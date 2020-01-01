أخبار الانتقالات: ريال مدريد يتحرك لنجم ليون وجارسيا يبتعد عن برشلونة

ريال مدريد يبدأ محاولة متأخرة لاختطاف حسام عوار قبل أرسنال
ريال مدريد يحاول خطف نجم ليون قبل آرسنال
أفادت تقارير أن ريال مدريد أطلق في اللحظة الأخيرة محاولة لاختطاف صفقة لهدف آرسنال الأول حسام عوار.
ارتبط لاعب خط الوسط أوار بقوة بالتحول إلى آرسنال، لكن فريق الدوري الإنجليزي الممتاز فشل في تلبية السعر الذي يطلبه ليون للاعب البالغ من العمر 22 عامًا.
يقال إن زين الدين زيدان بدأ الاتصال مع ليون من أجل اللاعب بنفسه.
عقبات توقف انتقال مدافع السيتي إلى برشلونة
إريك جارسيا لن يلتحق ببرشلونة في هذه الانتقالات
برشلونة مستعد للانتظار حتى العام المقبل لاتخاذ خطوة نحو مدافع مانشستر سيتي إريك جارسيا بعد فشله في الاتفاق مع فريق بيب جوارديولا.
رفض اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا عرض سيتي لصفقة جديدة ولديه الآن أقل من 12 شهرًا بعقده الحالي في استاد الاتحاد.
وفقًا لماركا، عرض برشلونة مبلغًا إجماليًا قدره 10 ملايين يورو (9 مليون جنيه إسترليني) مقابل جارسيا، لكن مانشستر سيتي ليس على استعداد للاستمتاع بعروض أقل من 30 مليون يورو (27.2 مليون جنيه إسترليني).سيتمكن جارسيا من المغادرة مجانًا الصيف المقبل بعد نهاية عقده في الاتحاد، لذلك قد يكون السيتي مستعدًا لقبول العرض الذي سيقدمه برشلونة في يناير القادم.
جاتوزو يريد لم شمله مع لاعب ميلان السابق
عقوبات في انتظار مدرب باريس بعد أن طالب بصفقات !
انتقد ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان مدربه توماس توخيل قائلا إنه لا يقدر تصريحاته الأخيرة التي حثت إدارة النادي على التعاقد وأنه من الممكن توقيع عقوبات عليه.
وست هام يهتم بلاعب مارسيليا
يأمل ساوثامبتون في التوقيع مع ديالو بعد خسارة سانجار
يأمل رالف المدير الفني لساوثامبتون في إنهاء انتقال إبراهيما ديالو من بريست قبل انتهاء فترة الانتقالات، بعد خسارة سانجار بسبب مشاكل تصاريح العمل.
داوسون لم يتلقى عرض من وست هام حتى الآن
مدافع الشياطين الحمر مستعد للانتقال إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي
يقترب الظهير الأيسر لمانشستر يونايتد ديوجو دالوت، من انتقاله على سبيل الإعارة إلى ميلان بعد سفره إلى إيطاليا لإجراء الكشف طبي مع نادي دوري الدرجة الأولى الإيطالي.
وفقًا للصحفي دي مارزيو، سيصل اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا إلى سان سيرو غدًا لاستكمال الفحوصات الطبية.انضم دالوت إلى يونايتد في 2018 لكنه شارك في 35 مباراة فقط في جميع المسابقات للنادي خلال الموسمين.
مدافع برشلونة على أعتاب فولهام
من المقرر أن ينضم جان كلير توديبو مدافع برشلونة إلى فولهام مقابل 16 مليون جنيه إسترليني (18 مليون يورو / 21 مليون دولار) بعد أن أخبر عمالقة الدوري الأسباني أنه يريد المزيد من الوقت في الملعب ليطور من مستواه.
وجد اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا نفسه في ضواحي فريق برشلونة تحت قيادة رونالد كومان وأن فريق الدوري الإنجليزي على استعداد لدفع السعر الذي يطلبه برشلونة ، وفقًا لـ Sport.
من المرجح أن يتضمن أي بيع أو إعارة لتوديبو إلى فولهام خيار إعادة الشراء لصالح برشلونة.
جوارديولا يثير الجدل بشأن مستقبل لاعبه
اعترف بيب جوارديولا بأنه لا يعرف ما إذا كان إريك جارسيا سيظل مع مانشستر سيتي بعد انتهاء فترة الانتقالات أم لا.