أخبار الانتقالات: ريال مدريد يتحرك لنجم ليون وجارسيا يبتعد عن برشلونة

إريك جارسيا لن يلتحق ببرشلونة في هذه الانتقالات

برشلونة مستعد للانتظار حتى العام المقبل لاتخاذ خطوة نحو مدافع مانشستر سيتي إريك جارسيا بعد فشله في الاتفاق مع فريق بيب جوارديولا.

رفض اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا عرض سيتي لصفقة جديدة ولديه الآن أقل من 12 شهرًا بعقده الحالي في استاد الاتحاد.

وفقًا لماركا، عرض برشلونة مبلغًا إجماليًا قدره 10 ملايين يورو (9 مليون جنيه إسترليني) مقابل جارسيا، لكن مانشستر سيتي ليس على استعداد للاستمتاع بعروض أقل من 30 مليون يورو (27.2 مليون جنيه إسترليني).

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سيتمكن جارسيا من المغادرة مجانًا الصيف المقبل بعد نهاية عقده في الاتحاد، لذلك قد يكون السيتي مستعدًا لقبول العرض الذي سيقدمه برشلونة في يناير القادم.