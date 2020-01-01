أخبار الانتقالات: نيمار يريد البقاء في باريس وخبر مؤسف لجماهير البايرن

أكد ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، أنه من المقرر إجراء فحص لإصابة الفخذ التي تعرض لها توماس بارتي خلال هزيمة يوم الأحد أمام أستون فيلا.

استمر الدولي الغاني 45 دقيقة فقط في ملعب الإمارات قبل أن يُجبر على الخروج خلال الاستراحة ونزول داني سيبايوس بدلًا له.

توجت أنباء إصابة بارتي الأمسية البائسة لآرسنال، الذي خسر 3-0 أمام أستون فيلا.