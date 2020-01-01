أخبار الانتقالات: البايرن يفاوض نجم تشيلسي وديباي على أعتاب برشلونة

جاريث بيل يريد الرحيل عن ريال مدريد
لاحظ مان يونايتد أن نجم البرنابيو يريد الانتقال.
ذكرت كادينا سير أن جاريث بيل قد غير موقفه من مستقبله ويريد الآن الرحيل عن ريال مدريد.
على الرغم من أن نجم ويلز كان راضياً عن كونه بديلاً تحت قيادة زين الدين زيدان، فقد قرر الآن أنه يرغب في الرحيل.يتطلع مانشستر يونايتد إليه كبديل بعد فشل صفقة جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند ومن المرجح أن ينضم له اللاعب.
كاسترو يقرر البقاء في بيرث جلوري
من المتوقع أن يقضي دييجو كاسترو نجم بيرث جلوري، الموسم الأخير من عقده في الدوري الأسترالي، بحسب صحيفة ذا ويست.
كان هناك شك حول ما إذا كان المايسترو الإسباني سيبقى في أستراليا بعد غيابه عن استئناف موسم الدوري الأسترالي بعد التوقف بسبب فيروس كورونا.
قرر كاسترو البقاء في بيرث وعدم إنهاء الموسم، حيث خرجوا من النهائيات عند أول عقبة.
صفقة جديدة تقترب من ليدز يونايتد
أشار رودريجو دي بول لاعب خط وسط أودينيزي إلى أنه يريد الانضمام إلى ليدز وينتظر أن يتوصل الناديان إلى اتفاق.
قدم ليدز يونايتد آداء جيد وغير متوقع أمام ليفربول في المباراة الأولى واحرازهم 3 أهداف في حامل اللقب، لكن الأخطاء الدفاعية أهدت الريدز ضربتي جزاء وتمكنوا من حسم نتيجة اللقاء 4/3.
لفت النادي الأنظار إليه بعد هذا اللقاء الذي يؤكد أنه سيكون منافس قوي وشرس هذا الموسم.
بايرن ميونخ يستهدف لاعب الدوري الانجليزي
بايرن ميونخ يفاوض نجم تشيلسي
ذكرت شبكة سكاي سبورت أن كالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي مطلوب من قبل العديد من الأندية الأوروبية الكبرى على سبيل الإعارة.
أقترب بايرن ميونخ للجناح البالغ من العمر 19 عامًا، بينما أبدى يوفنتوس ولايبزيج اهتمامًا أيضًا.
لقد كان البافاري مهتمًا في السابق، ومع رحيل إيفان بيريشيتش للعودة إلى الإنتر، فإن لديهم فراغًا يجب تعويضه.
لاوتارو يبتعد أكثر عن برشلونة
إنتر يصعب الأمور على برشلونة بشأن لاوتارو
يرى برشلونة أن احتمال ضم لاوتارو مارتينيز من إنتر "يختفي"، بحسب ماركا.
لا يمكن للكتالونيين في الفترة الحالية أن يدفعوا السعر الذي يطلبه إنتر وهو 90 مليون يورو (83 مليون جنيه إسترليني / 107 مليون دولار) ، وهو المبلغ الذي رفضوا التزحزح عنه.
روما يقدم عرضًا كبيرًا لشراء كومبولا بعد فشل شراء سمالينج
بعد فشل التفاوض على صفقة مع مانشستر يونايتد لكريس سمولينج، حول روما انتباهه إلى ماراش كومبولا لاعب فيرونا.ذكرت صحيفة جازيتا ديلو سبورت أن نادي العاصمة قدم عرضًا بقيمة 30 مليون يورو (28 مليون جنيه إسترليني / 36 مليون دولار) للاعب الذي يطارده إنتر ولاتسيو أيضًا.
لاعب برشلونة قريب من الظهور الرسمي في إيطاليا
من المتوقع أن يكشف إنتر ميلان عن لاعب خط وسط برشلونة أرتورو فيدال في الأيام القليلة المقبلة، حسب فابريزيو رومانو.
اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، الذي لعب أربعة مواسم مع يوفنتوس بين 2011-2015 - سيعود إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي بعد موسمين في الكامب نو.
روما يقترب من ضم مهاجم نابولي
برشلونة سيعلن قريبًا عن صفقة ديباي
النجم الهولندي يقترب من برشلونة
يقترب ممفيس ديباي من إعلانه كلاعب في برشلونة، بحسب صحيفة دي تليجراف الهولندية.
ارتبط الدولي الهولندي بالانضمام إلى ابن موطنه رونالد كومان في الكامب نو، حيث تم تعيينه مدربًا جديدًا للنادي الشهر الماضي.
من المتوقع أن يكمل النادي الكتالوني الصفقة رسميًا ويقدم النجم كتوقيع جديد في وقت لاحق هذا الأسبوع.
نابولي يقترب من لاعب برشلونة السابق
نابولي مهتم بإضافة مهاجم واتفورد ولاعب برشلونة السابق جيرارد ديولوفيو إلى تشكيلته للموسم المقبل.
وفقًا لدي مارزيو، يحرص اللاعب على العودة إلى إيطاليا بعد هبوط هورنتس من البطولة في ختام الموسم الماضي.يقال أيضًا أنه على رادار ميلان.