أخبار الانتقالات: بديل بوجبا في مانشستر يونايتد، وموهبة جديدة على أبواب ريال مدريد

ريال مدريد مهتم بضم كارفاليو
كشفت تقارير صحفية أنّ ريال مدريد يرغب في جلب فابيو كارفاليو من صفوف فولهام الإنجليزي
صاحب الـ19 سنة تألق في التشامبيونشيب ليصبح مطلوبًا من فرق الدوري الإنجليزي وكذلك ريال مدريد
ليفاندوفسكي بديل هالاند في ريال مدريد
كشفت تقارير صحفية أنّ ريال مدريد يرغب في إتمام التعاقد مع روبيرت ليفاندوفسكي في الصيف المقبل حال فشل في جلب هالاند
رايس مرشح لخلافة بوجبا في مانشستر يونايتد
كشفت صحيفة "ستاندر" أنّ مانشستر يونايتد وضع ديكلان رايس خيارًا رئيسيًا لخلافة بول بوجبا في الفريق.
ومن الواضح أنّ بوجبا سوف يغادر الفريق مجانًا في ظل اهتمام ريال مدريد وباريس سان جيرمان بجلبه
بقاء كاستييخو
يستعد صامويل كاستييخو لاعب نادي ميلان الإيطالي للبقاء مع الفريق حتى يناير القادم على أقل تقدير، وفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو".
اللاعب كان يجري محادثات مع نادي سسكا موسكا الروسي للانتقال له على سبيل الإعارة، ولكن المفاوضات انهارت ليبقى كاستييخو مع الروسونيري.
مورينيو يعود لزكريا
نادي روما الإيطالي سبق أن حاول التعاقد مع السويسري دينيس زكريا لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في الصيف ولكن الصفقة فشلت.
موقع "كورييري ديلو سبورت" الإيطالي أكد أن المدرب جوزيه مورينيو سيعود مرة أخرى لمحاولة ضم اللاعب، بعدما فشل روما في دفع 20 مليون يورو لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
ومن المتوقع أن يكون سعر اللاعب أقل بكثير وقتها، بسبب اقتراب عقده من الانتهاء ورفضه للتجديد.
صفقة قياسية لليفربول
صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية أكدت اهتمام نادي ليفربول من أجل التعاقد مع جود بيلينجهام لاعب بوروسيا دورتموند.
وأشارت إلى أن المدرب يورجن كلوب يخطط لدفع ما يقرب من 80 مليون جنيه استرليني للحصول على خدمات النجم الشاب لتدعيم خط وسطه الصيف القادم.
ريال مدريد يريد تيليمانس
صحيفة "as" الإسبانية أكدت انضمام ريال مدريد لسباق التعاقد مع يوري تيليمانس لاعب ليستر سيتي.
الدولي البلجيكي ارتبط بالانتقال لبعض الأندية الأخرى مثل مانشستر يونايتد وبرشلونة، لكن الآن المنافسة اشتدت بظهور ريال.
صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن ماركو أسينسيو جناح نادي ريال مدريد الإسباني، كان أمامه فرصة الانتقال لميلان أو توتنهام لكنه رفض.
صاحب الـ25 سنة قرر البقاء مع ريال والقتال على فرصته تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد هبوط مستواه مؤخرًا بسبب الإصابات.
عودة لويز
يستعد دافيد لويز مدافع نادي آرسنال الإنجليزي، للعودة إلى بلاده مرة أخرى وفقًا لموقع "Le10Sport" الفرنسي.
صاحب الـ33 سنة كان لديه العديد من العروض من أوروبا بعد انتهاء عقده مع آرسنال، ولكنه فضل العودة للبرازيل من جديد.
باريس وروديجر
بعد بايرن ميونخ وريال مدريد، انضم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لسباق التعاقد مع أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي.
اللاعب يميل إلى عدم التجديد مع النادي الإنجليزي، ووفقًا لموقع "90min" فإنه قد يوقع مع فريق جديد في يناير القادم.
تقديم كامافينجا
وصل إدواردو كامافينجا إلى العاصمة الإسبانية مدريد، من أجل تقديمه بشكل رسمي مع نادي ريال مدريد الإسباني.
📸 EXCL: Eduardo Camavinga arriving in Madrid tonight - together with his agent - in order to be presented as new Real Madrid player in the next hours. Contract until June 2027 and move completed on DeadlineDay. #RealMadrid #Camavinga— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 7, 2021
…here we go! @Camavinga ⤵️🛩🇪🇸 pic.twitter.com/RYWWS0cOpm
اللاعب انتقل إلى ريال قادمًا من رين الفرنسي بعد منافسة مع باريس سان جيرمان، ووقع على عقد حتى يونيو 2027.