أخبار الانتقالات | باريس يتخلص من راموس وكونتي إلى توتنهام

ذكر ألفريدو بيدولا ونيكولا شيرا أن توتنهام في مفاوضات مع أنطونيو كونتي لتولي تدريب الفريق خلفاً لنونو سانتو الذي سيقع إقالته.

وقال الإعلاميان الإيطاليان إن فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي لسبيرز يضع مواطنه كونتي على رأس قائمة المعوضين للمدرب البرتغالي الحالي.

ويتوقع أن يُعلن عن إقالة نونو سانتو في الساعات المقبلة وتعيين ريان ميسون مؤقتاً لحين التوصل لاتفاق مع بديل.