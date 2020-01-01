أخبار الانتقالات: شرط وحيد لبقاء مبابي في باريس وخطة ليفربول لتدعيم الدفاع

يمكن أن يترك كريستيان إريكسن إنتر في فترة الانتقالات الشتوية - وفقًا لكالتشيو ميركاتو.

عانى لاعب خط الوسط الدنماركي من أجل اللعب المنتظم تحت قيادة أنطونيو كونتي منذ انتقاله إلى سان سيرو من توتنهام في يناير.

إنتر جاهز للاستفادة ماليًا من إريكسن عندما يعاد فتح السوق، حيث يعتقد أن باريس سان جيرمان هي الوجهة التالية على الأرجح للاعب البالغ من العمر 28 عامًا.

يمكن أن يترك كريستيان إريكسن إنتر في فترة الانتقالات الشتوية - وفقًا لكالتشيو ميركاتو.

عانى لاعب خط الوسط الدنماركي من أجل اللعب المنتظم تحت قيادة أنطونيو كونتي منذ انتقاله إلى سان سيرو من توتنهام في يناير.

إنتر جاهز للاستفادة ماليًا من إريكسن عندما يعاد فتح السوق، حيث يعتقد أن باريس سان جيرمان هي الوجهة التالية على الأرجح للاعب البالغ من العمر 28 عامًا.