أخبار الانتقالات | باريس يتخلص من راموس وكونتي إلى توتنهام

برشلونة إلى قطر من أجل تشافي
ذكرت "موندو" أن وفداً من برشلونة برئاسة جوان لابورتا سيسافر إلى قطر لإنهاء التعاقد مع تشافي.
وحتى الآن تمسك السد بمدربه الكتالوني رغم ضغط برشلونة، مما يستدعي تحرك الإدارة لحسم الصفقة.
لاكازيت يرفض التجديد
ذكرت "ديلي إكسبريس" أن أليكساندر لاكازيت يرفض فكرة تمديد عقده مع آرسنال.
وينتهي عقد المهاجم الفرنسي بحلول نهاية الموسم، وبحسب التقرير، يسعى للوصول للصيف وهو لاعب حر واختيار فريقه المقبل بنفسه.
ليجانيس يعين النفطي
أعلن ليجانيس الإسباني الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية عن تعيين التونسي مهدي النفطي مدرباً للفريق.
وسيوقع المدرب على عقد لمدة عامين لخلافة المُقال من منصبه أسيير جاريتانو.
باريس قد يفسخ عقد راموس
فجرت "لو باريسيان" مفاجأة كبرى بعد أن قالت إن باريس سان جيرمان قد يفسخ عقد قائده سيرخيو راموس.
وعانى الإسباني مع الإصابات ولم يلعب حتى الآن مع فريقه، مما جعل الفريق الفرنسي يبحث عن مخرج لفسخ العقد بحسب التقرير.
توتنهام يفكر في كونتي
ذكر ألفريدو بيدولا ونيكولا شيرا أن توتنهام في مفاوضات مع أنطونيو كونتي لتولي تدريب الفريق خلفاً لنونو سانتو الذي سيقع إقالته.
وقال الإعلاميان الإيطاليان إن فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي لسبيرز يضع مواطنه كونتي على رأس قائمة المعوضين للمدرب البرتغالي الحالي.
ويتوقع أن يُعلن عن إقالة نونو سانتو في الساعات المقبلة وتعيين ريان ميسون مؤقتاً لحين التوصل لاتفاق مع بديل.