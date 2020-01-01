أخبار الانتقالات: ريجيلون إلى توتنهام وديلي ألي يقترب من ريال مدريد

روما يقترب من لاعب اليوفنتوس
روما يقترب من التوقيع مع ماتيا دي شيليو لاعب يوفنتوس
AS Roma are going to sign also Mattia De Sciglio from Juventus after Kumbulla. Deal completed between Juve and Roma per De Sciglio, now Roma are in talks with his agents to agree also personal terms. Dzeko is still the first target as Juve striker. 🔴 @DiMarzio @SkySport— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 15, 2020
صفقة جديدة لنادي روما
أنهى روما صفقة لمدافع هيلاس فيرونا، ماراش كومبولا لينضم للنادي رسميًا هذا الأسبوع.
أفاد دي مارزيو أن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا قد وقع عقدًا مدته خمس سنوات مع نادي العاصمة الإيطالي براتب سنوي قدره 1.5 مليون يورو.
كومان يحبط الجماهير بشأن ممفيس ديباي
قال رونالد كومان إن برشلونة يجب أن يبيع لاعب قبل أن يتمكنوا من التفكير في التعاقد مع ممفيس ديباي، حيث يتوقع المدرب بدء موسم الدوري الإسباني بدون أي إضافات إلى الفريق.
يميل ديباي إلى لم شمله مع مدرب هولندا السابق كومان في النادي الكتالوني بعد ما قدمه مع فريق الدوري الفرنسي ليون الذي بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
توتنهام قد يخطف صفقة مانشستر يونايتد
توتنهام يقترب من ريجيلون
أفادت تقارير أن توتنهام تقدم على مانشستر يونايتد في السباق على الظهير الأيسر الإسباني.
يقترب توتنهام هوتسبير من صفقة لظهير ريال مدريد الأيسر سيرخيو ريجيلون، بحسب talk sport
اللاعب الدولي الإسباني البالغ من العمر 23 عامًا، الذي اختير أفضل ظهير أيسر في الدوري الإسباني الموسم الماضي بعد الإعارة إلى إشبيلية، ارتبط ارتباطًا وثيقًا بمانشستر يونايتد.
ومع ذلك، ورد أن توتنهام المرتبط أيضًا بخطوة لإعادة جاريث بيل من النادي الملكي في مركز الصدارة بالنسبة لريجيلون، حيث ورد أن المحادثات في مرحلة متقدمة على صفقة بقيمة 27.5 مليون جنيه إسترليني (30 مليون يورو / 35 مليون دولار).
تفاصيل عقد أوباميانج الجديد مع آرسنال
أعاد إيمريك أوباميانج توقيعه مع آرسنال في صفقة مدتها ثلاث سنوات قد تصل قيمتها إلى 55 مليون جنيه إسترليني (70 مليون دولار) في حالة إتمام عقده، بحسب صحيفة The Times.
سيكسب الشاب البالغ من العمر 31 عامًا حوالي 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا بمجرد إضافة مدفوعات الولاء والمكافآت إلى أجره الأساسي المتزايد البالغ 250 ألف جنيه إسترليني.
سجل أوباميانج في المباراة الأولى للجانرز في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم التي انتهت بفوزه 3-0 على فولهام.
إيفرتون يحاول بيع بعض اللاعبين قبل انتهاء فترة الانتقالات
يتطلع إيفرتون لخروج عدد من اللاعبين قبل إغلاق فترة الانتقالات، إما بيع أو على سبيل الإعارة، وفقًا لما ذكرته ذا ميرور.
استطاع كارلو أنشيلوتي أن ينفق الكثير خلال الشهر الماضي للتعاقد مع خاميس رودريجيز، آلان وعبد الله داكور ويحرص حاليًا على تحقيق التوازن المالي للنادي.
نجم توتنهام قد ينضم للريال خلال صفقة بيل
مقايضة مثيرة للاهتمام بين ريال مدريد وتوتنهام
توتنهام يمكن أن يسمح لديلي ألي بالانضمام إلى ريال مدريد في محاولة لضمان عودة جاريث بيل، حسبما زعمت التلجراف.
يقوم رئيس توتنهام دانييل ليفي بمحاولات لضمان انتقال بيل، وتشمل هذه المحاولات ذهاب ألي إلى مدريد.
صرح وكيل بيل جوناثان بارنيت مؤخرًا أن النادي الملكي يجري مفاوضات مع توتنهام بشأن انتقال نجم ويلز.
انتقال فيدال متوقف على رحيل لاعب إنتر ميلان
يجب على إنتر أولاً تأمين انتقال لدييجو جودين قبل إحضار أرتورو فيدال، وفقًا لجيانلوكا دي مارزيو.
يقترب جودين من الانتهاء من الانتقال إلى كالياري، ويجب أن تتم هذه الصفقة قبل اكتمال انتقال فيدال إلى ميلان.
البايرن يحاوط نجم تشيلسي
نجم البلوز الشاب قد يكون إحدى صفقات بايرن ميونخ
ذكرت صحيفة ديلي ميل أن لاعب تشيلسي الشاب كالوم هودسون أودوي يدخل في مفاوضات مرة أخرى مع بايرن ميونخ.
قام عمالقة البوندسليجا بمفاوضات لضم اللاعب العام الماضي ويأملون الآن في التوصل إلى اتفاق قبل إنتهاء فترة الانتقالات الحالية.