أخبار الانتقالات | باريلا مستمر في إنتر ورحيل كوتينيو

لا اتفاق بين برشلونة والسد بخصوص تشافي
برشلونة يستعد لرحيل كوتينيو
أوضحت "سبورت" أن برشلونة سيرحب بأي عروض ستصله لبيع نجمه البرازيلي فيليبي كوتينيو.
وارتبط البرازيلي بوصول عرض من نيوكاسل في الأيام المقبلة، ليكون أولى تدعيمات الفريق بالحقبة الجديدة.
وولفز يطارد سانشيس
كشفت "بيرمنجهام لايف" أن وولفرهامبتون يسعى لضم الدولي البرتغالي ريناتو سانشيس.
وارتبط نجم ليل بعدة أندية كبرى عقب تألقه في فرنسا، ولكن استمر بنهاية المطاف مع ناديه.
بوجبا قرر الرحيل
كما أكدت عدة مصادر في السابق، ذكرت "MEN" أن بول بوجبا حسم قراره بالرحيل عن مانشستر يونايتد.
وينتهي عقد الفرنسي بحلول نهاية الموسم، وحتى الآن لم يتوصل وكيله مينو رايولا لاتفاق مع الشياطين الحمر.
باريلا مستمر في إنتر
أعلن بييرو أوسيليو، المدير الرياضي لإنتر، مع "سكاي" أن مفاوضات تمديد عقد نيكولو باريلا مع النيراتزوري في مراحلها الأخيرة.
وأضاف أوسيليو أن هناك محاولات أيضاً لحسم العقد الجديد لمارسيلو بروزوفيتش الذي ينتهي بحلول نهاية الموسم.