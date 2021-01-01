أخبار الانتقالات | بايرن ميونخ يحسم صفقة جديدة، ومدافع تشيلسي يغادر

بوروسيا دورتموند يفشل في ضم لاعب مانشستر يونايتد
يقترب ديوجو دالوت، لاعب مانشستر يونايتد ، من الاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة بعد رفض رحيله
بوروسيا دورتموند كان أكثر المهتمين بضم اللاعب لكن البرتغالي سوف يبقى في أولد ترافورد
مويس يؤكد الاقتراب من ضم مدافع تشيلسي
بايرن ميونخ يقترب من صفقة جديدة
ريال مدريد يهدد بالانسحاب من صفقة مبابي
سامبدوريا يخطط لضم يوفيتش!
بوجبا على نهج مبابي ويرفض التمديد
كين على أعتاب العودة ليوفنتوس
أكدت مصادر جول أن يوفنتوس أتم اتفاقه مع إيفرتون من أجل إعادة مويس كين لصفوفه.
الصفقة ستكون إعارة لمدة موسمين مع إلزامية شراء مقابل قرابة 20 مليون يورو.
وأكد "فابريزيو رومانو" أن يوفنتوس لن يضم أي لاعبين إضافيين في خط الهجوم بعد الحديث عن إيدين هازارد وبيير إيمريك أوباميانج.
سامبدوريا يستهدف يوفيتش وريبيري
ذكرت "سكاي" أن سامبدوريا طامح في التعاقد مع لوكا يوفيتش من صفوف ريال مدريد على سبيل الإعارة.
النادي الإيطالي يبحث عن رأس حربة وتواصل مع نابولي بخصوص أندريا بيتانيا بحسب التقرير، كما طُرحت إمكانية ضم فرانك ريبيري الذي انتهى عقده مع فيورنتينا.
أنسيلمو يقترب من النصر
بورخا مايورال يعود لصفوف ريال مدريد
باريس يرفض عرض ريال مدريد الجديد لمبابي
هازارد يدخل قائمة المعوضين لرونالدو
أمين يونس يبتعد عن الشباب
تشيلسي قدم عرضه الأول لكوندي
ذكر "فابريزيو رومانو" أن تشيلسي تقدم بعرض قيمته 50 مليون يورو لضم جول كوندي من صفوف إشبيلية.
ولم يسافر اللاعب الفرنسي مع الفريق الأندلسي لمقابلة إلتشي بالليجا، واعترف مدربه جولين لوبيتيجي بإمكانية رحيله، ولكن التقارير تشير إلى رغبة إشبيلية على الأقل بالحصول على 60 مليون يورو.
صراع ثلاثي على موريبا
ذكرت "سبورت" أن إيلاش موريبا، لاعب برشلونة الشاب، قد توصل لاتفاق مع لايبزيج رغم رفض النادي الكتالوني للعرض الألماني.
وأضاف التقرير أن توتنهام انسحب من المفاوضات بسبب السعر المطلوب، ويتبقى تشيلسي في سباق ضم اللاعب الرافض لتمديد عقده مع برشلونة. المزيد هنا.