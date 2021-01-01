أخبار الانتقالات: اليونايتد سيضم سانشو أو ديمبيلي وتعطل انتقال آلي لباريس

أكد نيمار لأول مرة أنه سعيد بالبقاء في باريس سان جيرمان رغم التكهنات المستمرة حول مستقبل البرازيلي في فرنسا.

وسدد نجم سانتوس وبرشلونة السابق مرتين من ركلة جزاء يوم الأحد في زيارة فريقه للوريان.

لكن هذه الثنائية أثبتت أنها غير كافية لاعبي ماوريسيو بوتشيتينو، الذي تعرض لهزيمة مفاجئة 3-2 أمام فريق بدأ نهاية الأسبوع بالتعادل في المركز الأخير في دوري الدرجة الأولى الفرنسي مع نيمس وديجون.