أخبار الانتقالات: أزمة حراس الدوري الإنجليزي وبرشلونة لن يبيع ديمبيلي

تم ربط إيفرتون بانتقال نجم ريال مدريد إيسكو، بعد أن استولى بالفعل على خاميس رودريجيز من البلانكوس.

تم حث كارلو أنشيلوتي على اقتناص لاعب منتخب إسبانيا الدولي، حيث قال دارين بينت لـ Football Insider: "تلك الشخصية هناك، إنه لاعب جيد ، إيسكو، إذا تمكنوا من الحصول عليه، واو، يا له من توقيع سيكون من أنشيلوتي."

"هذا هو الشيء، عندما يكون لديك مدرب مثل أنشيلوتي، وهو أفضل مدرب بالمناسبة، ستكون قادرًا على جذب هؤلاء اللاعبين."