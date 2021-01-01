أخبار الانتقالات: الريال يراقب خليفة فاسكيز وغضب كلوب من إدارة ليفربول!

يقترب مانشستر سيتي من التعاقد مع لاعب فلومينينسي الشاب كايكي - بحسب فابريزيو رومانو.

سيوقع اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا عقدًا في استاد الإتحاد بمجرد اكتمال صفقة بقيمة 10 ملايين يورو إضافية، لكنه لن ينضم إلى فريق شباب النادي حتى عام 2022.

كما حرص عدد من الأندية الإسبانية على ضم اللاعب، لكنه اختار مواصلة تطويره في السيتي.