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أخبار الانتقالات: اليوفي يضحي بنجمه من أجل بوجبا والريال حذر مع الأموال

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأربعاء 9 ديسمبر 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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Paul Pogba Man Utd
Getty Images

سباق أوروبي من أجل مهاجم لاتسيو

2020-12-09T09:25:34Z

يوفنتوس وميلان وأتلتيكو مدريد يطاردون خواكين كوريا مهاجم لاتسيو - وفقًا لكالتشيو ميركاتو.

يمكن أن يتحرك جميع الأندية الثلاثة لضم اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا العام المقبل، حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية حوالي 55 مليون يورو (50 مليون جنيه إسترليني / 67 مليون دولار).

سجل كوريا ثلاثة أهداف في 14 مباراة عبر جميع المسابقات مع لاتسيو هذا الموسم.

Joaquin Correa Lazio
Getty Images

لاعبان أخران يلحقان بإريكسن خارج إنتر

2020-12-09T09:24:59Z

من المقرر أن يتبع رادجا ناينجولان وماتياس فيسينو المهاجم كريستيان إريكسن إلى خارج إنتر في يناير وفقًا لكالتشيو ميركاتو.

تميل النيراتزوري إلى تقليص خسائرهم من إريكسن، الذي كافح من أجل الاستقرار في سان سيرو منذ انتقاله من توتنهام بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني (23 مليون دولار) في بداية العام.

ويتطلع إنتر لبيع ناينجولان وفيسينو أيضًا.

كاسيميرو يدعم زيدان

2020-12-09T09:23:42Z

أوضح كاسيميرو أن فريق ريال مدريد يقف بقوة وراء زين الدين زيدان حيث يهدفون إلى تجنب الخروج المحرج للغاية من دوري أبطال أوروبا.

اعتاد النادي الملكي على النجاح في المسابقة الأبرز للأندية في أوروبا تحت قيادة زيدان، بعد أن رفع الكأس ثلاث مرات خلال فترته الأولى في التدريب.

ومع ذلك، فقد تم إقصاء حامل اللقب في دور الستة عشر الموسم الماضي، حيث خسر 4-2 في مجموع المباراتين أمام مانشستر سيتي، وهم في خطر شديد من الفشل في الخروج من مجموعتهم لأول مرة في التاريخ.

الضوء الأخضر لأومتيتي

2020-12-09T09:23:04Z

يمكن لبرشلونة أن يتخذ الخطوة الأولى على طريق إيجاد نادي صامويل أومتيتي الجديد بعد أن أعطى الأطباء للمدافع الحرية الكاملة للعودة، حسبما ذكرت صحيفة سبورت.

عانى أومتيتي من كابوس الإصابة في الكامب نو في المواسم الأخيرة، ويحرص النادي على تركه يغادر على سبيل الإعارة في يناير، ويُعتقد أن يوفنتوس وإيفرتون من بين الأطراف المهتمة بضم اللاعب.

فيربو يقترب من مغادرة الكامب نو في يناير

2020-12-09T09:21:15Z

جونيور فيربو مستعد لمغادرة برشلونة مع إنتر في موقع رئيسي للتعاقد مع المدافع.

وفقًا لـ AS ، يود إنتر ضم فيربو على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مع خيار الشراء.

شارك اللاعب في خمسة مواجهات فقط تحت قيادة رونالد كومان هذا الموسم.

junior firpo barcelona
Getty

اليوفي يضحي بنجمه من أجل بوجبا

2020-12-09T09:16:59Z

تشعر السيدة العجوز أن بإمكانهم استعادة نجمهم السابق من خلال رحيل الأرجنتيني

سيقدم يوفنتوس باولو ديبالا إلى مانشستر يونايتد مقابل بول بوجبا في يناير في محاولة لتقليص النفقات المالية للفائز بكأس العالم الفرنسي.

وفقًا لـ Tuttosport،كان يوفنتوس على علم مسبقًا بالتعليقات التي أدلى بها وكيل بوجبا مينو رايولا ويريد تأمين اللاعب دون دفع رسوم لانتقاله.

وعانى ديبالا، الذي ارتبط بالانتقال إلى يونايتد في الصيف، من أجل الثبات في التشكيل الأساسي ليوفنتوس هذا الموسم بسبب الإصابة.

Paulo Dybala Paul Pogba

مانشستر يستعد للانقضاض على كامافينجا

2020-12-09T09:15:22Z

مانشستر يونايتد في حالة تأهب، بعد أن أعلن إدواردو كامافينجا لاعب رين رغبته في مغادرة النادي الفرنسي.

لاعب خط الوسط البالغ من العمر 18 عامًا جاهز للرحيل من فرنسا، حيث يدور كل من الشياطين الحمر وريال مدريد لتوقيعه، وفقًا لـ ذا صن.

Eduardo Camavinga Rennes
Getty

نجم توتنهام السابق يقترب من العودة للدوري الإنجليزي

2020-12-09T09:14:41Z

يفكر ليدز في اتخاذ خطوة لجناح توتنهام السابق ماركوس إدواردز، وفقًا لـ فوتبول إنسايدر.

الجناح البالغ من العمر 22 عامًا يمتلك موهبة ومهارة عالية، وكافح من أجل غزو شمال لندن، لكن تم بيعه في النهاية إلى نادي فيتوريا جيماريش البرتغالي.

أي تحرك من قبل ليدز للمهاجم الإنجليزي سيكون على الأرجح في الصيف.

ريال مدريد لن يكرر سيناريو هازارد مع بوجبا

2020-12-09T09:11:38Z

الريال حذر في أموال الصفقات

لن يدفع ريال مدريد أموالاً طائلة لنجم مانشستر يونايتد بول بوجبا مثلما فعلوا مع إيدن هازارد، حسب صحيفة The Mirror.

يحرص أبطال الدوري الأسباني على توقيع الفائز بكأس العالم، لكنهم لا يستطيعون تحمل رسوم كبيرة، مثلما دفعوا لنجم تشيلسي هازارد، بسبب الأزمة المالية من جائحة فيروس كورونا.

Pogba
Sky Sports

الوجهة المقبلة لأوزيل في يناير

2020-12-08T13:03:54Z

نجم آرسنال يحدد ناديه القادم

سيغادر مسعود أوزيل آرسنال لينضم إلى فنربخشة في يناير.

لا مستقبل للاعب خط الوسط المهاجم في آرسنال حيث تركه المدرب ميكيل أرتيتا خارج التشكيلة لهذا الموسم.

لكن أفادت صحيفة سبورت ديجيتال أن أوزيل "متأكد بنسبة 90 في المائة" من أن ينتهي به الأمر في تركيا الشهر المقبل.

Mesut Ozil Arsenal 2019-20
Getty