أخبار الانتقالات: السيتي يجهز عرضًا جديدًا لميسي واليونايتد يبدأ مفاوضات راموس!

كان مدرب الكامب نو قد تحدث العام الماضي عن رغبته في التعاقد مع ممفيس ديباي من ليون، لكنه الآن غير سعيد حين انقلب الأمر عليه.

انتقد رودي جارسيا، مدرب ليون، نظيره في برشلونة لغضبه تجاه باريس سان جيرمان لسعيهم وراء ليونيل ميسي.

باريس سان جيرمان لديه اهتمام طويل الأمد بالنجم الأرجنتيني، والذي ازداد مؤخرًا مع بقاء أشهر قليلة في عقده.

وانتقد كومان مهاجم باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا بعد أن قال إنه يرغب في اللعب مع ميسي في باريس، لكن جارسيا أعاد له الذاكرة حين تحدث في الصيف الماضي عن رغبته في ضم ممفيس ديباي من ليون، ولم يهاجمه أحد حينها أو يوجه له الانتقادات.