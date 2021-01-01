أخبار الانتقالات: باريس قد يضم فاينالدوم قبل برشلونة وكيف يهدد مبابي هازارد؟

لاوتارو لن يغادر إنتر ميلان
قدم النجم الأرجنتيني إلى ناديه راحة البال بهذا التصريح
أخبر لاوتارو مارتينيز جازيتا ديلو سبورت أنه "لن يغادر إنتر في الصيف" ويخطط لتمديد عقده قريبًا.
المهاجم الذي ارتبط بشدة مع برشلونة في الصيف الماضي، أحرز 13 هدفًا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي حتى الآن هذا الموسم.
بيريز واثق من بقاء راموس!
يواصل رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز محادثات تمديد العقد مع قائد ريال مدريد سيرخيو راموس.
لا يشارك اللاعب الدولي الإسباني المخضرم بسبب الإصابة، مع استمرار التكهنات حول مستقبله على المدى الطويل في مدريد، مع انتهاء عقده الحالي في نهاية الموسم.
يشاع أن راموس رفض العرض الأول للنادي بالتمديد في بداية عام 2021، ومع ذلك، وفقًا لتقارير من ماركا، تحدث هو وبيريز شخصيًا عن الوضع.
بيريز مصمم على إبقاء راموس في سانتياجو برنابيو، حيث يشير آخر تحديث للمفاوضات إلى أنه سيواصل إقامته في النادي بعد نهاية الموسم.
أوديجارد قد يساهم في ضم هالاند!
يقال إن بوروسيا دورتموند سيطلب مارتن أوديجارد من ريال مدريد في أي صفقة محتملة من شأنها أن تنضم إرلينج هالاند إلى البلانكوس.
وفقًا لتقرير صادر عن ديفنسا سنترال، قد يضطر النادي الملكي إلى الانفصال عن النجم النرويجي مارتن أوديجارد إذا أرادوا الحصول على هالاند من البوندسليجا في فترة الانتقالات الصيفية.
"إذا جاء ميسي للدوري الأمريكي فسأقبل قدميه"!
تحدث المهاجم فرانكو جارا من إف سي دالاس إلى 90 min، عن احتمال قدوم ليونيل ميسي إلى الدوري الأمريكي، وقال "إذا جاء ميسي للعب في الدوري الأمريكي، فسأقبل قدميه، سيكون الأمر جنونيًا."
يقال إن ميسي يفكر في مغادرة برشلونة هذا الصيف، ولكن من الواضح أن الانتقال إلى الولايات المتحدة غير واقعي، حيث من المرجح أن تكون وجهة الانتقال هي إنجلترا أو فرنسا.
باريس قد يخطف نجم ليفربول قبل برشلونة!
من المحتمل أن يخسر الريدز لاعب خط الوسط في صفقة انتقال مجانية هذا الصيف، ويمكن أن تثبت باريس أنها وجهة منطقية تالية.
من المقرر أن يكون لاعب خط وسط ليفربول جورجينيو فاينالدوم وكيلًا مجانيًا هذا الصيف إذا لم يتفق على عقد جديد في آنفيلد، وارتبط الهولندي ارتباطًا وثيقًا بابن موطنه رونالد كومان في برشلونة، ولكن تفيد تقارير ESPN أنه يمكن أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان، الذي لا يمانع في إضافة لاعب خط وسط من عيار ثقيل بدون كلفة.
بعد بيع أوباميكانو.. لايبزيج قد يبيع المزيد!
باع لايبزيج بالفعل قلب الدفاع دايوت أوباميكانو إلى بايرن ميونخ، والآن يتطلع إلى بيع لاعب خط الوسط مارسيل سابيتزر وحارس المرمى بيتر جولاسي هذا الصيف، وفقًا لبيلد.
مورينيو يغير موقفه من جاريث بيل
أشارت التقارير خلال الشهر الماضي إلى أن جاريث بيل المعار ليس له مستقبل مع توتنهام، لكن حث أداءه في الدوري الأوروبي جوزيه مورينيو للإشادة بقيمته، ويتوقع له المزيد من التألق في الفترة المقبلة.
مطالب مبابي تهدد هازارد في ريال مدريد!
لا يريد نجم باريس سان جيرمان تغيير مركزه إذا انضم إلى نادٍ جديد
حسب AS، فإن كيليان مبابي لن يرغب في الانضمام إلى نادٍ يمنعه من اللعب كجناح أيسر، وهو نفس الدور الذي يفضله إيدن هازارد، صاحب الإصابات الكثيرة في ريال مدريد.
إذا أراد ريال مدريد شراء مبابي، فعليه معالجة هذا الصراع.
مبادلة محتملة بين مانشستر يونايتد وإنتر ميلان
حسب تقارير إيطالية، فإن مانشستر يونايتد يقترب من مبادلة لاعبه أليكس تيليس بمارسيلو بروزوفيتش لاعب خط وسط إنتر ميلان، مع دفع بعض الأموال أيضًا للشياطين الحمر.
كلوب يريد التعاقد مع نجم ريال مدريد
أفادت تقارير من صحيفة "دياريو جول" أن يورجن كلوب يود التعاقد مع رودريجو نجم ريال مدريد في ليفربول.
يأتي ذلك على خلفية توقعات المدرب الألماني برحيل أحد الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو هذا الصيف، لهذا فقد يكون رودريجو هو بديلهم.
مانشستر يونايتد يثق في استمرار بوجبا
أكدت تقارير من شبكة ESPN أن الثقة تملأ إدارة مانشستر يونايتد من أن بول بوجبا سيجدد عقده مع الشياطين الحمر في الفترة القادمة.
عقد بوجبا ينتهي في صيف 2022 ويحظى باهتمام ريال مدريد ويوفنتوس، والآن بعدما تحسنت الأمور كثيرًا معه داخل المانيو فقد يستمر ولا يرحل إلى أي من المهتمين به.
فضيحة جديدة لإدارة بارتوميو في صفقة فاشلة
يبدو وأن الفضائح ستظل تلازم إدارة جوسيب ماريا بارتوميو في برشلونة لفترة طويلة، وهذه المرة بعد الكشف عن عمولة ضخمة دُفعِّت من أجل التعاقد مع مالكوم، أحد الصفقات الفاشلة في السنوات الأخيرة للعملاق الكتالوني.
التكلفة المُعلنة للصفقة هي 41 مليون يورو، لكن بحسب "كادينا سير" فإن إدارة بارتوميو قد وكّلت جوسيب ماريا مينجويلا للتفاوض حول مالكوم، ثم قامت بمنحه عشرة ملايين يورو لإنهائه الصفقة لصالح برشلونة.
ألابا يحدد شرطه الأهم لاختيار فريقه القادم
وضع دافيد ألابا مدافع بايرن ميونخ، شرطه الأهم من أجل اختيار فريقه الجديد بعد الرحيل عن صفوف النادي الألماني.
صحيفة " Le Parisien" الفرنسية، أكدت اشتراط ألابا اللعب في مركز خط الوسط، بدلًا من الظهير الأيسر أو قلب الدفاع.