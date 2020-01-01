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أخبار الانتقالات: ريجيلون إلى توتنهام وديلي ألي يقترب من ريال مدريد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020 وكيف تخوض الأندية الأوروبية الكبرى سوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Dele Alli/Real Madrid composite
Getty/Goal

روما يقترب من لاعب اليوفنتوس

2020-09-16T09:16:31Z

روما يقترب من التوقيع مع ماتيا دي شيليو لاعب يوفنتوس

صفقة جديدة لنادي روما

2020-09-16T09:13:44Z

أنهى روما صفقة لمدافع هيلاس فيرونا، ماراش كومبولا  لينضم للنادي رسميًا هذا الأسبوع.

أفاد دي مارزيو أن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا قد وقع عقدًا مدته خمس سنوات مع نادي العاصمة الإيطالي براتب سنوي قدره 1.5 مليون يورو.

كومان يحبط الجماهير بشأن ممفيس ديباي

2020-09-16T09:12:28Z

قال رونالد كومان إن برشلونة يجب أن يبيع لاعب قبل أن يتمكنوا من التفكير في التعاقد مع ممفيس ديباي، حيث يتوقع المدرب بدء موسم الدوري الإسباني بدون أي إضافات إلى الفريق.

يميل ديباي إلى لم شمله مع مدرب هولندا السابق كومان في النادي الكتالوني بعد ما قدمه مع فريق الدوري الفرنسي ليون الذي بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

توتنهام قد يخطف صفقة مانشستر يونايتد

2020-09-16T09:08:41Z

توتنهام يقترب من ريجيلون

أفادت تقارير أن توتنهام تقدم على مانشستر يونايتد في السباق على الظهير الأيسر الإسباني.

يقترب توتنهام هوتسبير من صفقة لظهير ريال مدريد الأيسر سيرخيو ريجيلون، بحسب talk sport

اللاعب الدولي الإسباني البالغ من العمر 23 عامًا، الذي اختير أفضل ظهير أيسر في الدوري الإسباني الموسم الماضي بعد الإعارة إلى إشبيلية، ارتبط ارتباطًا وثيقًا بمانشستر يونايتد.

ومع ذلك، ورد أن توتنهام المرتبط أيضًا بخطوة لإعادة جاريث بيل من النادي الملكي في مركز الصدارة بالنسبة لريجيلون، حيث ورد أن المحادثات في مرحلة متقدمة على صفقة بقيمة 27.5 مليون جنيه إسترليني (30 مليون يورو / 35 مليون دولار).

Sergio Reguilon - Sevilla
LaLiga

تفاصيل عقد أوباميانج الجديد مع آرسنال

2020-09-16T09:07:06Z

أعاد إيمريك أوباميانج توقيعه مع آرسنال في صفقة مدتها ثلاث سنوات قد تصل قيمتها إلى 55 مليون جنيه إسترليني (70 مليون دولار) في حالة إتمام عقده، بحسب صحيفة The Times.

سيكسب الشاب البالغ من العمر 31 عامًا حوالي 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا بمجرد إضافة مدفوعات الولاء والمكافآت إلى أجره الأساسي المتزايد البالغ 250 ألف جنيه إسترليني.

سجل أوباميانج في المباراة الأولى للجانرز في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم التي انتهت بفوزه 3-0 على فولهام.

 

إيفرتون يحاول بيع بعض اللاعبين قبل انتهاء فترة الانتقالات

2020-09-16T09:05:51Z

يتطلع إيفرتون لخروج عدد من اللاعبين قبل إغلاق فترة الانتقالات، إما بيع أو على سبيل الإعارة، وفقًا لما ذكرته ذا ميرور.

استطاع كارلو أنشيلوتي أن ينفق الكثير خلال الشهر الماضي للتعاقد مع خاميس رودريجيز، آلان وعبد الله داكور ويحرص حاليًا على تحقيق التوازن المالي للنادي.

نجم توتنهام قد ينضم للريال خلال صفقة بيل

2020-09-16T08:56:11Z

مقايضة مثيرة للاهتمام بين ريال مدريد وتوتنهام

 

توتنهام يمكن أن يسمح لديلي ألي بالانضمام إلى ريال مدريد في محاولة لضمان عودة جاريث بيل، حسبما زعمت التلجراف.

يقوم رئيس توتنهام دانييل ليفي بمحاولات لضمان انتقال بيل، وتشمل هذه المحاولات ذهاب ألي إلى مدريد.

صرح وكيل بيل جوناثان بارنيت مؤخرًا أن النادي الملكي يجري مفاوضات مع توتنهام بشأن انتقال نجم ويلز.

 

Dele Alli Tottenham 2019-20
Getty Images

انتقال فيدال متوقف على رحيل لاعب إنتر ميلان

2020-09-16T08:54:26Z

يجب على إنتر أولاً تأمين انتقال لدييجو جودين قبل إحضار أرتورو فيدال، وفقًا لجيانلوكا دي مارزيو.

يقترب جودين من الانتهاء من الانتقال إلى كالياري، ويجب أن تتم هذه الصفقة قبل اكتمال انتقال فيدال إلى ميلان.

Vidal Inter
Goal

البايرن يحاوط نجم تشيلسي

2020-09-16T08:50:41Z

نجم البلوز الشاب قد يكون إحدى صفقات بايرن ميونخ

ذكرت صحيفة ديلي ميل أن لاعب تشيلسي الشاب كالوم هودسون أودوي يدخل في مفاوضات مرة أخرى مع بايرن ميونخ.

قام عمالقة البوندسليجا بمفاوضات لضم اللاعب العام الماضي ويأملون الآن في التوصل إلى اتفاق قبل إنتهاء فترة الانتقالات الحالية.

 

Callum Hudson-Odoi Bayern Munich GFX
Getty/Goal