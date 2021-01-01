أخبار الانتقالات | النني يقترب من مزاملة مصطفى محمد، وأزمة مالية جديدة لبرشلونة

جلطة سراي يجدد محاولاته لأجل النني
مانشستر سيتي يقترب من تمديد عقد فودين
يحاول نادي مانشستر سيتي الحفاظ على فيل فودين بعقد يستمر لست سنوات وينتهي في 2027
ويرى بيب جوارديولا أنّ اللاعب حجر أساس مشروع المستقبل للفريق الإنجليزي
برشلونة مدين لليفربول بسبب كوتينيو
كشفت كادينا سير أن برشلونة مدين لليفربول بمبلغ 42 مليون يورو كجزء من صفقة التعاقد معه في 2018
ويحاول برشلونة التخلص من اللاعب لإيجاد طريقة لدفع الديون، خاصة أنّه لا يزال مديون لبوروسيا دورتموند من صفقة عثمان ديمبيلي وكذلك بسبب صفقة أنطوان جريزمان
يونايتد ينقض على هدف تشيلسي
يطمح مانشستر يونايتد في الانقضاض على جول كوندي مدافع إشبيلية، وحرمان تشيلسي من التعاقد معه.
البلوز حاولوا ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن الصفقة فشلت بسبب المطالب المادية لإشبيلية.
يونايتد قرر دخول السباق وفقًا لموقع "Fichajes" الإسباني، ولكن النادي الإنجليزي بحاجة لدفع 80 مليون يورو لضم اللاعب.
استمرار بيليرين
ألمح هيكتور بيليرين مدافع آرسنال المعار إلى ريال بيتيس، إلى رغبته في البقاء مع النادي الإسباني بعد نهاية فترة إعارته.
وقال بيليرين في تصريحات لصحيفة "ElDesmarque":"إذا لم أكن أنوي التواجد هنا العام القادم لما وقعت مع الفريق من البداية".
كيسييه إلى برشلونة
موقع "El Nacional" الإسباني كشف عن رغبة برشلونة في التعاقد مع فرانك كيسييه لاعب وسط ميلان بعد نهاية عقده الصيف القادم.
وأوضح أن قدوم كيسييه قد يعني نهاية سيرجيو بوسكيتس، ورحيله عن برشلونة بعد سنوات طويلة قضاها بالنادي الكتالوني.
تجديد لاوتارو واستمرار بروزوفيتش
يستعد نادي إنتر الإيطالي لفتح محادثات التجديد مع مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط الفريق بعد الاتفاق مع لاوتارو مارتينيز على التجديد.
موقع "كالتشيو ميركاتو" أكد أن إنتر سيعلن قريبًا عن تجديد لاوتارو، قبل الاتفاق مع بروزوفيتش، لمحاولة الإبقاء على لاعب الوسط الكرواتي قبل رحيله بالمجان عقب نهاية عقده في الصيف.
صفقة مؤقتة لميلان
يستعد نادي ميلان الإيطالي للتعاقد مع أنطونيو ميرانتي حارس روما السابق في صفقة انتقال حر.
وجاء ذلك وفقًا لما أكده الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، حيث أكد أن اللاعب سيخضع اليوم للفحص الطبي مع الروسونيري.
الصفقة تأتي بعد إصابة مايك مينيان والتي ستبعده عن الملاعب بضعة أسابيع، مما جعل النادي بحاجة لحارس جديد بشكل وقت.
بديل مبابي في باريس؟
موقع "Le10 Sport" الفرنسي كشف عن دخول باريس سان جيرمان في سباق التعاقد مع دوسان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا.
صاحب الـ21 سنة يعتبر من ضمن البدائل التي وضعها باريس من أجل تعويض الرحيل المتوقع لكيليان مبابي إلى ريال مدريد الصيف القادم.
باريس ليس هو النادي الوحيد المهتم بالمهاجم الصربي، هناك أيضًا توتنهام ويوفنتوس ومانشستر سيتي.
حارس جديد في توتنهام
موقع "هامبشاير لايف" أكد رغبة توتنهام في التعاقد مع سام جونستون حارس نادي وست بروميتش ألبيون.
ساوثامبتون ووست هام يريدان كذلك صاحب الـ28 سنة، والذي يمكنه التوقيع بالمجان لأي فريق خلال الصيف القادم.
بقاء رومانيولي
رغم كل الشائعات المحيطة بمستقبله، إلا أن أليسيو رومانيولي مدافع ميلان قرر البقاء مع النادي الإيطالي لفترة أطول.
ميلان يستعد للتقدم بعرض لصاحب الـ26 سنة، من أجل التوقيع على عقد جديد، ومن المتوقع قبول اللاعب للعرض دون مشاكل وفقًا لما أكده موقع "كالتشيو ميركاتو"
التخلص من كولاسيناك
نادي فنربخشه التركي قرر منح نظيره الإنجليزي آرسنال، فرصة للتخلص من المدافع البوسني سياد كولاسيناك.
ويأتي ذلك بوضع صاحب الـ28 سنة ضمن أهم أهدافه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، ولكن بشرط التعاقد معه بالمجان.
نيوكاسل يريد فيرنر
صندوق الاستثمار السعودي، بدأ التخطيط للثورة المنتظرة في الدوري الإنجليزي مع نادي نيوكاسل الصيف القادم.
صحيفة "بيلد" الألمانية أشارت إلى وجود اهتمام من النادي بالحصول على خدمات تيمو فيرنر مهاجم نظيره تشيلسي.
فيرنر لديه نفس وكيل أعمال فابيان شار مدافع نيوكاسل، وهو ما قد يسهل الأمور كثيرًا على الماجبايز.