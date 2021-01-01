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أخبار الانتقالات | باريلا مستمر في إنتر ورحيل كوتينيو

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 4 نوفمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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Philippe Coutinho Barcelona 2021-22
Getty

لا اتفاق بين برشلونة والسد بخصوص تشافي

2021-11-04T07:26:38Z

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برشلونة يستعد لرحيل كوتينيو

2021-11-04T07:24:51Z

أوضحت "سبورت" أن برشلونة سيرحب بأي عروض ستصله لبيع نجمه البرازيلي فيليبي كوتينيو.

وارتبط البرازيلي بوصول عرض من نيوكاسل في الأيام المقبلة، ليكون أولى تدعيمات الفريق بالحقبة الجديدة.

وولفز يطارد سانشيس

2021-11-04T07:23:46Z

كشفت "بيرمنجهام لايف" أن وولفرهامبتون يسعى لضم الدولي البرتغالي ريناتو سانشيس.

وارتبط نجم ليل بعدة أندية كبرى عقب تألقه في فرنسا، ولكن استمر بنهاية المطاف مع ناديه.

بوجبا قرر الرحيل

2021-11-04T07:22:29Z

كما أكدت عدة مصادر في السابق، ذكرت "MEN" أن بول بوجبا حسم قراره بالرحيل عن مانشستر يونايتد.

وينتهي عقد الفرنسي بحلول نهاية الموسم، وحتى الآن لم يتوصل وكيله مينو رايولا لاتفاق مع الشياطين الحمر.

باريلا مستمر في إنتر

2021-11-04T07:21:31Z

أعلن بييرو أوسيليو، المدير الرياضي لإنتر، مع "سكاي" أن مفاوضات تمديد عقد نيكولو باريلا مع النيراتزوري في مراحلها الأخيرة.

وأضاف أوسيليو أن هناك محاولات أيضاً لحسم العقد الجديد لمارسيلو بروزوفيتش الذي ينتهي بحلول نهاية الموسم.