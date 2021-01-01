أخبار الانتقالات | الكل يطمع في برشلونة وريال مدريد يمهد لمبابي!

ليفربول ينضم لسباق عثمان ديمبيلي
أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم على رغبة نادي ليفربول في الحصول على خدمات اللاعب عثمان ديمبيلي من برشلونة.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن مانشستر يونايتد ويوفنتوس يسعيان أيضًا للحصول على خدمات اللاعب بشكل مجاني.
مانشستر يونايتد يطارد لاعب ليستر سيتي
أوضحت تقارير صحفية اليوم أن نادي مانشستر يونايتد مهتم بالحصول على خدمات اللاعب ويلفريد نديدي من صفوف ليستر سيتي.
يأتي هذا في ظل تقديم اللاعب لمستويات مميزة للغاية في ملعب كينج باور خلال العام الماضي، ومساهمته في الوصول لنهائي كأس إنجلترا العام الماضي.
نيوكاسل غير مهتم بإيكاردي أو رامزي
نفت تقارير صحفية اليوم اهتمام نادي نيوكاسل الإنجليزي بالحصول على خدمات اللاعب ماورو إيكاردي من صفوف باريس سان جيرمان.
جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، والذي أكد أن باريس لا يخطط لبيع اللاعب، وكذلك أكد أن آرون رامزي ليس ضمن خطط الإدارة الجديدة لنيوكاسل.
مانشستر يونايتد يحدد سعر بيع لينجارد
كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن تحديد مانشستر يونايتد لقيمة بيع لاعبه جيسي لينجارد في فترة الانتقالات الشتوية بيناير المقبل.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن"، والتي أكدت أن النادي سيوافق على بيعه مقابل 15 مليون استرليني حيث ينتهي عقده في الصيف ويستطيع الرحيل مجانًا وقتها.
تمهيدًا لقدوم مبابي .. ريال مدريد "الفرنسي" يراقب نجم موناكو
مع تقدم الموسم، تشير الأرقام إلى أن نادي ريال مدريد الإسباني يتطلع بالفعل إلى سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تعزيز صفوفه بأفضل صورة ممكنة من أجل مشروعه الجديد.
ريال مدريد ينظر إلى الدوري الفرنسي في الوقت الحالي على أنه منجم الذهب الذي يعج بالنجوم الشباب القادرين على تطوير الفريق.
الكشف عن خطة برشلونة البديلة لتجديد ديمبيلي .. نجم مانشستر سيتي أصبح أولوية!
يفكر نادي برشلونة الإسباني بشكل مكثف في خيار التعاقد مع رحيم ستيرلينج جناح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.
فكرة التعاقد مع ستيرلينج تثير جماهير نادي برشلونة، مع العلم أن الدولي الإنجليزي يرفض في الوقت الحالي تجديد تعاقده مع مانشستر سيتي، في انتظار ما ستسفر عنه عملية مفاوضات انتقاله إلى "كامب نو".
ندومبيلي يريد الانتقال إلى ريال مدريد
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة اللاعب تانجي ندومبيلي نجم فريق توتنهام بالانتقال لصفوف ريال مدريد في صيف 2022.
جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ديفنسا سنترال" حيث يريد اللاعب الابتعاد عن الكرة الإنجليزية ويرى أن ريال مدريد الأنسب له.