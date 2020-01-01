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أخبار الانتقالات: أزمة حراس الدوري الإنجليزي وبرشلونة لن يبيع ديمبيلي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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Ousmane Dembelé celebrates
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آرسنال ينضم للعمالقة المهتمين بمدافع إنتر

2020-11-10T10:53:13Z

آرسنال هو أحد الأندية التي تفكر في الانتقال إلى لاعب خط وسط إنتر نيكولو باريلا.

وفقًا لـ FCInterNews، انضم آرسنال إلى أندية كبيرة مثل مانشستر يونايتد وليفربول وأتلتيكو مدريد في مراقبة اللاعب الدولي الإيطالي البالغ من العمر 23 عامًا.

برشلونة ينوي بقاء ديمبيلي

2020-11-10T10:52:16Z

برشلونة يخطط الآن للإبقاء على عثمان ديمبيلي في دفاترهم، وفقا لسبورت.

كان عملاق الدوري الإسباني حريصًا على التخلص من االفرنسي الفائز بكأس العالم في يناير، لكن الإصابة المفاجئة التي تعرض لها أنسو فاتي أجبرتهم على تغيير موقفهم.

هل يتحرك إيفرتون لضم إيسكو؟

2020-11-10T10:49:42Z

تم ربط إيفرتون بانتقال نجم ريال مدريد إيسكو، بعد أن استولى بالفعل على خاميس رودريجيز من البلانكوس.

تم حث كارلو أنشيلوتي على اقتناص لاعب منتخب إسبانيا الدولي، حيث قال دارين بينت لـ Football Insider: "تلك الشخصية هناك، إنه لاعب جيد ، إيسكو، إذا تمكنوا من الحصول عليه، واو، يا له من توقيع سيكون من أنشيلوتي."

"هذا هو الشيء، عندما يكون لديك مدرب مثل أنشيلوتي، وهو أفضل مدرب بالمناسبة، ستكون قادرًا على جذب هؤلاء اللاعبين."

Isco Real Madrid Espanyol
Getty

ميلان يحاول اقتناص مدافع شالكه

2020-11-10T10:48:44Z

ميلان يبحث في إمكانية التعاقد مع مدافع شالكه أوزان كاباك، بحسب كالتشيوميركاتو.

مع تعرض نادي البوندسليجا لصعوبات مالية، يرغب ميلان في الاستفادة من خلال اقتناص اللاعب الدولي التركي، والمتوقع أن يبلغ سعره  25 مليون يورو.

حارس مرمى ليفربول يريد الرحيل في يناير

2020-11-10T10:46:35Z

كيفين كيليهير يريد مغادرة الآنفيلد

يريد حارس مرمى ليفربول كيفين كيليهير تأمين انتقال على سبيل الإعارة من الآنفيلد في يناير، وفقًا لصحيفة آيرش إكزامينر.

كان اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا حريصًا على الانتقال خلال فترة الصيف لكنه اضطر للبقاء بعد إصابة أليسون التي جعلته احتياطًا لأدريان.

Caoimhin Kelleher Liverpool 2019-20
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يوفنتوس يجدد اهتمامه بنجم تشيلسي

2020-11-10T10:37:42Z

سيحاول يوفنتوس مرة أخرى التوقيع مع إيمرسون بالميري من تشيلسي في يناير، حسب تقارير كالتشيو ميركاتو.

من المرجح أن يسعى عمالقة دوري الدرجة الأولى الإيطالي إلى صفقة إعارة قابلة للشراء، حيث يعتقد بالفعل أن اللاعب حريص على الانتقال.

يقال إن الجناح فيديريكو برنارديشي قد يكون في طريقه للخروج من تورينو.

أتليتيك يتمسك بمديره الفني

2020-11-10T10:37:04Z

أفاد موقع موندو ديبورتيفو أن أتليتيك كلوب لن يقيل المدير الفني جيزكا جاريتانو خلال فترة التوقف الدولي رغم الهجوم الشديد عليه.

وتعرض المدير الفني البالغ من العمر 45 عامًا لضغوط بعد بداية مخيبة للآمال للموسم وقيل إنه تم استدعاؤه لإجراء محادثات طارئة مع مجلس إدارة النادي بعد الهزيمة 2-1 في نهاية الأسبوع الماضي أمام بلد الوليد.

ويحتل أتليتيك المركز 14 في الدوري الإسباني بعد ثماني مباريات بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط.

هندرسون يريد الرحيل عن مانشستر يونايتد

2020-11-10T10:33:41Z

الحارس الاحتياطي يريد فرصة ليصبح رقم 1 لإنجلترا

يمكن لمانشستر يونايتد أن يخرج حارس المرمى الاحتياطي دين هندرسون على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية، حسب ESPN.

يقال إنه قد يسعى للحصول على خروج مؤقت من أجل تأمين المركز الأول لحراسة مرمى إنجلترا في يورو 2020.

يقال إن سيرجيو روميرو غير سعيد بخسارة موقعه رقم 2 في أولد ترافورد، لكن يونايتد لن يتخذ قرارًا بشأن مستقبله حتى يتأكد موقف هندرسون.
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(C)Getty Images

مارتينيز يكشف طلبه لأرتيتا بشأن الرحيل عن آرسنال

2020-11-10T10:31:24Z

كشف إميليانو مارتينيز كيف طلب من ميكيل أرتيتا السماح له بمغادرة آرسنال، وكان عن طريق رسالة نصية أرسلها له هذا الصيف.

Emiliano Martinez Mikel Arteta

إريكسن يحاول العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

2020-11-10T10:28:21Z

حصل توتنهام على فرصة لإعادة التعاقد مع كريستيان إريكسن من إنتر، حسبما قال موقع فوتبول إنسايدر.

فشل نجم الدنمارك في ترك انطباع جيد في السان سيرو منذ انضمامه من توتنهام قبل عام.

تشير التقارير إلى أن عددًا من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز قد عُرض عليها إريكسن.

Christian Eriksen Inter 2020-2021
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