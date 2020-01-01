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أخبار الانتقالات: نيمار يريد البقاء في باريس وخبر مؤسف لجماهير البايرن

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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Neymar Jr, Basaksehir vs PSG, Champions League 2020-21
Getty

أرتيتا يؤكد إصابة بارتي

2020-11-09T05:07:53Z

أكد ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، أنه من المقرر إجراء فحص لإصابة الفخذ التي تعرض لها توماس بارتي خلال هزيمة يوم الأحد أمام أستون فيلا.

استمر الدولي الغاني 45 دقيقة فقط في ملعب الإمارات قبل أن يُجبر على الخروج خلال الاستراحة ونزول داني سيبايوس بدلًا له.

توجت أنباء إصابة بارتي الأمسية البائسة لآرسنال، الذي خسر 3-0 أمام أستون فيلا.

إدارة باريس تناقش مستقبل توخيل

2020-11-09T05:00:30Z

ستتم مناقشة مستقبل توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان خلال اجتماع مجلس الإدارة في فترة الراحة الدولية، وفقًا لـ TF1.

يتعرض الألماني لضغوط بعد أن بدأ النادي الفرنسي بداية سيئة في مشواره في دوري أبطال أوروبا، حيث خسر مباراتين من أصل ثلاث مباريات.

يعرف توخيل أن منصبه تحت التهديد، لكنه يحتفظ بدعم اللاعبون في الوقت الحالي، مما قد يؤثر على عملية صنع القرار في مجلس الإدارة.

Thomas Tuchel PSG Ligue 1
Getty

يوسف البلايلي ينضم إلى نادي قطر

2020-11-09T04:57:01Z

النجم الجزائري يوسف البلايلي ينضم رسميًا لنادي قطر

السعر الحقيقي لهالاند نجم بوروسيا دورتموند

2020-11-09T04:45:40Z

وفقًا لموقع موندو ديبورتيفو، سيتعين على أي نادٍ يرغب في التعاقد مع إيرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند دفع ما يقرب من 100 مليون يورو (90 مليون جنيه إسترليني / 117 مليون دولار) للاعب.

بينما من المتوقع أن تصل رسوم نقله إلى حوالي 80 مليون يورو، فإن المكافآت التي سيتم دفعها إلى مينو رايولا، وكيل اللاعب، وألفي إنجي، والد اللاعب، ستشكل الباقي.

ومع ذلك، لن يتم تأجيل الانتقال المحتمل لهالاند.

GER ONLY Erling Haaland Dortmund Bayern 112020
Imago Images / Poolfoto

لماذا بوجبا أقرب للريال من كامافينجا؟

2020-11-09T04:43:04Z

اختيار ريال مدريد للتعاقد مع بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد بدلاً من إدواردو كامافينجا لاعب رين، حسب ما أوردته AS.

يعتقدون أن بإمكانهم التوقيع مع الفرنسي الفائز بكأس العالم بسعر معقول، في حين أنهم سيحصلون على عائد جيد من حيث رعايتهم وإيرادات الإعلانات نتيجة لذلك.

ليفربول يريد خليفة صلاح من ريال مدريد

2020-11-09T04:41:33Z

يريد ليفربول التعاقد مع لاعب ريال مدريد الشاب رودريجو ليكون خليفة محمد صلاح، بحسب دون بالون.

يورجن كلوب معجب كبير بالشاب، الذي من المحتمل أن يكون سعره حوالي 70 مليون يورو.

ويقال إن زين الدين زيدان "معارض بشدة" لهذه الخطوة.

إنتر ميلان يقترب من نجم ريال مدريد

2020-11-09T04:38:55Z

البرازيلي على وشك مغادرة البرنابيو

يعتزم إنتر ميلان ضم مارسيلو في يناير، الظهير الأيسر لريال مدريد، بحسب تودوفيتشاجيس.

يستعد اللوس بلانكوس لبيع البرازيلي في الوقت الذي يسعى فيه إلى المنافسة الجديدة مع فيرلاند ميندي، مع لاعب بايرن ميونخ ديفيد ألابا على قائمة المطلوبين.

لم يتبق لدى مارسيلو سوى 18 شهرًا على عقده ولا توجد محادثات بشأن صفقة جديدة في الأفق، مما يعني أنه قد يكون متاحًا مقابل حوالي 12 مليون يورو (11 مليون جنيه إسترليني / 14 مليون دولار) في يناير.

ONLY GERMANY Marcelo Real Madrid

نيمار يريد التجديد في باريس

2020-11-09T04:37:07Z

البرازيلي سعيد بالبقاء في فرنسا

أبلغ نيمار المدير الرياضي لباريس سان جيرمان ليوناردو أنه يريد إعادة التوقيع مع النادي، بحسب Telefoot.

اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا ينتهي عقده الحالي في عام 2022، ولا يزال على العملاق الفرنسي أن يعرض عليه صفقة جديدة.

Neymar PSG Man United Champions League 20102020
PSG.fr

زيدان يدفع ثمن عدم تدعيم الفريق

2020-11-09T04:34:26Z

ظهر افتقار زين الدين زيدان إلى العمق المطلوب، حيث خسر حامل اللقب 4-1 أمام فالنسيا.

سمح ريال مدريد لجاريث بيل وخاميس رودريجيز وأشرف حكيمي وسيرخيو ريجيلون وإبراهيم دياز بالذهاب هذا الصيف، من بين آخرين، مع عودة مارتن أوديجارد من الإعارة وعدم القيام بأي صفقة جديدة.

Zidane Real Madrid Champions League
Goal

خبر سيئ لجماهير بايرن ميونخ!

2020-11-09T04:29:15Z

إصابة خطيرة في صفوف البافاري

يغيب نجم بايرن ميونخ جوشوا كيميش عن الملاعب حتى عام 2021 بعد إتمام عملية جراحية في الركبة بنجاح.

احتاج اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا إلى إجراء عملية في الغضروف المفصلي الأيمن بعد استبداله في الدقيقة 36 من لقاء فوز بطل الدوري الألماني 3-2 على دورتموند يوم السبت.

مساء الأحد، أصدر بايرن بيانا على موقع النادي أبلغ فيه أن كيميش لن يعود من إصابته حتى يناير على الأقل.

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(C)Getty Images