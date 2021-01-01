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أخبار الانتقالات: اليونايتد سيضم سانشو أو ديمبيلي وتعطل انتقال آلي لباريس

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الإثنين 1 فبراير 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

محدث
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Dele Ali
Getty Images

توقف صفقة آلي إلى باريس سان جيرمان!

2021-02-01T12:14:13Z

لن يتم بيع ديلي آلي إلى باريس حتى يتم تأمين بديل له أولًا، لكن من الممكن أن يخرج على سبيل الإعارة.

نيمار سعيد في باريس ويريد بقاء مبابي

2021-02-01T12:13:26Z

أكد نيمار لأول مرة أنه سعيد بالبقاء في باريس سان جيرمان رغم التكهنات المستمرة حول مستقبل البرازيلي في فرنسا.

وسدد نجم سانتوس وبرشلونة السابق مرتين من ركلة جزاء يوم الأحد في زيارة فريقه للوريان.

لكن هذه الثنائية أثبتت أنها غير كافية لاعبي ماوريسيو بوتشيتينو، الذي تعرض لهزيمة مفاجئة 3-2 أمام فريق بدأ نهاية الأسبوع بالتعادل في المركز الأخير في دوري الدرجة الأولى الفرنسي مع نيمس وديجون.

Neymar Lorient PSG Ligue 1 31012021
Getty

سبب غضب رونالد كومان رغم الفوز على بيلباو!

2021-02-01T12:12:00Z

غادر رونالد كومان مدرب برشلونة، والغضب مسيطر عليه بعد تسريب تفاصيل عقد ليونيل ميسي لوسائل الإعلام، وتعهد بتحديد ومعاقبة المسؤول.

يجد برشلونة نفسه في صراع مالي، لكن الأرقام الموضحة في الصفقة الحاصلة على الكرة الذهبية ست مرات كانت خيالية.

ذكرت صحيفة إل موندو أن صفقة ميسي الحالية تبلغ قيمتها 555 مليون يورو (491 مليون جنيه إسترليني / 674 مليون دولار) ، بما في ذلك 138 مليون يورو (112 مليون جنيه إسترليني / 167 مليون دولار) من الأرباح السنوية.

Ronald Koeman Barcelona

مانشستر يونايتد سيضم سانشو أو ديمبيلي

2021-02-01T12:10:09Z

يسأل الشياطين الحمر عن جناحي برشلونة ودورتموند

قال موقع سبورت إن مانشستر يونايتد سينتقل إلى جادون سانشو وعثمان ديمبيلي في الصيف.

سيهبط الشياطين الحمر فقط بأحد الأجنحة، لكنهم مستعدون لاختبار مدى الجاهزية مع بوروسيا دورتموند وبرشلونة في محاولة لتحديد الصفقة التي من المرجح أن تحدث.

Ousmane Dembele, Jadon Sancho split
Getty

كاباك مدافع شالكة هو خيار آخر ما زال متاحًا لليفربول

2021-02-01T12:08:40Z

ليستر سيتي يراقب نجم واتفورد

2021-02-01T12:08:19Z

يبحث ليستر سيتي في صفقة للاعب خط وسط واتفورد ناثانيال شالوباه، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل.

عمل بريندان رودجرز سابقًا مع اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا في صفوف الأكاديمية في تشيلسي ويريد لم شمله الآن في فريقه.

آرسنال يعير لاعبه سميث إلى تشارلتون

2021-02-01T12:07:31Z

النادي الإنجليزي الأقرب لضم راموس

2021-01-31T12:57:32Z

أسطورة إسبانيا سيجري انتقالًا مجانيًا في الصيف

قالت صحيفة The Mirror، إن سيرخيو راموس حقق نجاحًا كبيرًا في الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

سيغادر قلب الدفاع ريال مدريد في الصيف عندما ينتهي عقده ويؤمن الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

على الرغم من أن الشياطين الحمر هم خياره المفضل، إلا أنه لن يستبعد أمثال مانشستر سيتي وليفربول.

Sergio Ramos Real Madrid Manchester United UEFA Super Cup
Getty Images

ديمبيلي يريد الاستمرار مع برشلونة

2021-01-31T12:57:06Z

ذكرت صحيفة سبورت أن عثمان ديمبيلي يريد الالتزام بعقد جديد مع برشلونة.

بقي للجناح 18 شهرًا في صفقته الحالية وتم ربطه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد وتشيلسي ويوفنتوس، ولكنه يفضل تمديد إقامته في كامب نو.

بايرن ميونخ يؤكد اقترابه من الصفقة المنتظرة في ليفربول

2021-01-31T12:55:11Z

أكد بايرن ميونخ أنه أجرى محادثات إيجابية مع ممثلي مدافع لايبزيج دايوت أوباميكانو.

وبحسب صحيفة بيلد فإن وكلاء اللاعب ساشا بريزي وفولكر ستروث شوهدوا وهم يدخلون ساحة انتظار السيارات في النادي البافاري.

لم يخف بايرن رغبته في الحصول على المدافع ذو التصنيف العالي، حيث قال الرئيس التنفيذي كارل هاينز رومينيجه: "بالطبع سنتناول الأمر".

ليفربول يبدأ محادثات لضم مدافع وست هام

2021-01-31T12:53:52Z

الريدز يتطلع إلى المدافع الفرنسي

تواصل ليفربول مع وست هام بشأن مدى توفر عيسى ديوب، وفقًا لصحيفة ذا أتلتيك.

يورجن كلوب يريد بشدة التوقيع مع مدافع إضافي هذا الشهر، ويقترب اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا من صدارة قائمة الأهداف المحتملة.

يأمل ديوب في تأمين الانتقال إلى ليفربول لإعادة إشعال مسيرته، بعد أن فقد شهرته في وست هام في الأشهر الأخيرة.

Issa Diop Liverpool
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