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أخبار الانتقالات: حارس برشلونة مطلوب في إنجلترا وصفقة جديدة لأتلتيكو مدريد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الخميس 14 يناير 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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Moussa Dembele Atletico Madrid GFX

صفقة جديدة لأتلتيكو مدريد

2021-01-14T10:47:52Z

متصدر الدوري الاسباني يضم مهاجم جديد

أكمل أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني توقيع موسى ديمبيلي من ليون في صفقة إعارة أولية مع خيار الشراء مقابل 33.5 مليون يورو (30 مليون جنيه إسترليني / 41 مليون دولار).

Moussa Dembele, Atlético de Madrid
Getty / Goal

مودريتش يطمأن الجميع بشأن بقاءه

2021-01-14T10:46:27Z

قال لوكا مودريتش إن محادثات عقده مع ريال مدريد "تسير في اتجاه جيد" مع انتهاء صفقته الحالية في الصيف.

Modric
AS

أربعة أندية في السباق من أجل لاعب آرسنال

2021-01-14T10:44:43Z

تتنافس أربعة أندية على توقيع لاعب خط وسط آرسنال لوكاس توريرا، وفقًا لـ AS.

كل من تورينو وفيورنتينا ولاتسيو وفالنسيا حريصون على ضم اللاعب هذا الشهر، مع انتهاء فترة إعارته الحالية في أتلتيكو مدريد.

عانى توريرا من أجل الدقائق العادية في واندا متروبوليتانو، ويمكن أن يرسله آرسنال إلى ناد مختلف حتى نهاية الموسم.

Lucas Torreira
Getty Images

توتنهام قد يلغي عقد لاعبه!

2021-01-14T10:43:13Z

قد يكون توتنهام مستعدًا لإلغاء عقد المدافع المهمش داني روز، وفقًا لموقع TalkSPORT.

ولم يشارك روز مع توتنهام هذا الموسم بعد أن تركه جوزيه مورينيو خارج تشكيلته في الدوري الممتاز والدوري الأوروبي.

إذا ألغى توتنهام عقده، فقد ينضم اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا إلى وست بروميتش.

سانت إتيان يجري محادثات بشأن انتقال نجم الزمالك

2021-01-14T10:40:58Z

أجرى سانت إتيان محادثات مع الزمالك بشأن انتقال المهاجم مصطفى محمد، وفقًا لموقع Le10Sport.

يطالب الزمالك بخمسة ملايين يورو من أجل اللاعب المصري الدولي البالغ من العمر 23 عامًا، وهو ما قد يكون صعبًا على فريق الدوري الفرنسي الذي يعاني من ضائقة مالية.

مصطفى محمد

نجم تولوز يقترب من بوروسيا مونشنجلادباخ

2021-01-14T10:39:40Z

أفاد موقع Le10Sport أن مانو كوني لاعب خط وسط تولوز سينضم إلى بوروسيا مونشنجلادباخ.

سيقضي اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا بقية الموسم في الدوري الفرنسي، وسينتقل في الصيف إلى ألمانيا.

كان أتليتيكو مدريد حريصًا أيضًا على ضم الشاب، لكن اللاعب الدولي الفرنسي اختار الانتقال إلى البوندسليجا.

حارس برشلونة مطلوب في إنجلترا

2021-01-14T10:36:05Z

آرسنال يراقب حارس برشلونة

آرسنال حريص على ضم حارس مرمى برشلونة نيتو، حسب قناة سكاي سبورتس.

يبحث الجانرز عن تدعيم مركز حراسة المرمى، ويرى أن نيتو هو الصفقة المثالية للنادي.

يأمل آرسنال في الحصول على اللاعب في صفقة إعارة مع خيار للشراء في الصيف.

Neto Arsenal GFX

ماندجوكيتش على رادار ميلان

2021-01-14T10:32:17Z

التقى ميلان بوكيل ماريو ماندجوكيتش خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لتقارير متعددة في إيطاليا.

المهاجم المخضرم سيصبح لاعب مجاني، بعد مغادرة الدحيل القطري في نهاية الموسم.

يمكن أن يكون ماندجوكيتش جاهزًا للعودة السريعة إلى إيطاليا، بعد أن لعب ليوفنتوس من 2015 إلى 2020.

Mandzukic
Imago

مانشستر سيتي يراقب نجم ساسوولو

2021-01-13T14:57:20Z

جعل مانشستر سيتي نجم ساسوولو مانويل لوكاتيلي هدف انتقالي في خط الوسط، حسب الديلي ميل.

أصبح اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا أحد أفضل لاعبي خط الوسط في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، مع اهتمام يوفنتوس وناديه السابق إيه سي ميلان أيضًا بضمه.

من المتوقع أن يكلف لوكاتيلي ما لا يقل عن 30 مليون جنيه إسترليني (34 مليون يورو / 41 مليون دولار).Manuel Locatelli

Manuel Locatelli Sassuolo Serie A
Getty

نجم فيورنتينا على أعتاب الدوري الفرنسي

2021-01-12T11:16:02Z

سيؤكد مرسيليا توقيع بول ليرولا من فيورنتينا هذا الأسبوع، حسب ما أوردته آر إم سي سبورت.

سينضم الظهير الأيمن البالغ من العمر 23 عامًا إلى مرسيليا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وسيكون لديهم خيار جعل الصفقة دائمة مقابل 11.5 مليون يورو (10 مليون جنيه إسترليني / 14 مليون دولار).

عرض من وست هام لمهاجم نابولي

2021-01-12T11:13:53Z

قدم وست هام عرضًا بقيمة 7 ملايين يورو (6 ملايين جنيه إسترليني / 9 ملايين دولار) لمهاجم نابولي أركاديوش ميليك، حسبما ورد في دومينيكا سبورتيفا.

ومن المتوقع أن يغادر اللاعب البولندي الدولي دوري الدرجة الأولى الإيطالي في يناير، وقد ارتبط بعدة أندية.

يأمل الهامرز في الحصول على ميزة على منافسيهم والفوز بالسباق لضم اللاعب.