أخبار الانتقالات: الريال يخطط لضم صلاح واليونايتد يتحول من سانشو لهالاند

اعترف لوكاس فاسكيز بأن الكرة في ملعب ريال مدريد عندما يتعلق الأمر بما إذا كان سيوقع عقدًا جديدًا أم لا.

وقال فاسكيز لموفيستار يوم السبت "سنعمل على ذلك ونرى ما سيحدث، لا يعتمد الأمر علي فقط، أشارك كثيرًا الآن وأريد مواصلة العمل للفريق."