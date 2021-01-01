أخبار الانتقالات | باريلا مستمر في إنتر ورحيل كوتينيو

كما أكدت عدة مصادر في السابق، ذكرت "MEN" أن بول بوجبا حسم قراره بالرحيل عن مانشستر يونايتد.

وينتهي عقد الفرنسي بحلول نهاية الموسم، وحتى الآن لم يتوصل وكيله مينو رايولا لاتفاق مع الشياطين الحمر.