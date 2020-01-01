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أخبار الانتقالات: اليونايتد يقترب من آرونز وأرتيتا يلزم الصمت بشأن إيسكو

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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Max Aarons, Norwich, Man Utd badge
Getty composite

زيدان يخفف من غضب إيسكو ومارسيلو

2020-12-30T12:47:06Z


يقول زين الدين زيدان إنه "يشعر بألم" ثنائي ريال مدريد إيسكو ومارسيلو بينما يكافحان من أجل اللعب تحت إدارته.

وقال زيدان "أشعر بألمهم عندما لا يلعبون لأنهم لاعبو كرة قدم ويريدون اللعب مثل أي شخص آخر".

"لقد فعلوا الكثير هنا وهو وضع صعب لكنه أسوأ جزء من عملي كمدرب. إنها مسؤوليتي ولن يتغير ذلك حتى آخر يوم لي. إنها فترة صعبة".

Zidane
Getty

سيميوني يلمح لانتقال كوستا إلى الريال أو برشلونة

2020-12-30T12:44:35Z

يقول دييجو سيميوني إن دييجو كوستا لا يزال لديه مستقبل في كرة القدم بعد أن أطلق سراحه من قبل أتلتيكو مدريد ، على الرغم من أنه من المرجح أن ينتقل إلى الخارج مع حرص النادي على مساعدة اللاعب "دون أن يتضرر".

كان اللاعب الدولي الإسباني السابق البالغ من العمر 32 عامًا عضوًا هامشيًا في فريق أتليتيكو هذا الموسم، حيث شارك في سبع مباريات فقط في الدوري الإسباني وسجل هدفين.

كان من المقرر أن يصل إلى نهاية عقده في نهاية الموسم ولكن تم قطع ذلك، مما سمح لكوستا بالعثور على ناد جديد.

يقول دييجو سيميوني إن دييجو كوستا لا يزال لديه مستقبل في كرة القدم بعد أن أطلق سراحه من قبل أتلتيكو مدريد ، على الرغم من أنه من المرجح أن ينتقل إلى الخارج مع حرص النادي على مساعدة اللاعب "دون أن يتضرر".

كان اللاعب الدولي الإسباني السابق البالغ من العمر 32 عامًا عضوًا هامشيًا في فريق أتليتيكو هذا الموسم، حيث شارك في سبع مباريات فقط في الدوري الإسباني وسجل هدفين.

كان من المقرر أن يصل إلى نهاية عقده في نهاية الموسم ولكن تم قطع ذلك، مما سمح لكوستا بالعثور على ناد جديد، رغم اهتمام برشلونة وريال مدريد باللاعب المجاني، يظل آرسنال هو الوجهة الأقرب لكوستا.

Costa
The Sun

أرتيتا يلزم الصمت بشأن إيسكو!

2020-12-30T12:41:45Z

يلتزم ميكيل أرتيتا الصمت بشأن خطط انتقال آرسنال وسط حديث عن أن إيسكو لاعب ريال مدريد قد يتجه إلى شمال لندن.
غيسكو
وقال المدرب للصحافيين عقب فوز الجانرز 1-0 على برايتون يوم الثلاثاء، بحسب ميرور "النتائج القليلة الماضية لن تغير نهجنا. ومن الواضح أنه لا يمكننا التحدث عن أي لاعب فردي".
Isco Real Madrid 2020
Getty

ميلان يضع زاها تحت المراقبة

2020-12-30T12:41:12Z

ميلان يفكر في ضم زاها مهاجم كريستال بالاس في يناير، حسب ذا ميرور.
يبدو أن الروسونيري يريد زيادة القوة الهجومية لديه ليحافظ على صدارة الدوري الإيطالي.

بوتشيتينو على أعتاب باريس

2020-12-30T12:39:54Z

ماوريسيو بوتشيتينو يعود إلى عالم كرة القدم كمدرب لباريس سان جيرمان، حسب ديلي ميل.

يجري الأرجنتيني الآن مفاوضات متقدمة مع عمالقة الدوري الفرنسي بعد إقالة توماس توخيل يوم الثلاثاء.

Mauricio Pochettino PSG GFX
Getty Images

ليفربول يصرف النظر عن مدافع إنتر ميلان

2020-12-30T12:34:22Z

هدأ ليفربول من اهتمامه بمدافع إنتر ميلان سكرينيار - وفقًا لكالتشيو ميركاتو.
كان فريق الريدز يثقل كاهل المدافع السلوفاكي في يناير وسط أزمة الإصابات في صفوف المدافعين أدت إلى إبعاد فيرجيل فان ديك وجو جوميز عن الملاعب لفترة طويلة الأمد.

ومع ذلك، تم تأجيل الصفقة بسبب تقييم إنتر بقيمة 54 مليون جنيه إسترليني (73 مليون دولار) لسكرينيار، وسيحول انتباههم إلى أهداف بديلة.

Skriniar Benevento Inter
Getty Images

يوفنتوس يسعى لعودة لاعبه السابق

2020-12-30T12:33:14Z

يوفنتوس حريص على إعادة فرناندو يورينتي إلى النادي في يناير.

ظل اللاعب الدولي الإسباني عالقًا على مقاعد البدلاء في نابولي هذا الموسم ويأمل الرحيل عندما تفتح نافذة الانتقالات في يناير.

مع تطلع يوفنتوس إلى الاستثمار في هجومهم، أفاد توتوسبورت أنه يمكن لم شملهم قريبًا جدًا.

ميلان يخطط لضم محمد سيماكان

2020-12-30T12:31:54Z

ذكرت شبكة سكاي سبورت أن ميلان يخطط لضم محمد سيماكان في يناير.

يريد أصحاب صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي تعزيز مركز الدفاع ورؤية نجم ستراسبورج البالغ من العمر 20 عامًا كمرشح مثالي.

كما يبحث فريق سان سيرو أيضًا عن لاعب خط وسط.

Mohamed Simakan Strasbourg 2020
Getty Images

مانشستر يونايتد يقترب من نجم نوريتش

2020-12-30T12:26:35Z

فشل أرسنال وتوتنهام في التعاقد مع المدافع في الصيف الماضي

ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس أن مانشستر يونايتد يدرس تقديم عرض في يناير لشراء مدافع نورويتش ماكس آرونز

حاول أرسنال وتوتنهام التوقيع مع الظهير الأيمن في الصيف، كمان أن برشلونة أيضًا كان المهتمين باللاعب.

يونايتد يريد زيادة المنافسة على الجانب الأيمن من الدفاع ويحتل آرونز قمة قائمة أهدافهم.

Max Aarons Norwich City
Getty Images

هل ينتقل راموس إلى توتنهام؟

2020-12-29T15:44:42Z

قال إيفينينج ستاندرد إن توتنهام قد يحاول التعاقد مع سيرخيو راموس من ريال مدريد.

سيكون اللاعب الدولي الإسباني وكيلًا مجانيًا في نهاية الموسم إذا اختار عدم التوقيع على تمديد العقد في السانتياجو برنابيو.

يريد جوزيه مورينيو التعاقد مع قلب دفاع متمرس لتعزيز فريقه ويرى أن قائد فريقه السابق هو خيار ممتاز.

ميلان واثق من بقاء دوناروما

2020-12-28T14:14:17Z

ميلان واثق من إبرام صفقة لإبقاء الحارس جيانلويجي دوناروما في النادي.

ذكرت صحيفة Corriere della Sera أن هناك اهتمامًا كبيرًا باللاعب الشاب من عديد الأندية الكبرى، لكن ميلان يشعر بأنه سيبقى بالنادي.