأمر قد يتطلب محاولة ضخمة لانتزاع رايس من قبضة الهامرز، ومع نشاط الانتقالات المكثف للنادي هذا الصيف، قد يضطر البلوز لبيع جورجينيو لموازنة الفريق.أصيب آرسنال بالإحباط في محاولاته للتعاقد مع لاعبي خط الوسط توماس بارتي من أتليتيكو وحسام أعور من ليون، ويمكن أن يحولوا انتباههم إلى جورجينيو إذا أصبح الإيطالي متاحًا.
برشلونة تغلب على بايرن ميونخ في صفقة ديست
برشلونة اقترب من الإعلان الرسمي عن صفقة ديست
سيعلن برشلونة رسميًا عن شراء الظهير الأيمن سيرجينو ديست مطلع الأسبوع المقبل، وفقًا لـGuillem Balague.
مدافع أياكس البالغ من العمر 19 عامًا - والذي اجتذب أيضًا من بايرن ميونخ، يقترب من إنهاء انتقاله إلى الكامب نو الذي سيكلف الفريق الكتالوني 20 مليون يورو (18 مليون جنيه إسترليني / 23 مليون دولار) مقدمًا بالإضافة إلى 5 ملايين يورو إضافية (جنيه إسترليني) 4.5m / 6m دولار) في المكافآت.
هيرتا برلين أكد اهتمامه بجوتزه
أكد المدير الرياضي لهيرتا برلين، آرني فريدريش، أن ناديه يفكر في ضم ماريو جوتزه.
كان اللاعب صاحب الـ28 عامًا مجانيًا منذ انتهاء عقده مع بوروسيا دورتموند في يوليو.