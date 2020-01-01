أخبار الانتقالات: اليوفي يضحي بنجمه من أجل بوجبا والريال حذر مع الأموال

يوفنتوس وميلان وأتلتيكو مدريد يطاردون خواكين كوريا مهاجم لاتسيو - وفقًا لكالتشيو ميركاتو.

يمكن أن يتحرك جميع الأندية الثلاثة لضم اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا العام المقبل، حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية حوالي 55 مليون يورو (50 مليون جنيه إسترليني / 67 مليون دولار).

سجل كوريا ثلاثة أهداف في 14 مباراة عبر جميع المسابقات مع لاتسيو هذا الموسم.