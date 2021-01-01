أخبار الانتقالات: باريس يراقب دي خيا ومبابي قد يكون خليفة صلاح!

حديث نجم دفاع بايرن ميونخ السابق عن رحيل ألابا
أخبر يورجن كوهلر موقع جول أن دافيد ألابا سيغادر بايرن ميونخ من أجل المال، وليس لديه مشاكل معه حيث أنه قام بذلك أيضًا في الماضي.
أعلن ألابا أنه سيرحل عن العملاق البافاري في الصيف في انتقال مجاني، دون تسمية وجهته التالية.
تم الإبلاغ على نطاق واسع أن ريال مدريد سيضم بالنمساوي، على الرغم من وجود اهتمام من باريس سان جيرمان وتشيلسي والذي يمكن أن يؤدي إلى تعزيز موقف ألابا في المفاوضات.
مانشستر سيتي يراقب لاعب يوفنتوس
حدد مانشستر سيتي نجم يوفنتوس أدريان رابيو كهدف انتقالي - وفقًا لموقع توتوسبورت.
بيب جوارديولا حريص على جلب لاعب خط وسط آخر، و النجم الفرنسي من بين العديد من الأسماء التي يتم أخذها في الاعتبار.
باريس سان جيرمان يسعى لضم دي خيا
الحارس الإسباني على أعتاب الرحيل
أصبح حارس مرمى مانشستر يونايتد دافيد دي خيا هدفاً أساسياً في انتقالات باريس سان جيرمان، حسبما ذكرت صحيفة ذا صن.
بعد أن أمضى 10 سنوات في أولد ترافورد، الدولي الإسباني مطلوب من قبل ماوريسيو بوتشيتينو ليحل محل كيلور نافاس.
قد يرحب الشياطين الحمر بفكرة رحيله، للاستفادة منه ماديًا والتخلص من راتبه المرتفع.
كلوب يرد على شائعات رحيله
لن يسمح يورجن كلوب للشائعات حول رحيله من ليفربول أن تؤثر على تركيزه.
وقال المدرب الألماني عبر ذا ميرور "لا يمكننا أن نفعل غير أفضل ما لدينا - وهذا هو الحال دائما".
"وإذا كان هناك شخص ما يعتقد أن هناك شخصًا آخر يمكنه القيام بعمل أفضل، فعليه اتخاذ القرار، هذا مؤكد."
وست هام يدخل السباق على مهاجم شتوتجارت
دخل وست هام السباق على ساسا كالادزيتش لاعب شتوتجارت، حسب صحيفة ديلي ميل.
كما تم ربط لايبزيج وروما أيضًا بالمهاجم المتاح مقابل حوالي 15 مليون جنيه إسترليني (21 مليون دولار).
نجم ليفربول السابق يريد العودة
ألمح نجم ساوثامبتون داني انجز، إلى أنه سيكون منفتحًا لفرصة العودة إلى ليفربول.
وجاء تصريحه كالآتي، ”كانت الأجواء هناك جنونية، لم أشهد أبدًا أجواء مثل أنفيلد في إحدى ليالي دوري أبطال أوروبا".
أزمة صلاح وكلوب تفتح الباب لضم مبابي
الخلاف بين محمد صلاح ويورجن كلوب قد يدفع ليفربول للانتقال إلى كيليان مبابي كبديل للملك المصري، حسبما ذكرت صحيفة آس.
لطالما ارتبط مبابي بريال مدريد، لكنه حتى الآن لم يحدد مستقبله مع بطل فرنسا، وفي حال رحيل نجم وهداف الريدز محمد صلاح، فيجب أن يكون البديل لاعب بحجم مبابي ليعوض غيابه.
شكوك حول بقاء بايلي مع مانشستر يونايتد
سيضطر إريك بايلي إلى إثبات أنه مازال يملك القوة واللياقة اللازمة إذا رغب في البقاء في مانشستر يونايتد، وفقًا لتقرير ESPN.
عانى المدافع كثيرًا من الإصابة هذا الموسم، مما قد يضر بفرصه في تمديد عقده الحالي في أولد ترافورد.
بايرن ميونخ متقدم في صراع التعاقد مع كوليبالي
أفادت تقارير من شبكة ماتينو الإيطالية أن بايرن ميونخ هو الأوفر حظًا حاليًا للتعاقد مع كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الصيف المقبل.
مانشستر يونايتد وليفربول يتنافسان أيضًا مع العملاق البافاري على المدافع السنغالي المتوقع أن تبلغ قيمته 45 مليون يورو.
راموس هادئ بشأن تجديد عقده في ريال مدريد
أفادت صحيفة "ماركا" أن سيرخيو راموس في حالة هدوء بشأن تجديد عقده مع ريال مدريد.
وبحسب الصحيفة فإن التجديد اقترب للغاية في ظل تحسن العلاقات بين اللاعب والإدارة، ما جعل الهدوء سيد الموقف الحالي.
لابورتا يتسلح بـ"أجويرو" للإبقاء على ميسي في برشلونة!
سيحاول جوان لابورتا أن يجلب سيرخيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، إلى برشلونة في صفقة انتقال حر الصيف المقبل سعيًا منه في إقناع ليونيل ميسي بالاستمرار في كامب نو.
وبحسب ما أوردته صحيفة سبورت نقلًا عن صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن فريق لابورتا وضع أجويرو كخيار أول لدعم مركز المهاجم الصريح في الصيف المقبل خصوصًا وأن الصفقة ستكون مجانية.
العلاقة الوطيدة التي تربط أجويرو بميسي منذ أن كانا سويًا في منتخب الأرجنتين للناشئين من شأنها أن تُشجع البرغوث على الاستمرار في كامب نو، لا سيما وبعد فقدانه صديقه المقرب لويس سواريز في الصيف الماضي برحيله إلى أتلتيكو مدريد