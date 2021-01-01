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أخبار الانتقالات: باريس قد يضم فاينالدوم قبل برشلونة وكيف يهدد مبابي هازارد؟

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم السبت 27 فبراير 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات 2021؟

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Kylian Mbappe PSG Barcelona
Getty Images

لاوتارو لن يغادر إنتر ميلان

2021-02-27T04:40:09Z

قدم النجم الأرجنتيني إلى ناديه راحة البال بهذا التصريح

أخبر لاوتارو مارتينيز جازيتا ديلو سبورت أنه "لن يغادر إنتر في الصيف" ويخطط لتمديد عقده قريبًا.

المهاجم الذي ارتبط بشدة مع برشلونة في الصيف الماضي، أحرز 13 هدفًا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي حتى الآن هذا الموسم.

Lautaro Martinez Inter
Getty Images

بيريز واثق من بقاء راموس!

2021-02-27T04:39:47Z

يواصل رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز محادثات تمديد العقد مع قائد ريال مدريد سيرخيو راموس.

لا يشارك اللاعب الدولي الإسباني المخضرم بسبب الإصابة، مع استمرار التكهنات حول مستقبله على المدى الطويل في مدريد، مع انتهاء عقده الحالي في نهاية الموسم.

يشاع أن راموس رفض العرض الأول للنادي بالتمديد في بداية عام 2021، ومع ذلك، وفقًا لتقارير من ماركا، تحدث هو وبيريز شخصيًا عن الوضع.

بيريز مصمم على إبقاء راموس في سانتياجو برنابيو، حيث يشير آخر تحديث للمفاوضات إلى أنه سيواصل إقامته في النادي بعد نهاية الموسم.

أوديجارد قد يساهم في ضم هالاند!

2021-02-27T04:39:35Z

يقال إن بوروسيا دورتموند سيطلب مارتن أوديجارد من ريال مدريد في أي صفقة محتملة من شأنها أن تنضم إرلينج هالاند إلى البلانكوس.

وفقًا لتقرير صادر عن ديفنسا سنترال، قد يضطر النادي الملكي إلى الانفصال عن النجم النرويجي مارتن أوديجارد إذا أرادوا الحصول على هالاند من البوندسليجا في فترة الانتقالات الصيفية.

"إذا جاء ميسي للدوري الأمريكي فسأقبل قدميه"!

2021-02-27T04:38:35Z

تحدث المهاجم فرانكو جارا من إف سي دالاس إلى 90 min، عن احتمال قدوم ليونيل ميسي إلى الدوري الأمريكي، وقال "إذا جاء ميسي للعب في الدوري الأمريكي، فسأقبل قدميه، سيكون الأمر جنونيًا."

يقال إن ميسي يفكر في مغادرة برشلونة هذا الصيف، ولكن من الواضح أن الانتقال إلى الولايات المتحدة غير واقعي، حيث من المرجح أن تكون وجهة الانتقال هي إنجلترا أو فرنسا.

Messi Barcelona Elche 24022021
Getty

باريس قد يخطف نجم ليفربول قبل برشلونة!

2021-02-27T04:37:26Z

من المحتمل أن يخسر الريدز لاعب خط الوسط في صفقة انتقال مجانية هذا الصيف، ويمكن أن تثبت باريس أنها وجهة منطقية تالية.

من المقرر أن يكون لاعب خط وسط ليفربول جورجينيو فاينالدوم وكيلًا مجانيًا هذا الصيف إذا لم يتفق على عقد جديد في آنفيلد، وارتبط الهولندي ارتباطًا وثيقًا بابن موطنه رونالد كومان في برشلونة، ولكن تفيد تقارير ESPN أنه يمكن أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان، الذي لا يمانع في إضافة لاعب خط وسط من عيار ثقيل بدون كلفة.

بعد بيع أوباميكانو.. لايبزيج قد يبيع المزيد!

2021-02-27T04:36:57Z

باع لايبزيج بالفعل قلب الدفاع دايوت أوباميكانو إلى بايرن ميونخ، والآن يتطلع إلى بيع لاعب خط الوسط مارسيل سابيتزر وحارس المرمى بيتر جولاسي هذا الصيف، وفقًا لبيلد.

مورينيو يغير موقفه من جاريث بيل

2021-02-27T04:36:43Z

أشارت التقارير خلال الشهر الماضي إلى أن جاريث بيل المعار ليس له مستقبل مع توتنهام، لكن حث أداءه في الدوري الأوروبي جوزيه مورينيو للإشادة بقيمته، ويتوقع له المزيد من التألق في الفترة المقبلة.

مطالب مبابي تهدد هازارد في ريال مدريد!

2021-02-27T04:35:58Z

لا يريد نجم باريس سان جيرمان تغيير مركزه إذا انضم إلى نادٍ جديد

حسب AS، فإن كيليان مبابي لن يرغب في الانضمام إلى نادٍ يمنعه من اللعب كجناح أيسر، وهو نفس الدور الذي يفضله إيدن هازارد، صاحب الإصابات الكثيرة في ريال مدريد.

إذا أراد ريال مدريد شراء مبابي، فعليه معالجة هذا الصراع.

Kylian Mbappe PSG 2020-21
Getty

مبادلة محتملة بين مانشستر يونايتد وإنتر ميلان

2021-02-27T04:32:04Z

حسب تقارير إيطالية، فإن مانشستر يونايتد يقترب من مبادلة لاعبه أليكس تيليس بمارسيلو بروزوفيتش لاعب خط وسط إنتر ميلان، مع دفع بعض الأموال أيضًا للشياطين الحمر.

كلوب يريد التعاقد مع نجم ريال مدريد

2021-02-26T15:41:18Z

أفادت تقارير من صحيفة "دياريو جول" أن يورجن كلوب يود التعاقد مع رودريجو نجم ريال مدريد في ليفربول.

يأتي ذلك على خلفية توقعات المدرب الألماني برحيل أحد الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو هذا الصيف، لهذا فقد يكون رودريجو هو بديلهم.

مانشستر يونايتد يثق في استمرار بوجبا

2021-02-26T15:39:35Z

أكدت تقارير من شبكة ESPN أن الثقة تملأ إدارة مانشستر يونايتد من أن بول بوجبا سيجدد عقده مع الشياطين الحمر في الفترة القادمة.

عقد بوجبا ينتهي في صيف 2022 ويحظى باهتمام ريال مدريد ويوفنتوس، والآن بعدما تحسنت الأمور كثيرًا معه داخل المانيو فقد يستمر ولا يرحل إلى أي من المهتمين به.

فضيحة جديدة لإدارة بارتوميو في صفقة فاشلة

2021-02-26T15:34:37Z

يبدو وأن الفضائح ستظل تلازم إدارة جوسيب ماريا بارتوميو في برشلونة لفترة طويلة، وهذه المرة بعد الكشف عن عمولة ضخمة دُفعِّت من أجل التعاقد مع مالكوم، أحد الصفقات الفاشلة في السنوات الأخيرة للعملاق الكتالوني.

التكلفة المُعلنة للصفقة هي 41 مليون يورو، لكن بحسب "كادينا سير" فإن إدارة بارتوميو قد وكّلت جوسيب ماريا مينجويلا للتفاوض حول مالكوم، ثم قامت بمنحه عشرة ملايين يورو لإنهائه الصفقة لصالح برشلونة.

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ألابا يحدد شرطه الأهم لاختيار فريقه القادم

2021-02-26T15:33:46Z

وضع دافيد ألابا مدافع بايرن ميونخ، شرطه الأهم من أجل اختيار فريقه الجديد بعد الرحيل عن صفوف النادي الألماني.

صحيفة " Le Parisien" الفرنسية، أكدت اشتراط ألابا اللعب في مركز خط الوسط، بدلًا من الظهير الأيسر أو قلب الدفاع.