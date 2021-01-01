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أخبار الانتقالات: الريال يخطط لضم صلاح واليونايتد يتحول من سانشو لهالاند

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأحد 3 يناير 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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Mohamed Salah Real Madrid
Getty/Goal

كومان لا يشعر بالندم على بيع سواريز

2021-01-03T07:57:54Z

قال رونالد كومان إنه لا يشعر بأي ندم على ترك لويس سواريز يغادر برشلونة إلى أتلتيكو مدريد.

قال كومان: "لا، أنا لست نادمًا على ترك سواريز، لطالما شكرت في موهبته، لكن القرار اتخذ بالفعل من قبله ومن قبل النادي".

نجم توتنهام على رادار ريال مدريد

2021-01-03T07:52:36Z

مهاجم توتنهام تحت أنظار زيدان

أكدت بعض التقارير أن مهاجم توتنهام هيونج مين سون على رادار ريال مدريد.

يُقال إن زين الدين زيدان من أشد المعجبين باللاعب الدولي الكوري، وقد يميل إلى تقديم عرض كبير في مرحلة ما في المستقبل القريب.
Harry Kane, Heung-min Son, Tottenham, Premier League 2020-21
Getty

اليونايتد يقرر بيع بوجبا!

2021-01-03T07:50:21Z

ذكرت صحيفة ذا ميرور أن مانشستر يونايتد يسعى لبيع بول بوجبا هذا الصيف.

وافق الشياطين الحمر على أن اللاعب الفرنسي لن يوقع صفقة جديدة في الأولد ترافورد وسيتطلع الآن للاستفادة من نجم خط الوسط الذي يستمر عقده الحالي حتى 2022.

أفادت تقارير أن ريال مدريد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان مهتمون جميعًا بضم بوجبا.

Paul Pogba Man Utd

فاسكيز يعترف برغبته في البقاء مع ريال مدريد

2021-01-03T07:49:37Z

اعترف لوكاس فاسكيز بأن الكرة في ملعب ريال مدريد عندما يتعلق الأمر بما إذا كان سيوقع عقدًا جديدًا أم لا.

وقال فاسكيز لموفيستار يوم السبت "سنعمل على ذلك ونرى ما سيحدث، لا يعتمد الأمر علي فقط، أشارك كثيرًا الآن وأريد مواصلة العمل للفريق."

اليونايتد يحول وجهته من سانشو إلى هالاند

2021-01-03T07:47:27Z

النجم النرويجي مطلوب في الأولد ترافورد

يفكر مانشستر يونايتد فيما إذا كان سيقدم عرضًا آخر لجادون سانشو الصيف المقبل مع ظهور زميله في فريق بوروسيا دورتموند إيرلينج هالاند كأولوية قصوى للنادي، وفقًا لما ذكرته ذا ميرور.

يعتقد الشياطين الحمر أنهم اتخذوا القرار الصحيح بعدم الوفاء بالسعر الذي طلبه دورتموند مقابل سانشو العام الماضي ويتساءلون الآن عن حاجتهم للمهاجم.

في هذه الأثناء، لم يكن هالاند في أنظار النادي فقط، بل يراقبه عمالقة أوروبا منذ بعض الوقت، كما أن شكله الرائع يجعلهم مهتمين بصفقة مستقبلية محتملة.

Erling Haaland Borussia Dortmund 2020
Getty

ريال مدريد يستعد لضم محمد صلاح!

2021-01-03T07:44:10Z

الفرعون المصري يقترب من ريال مدريد

يستعد ريال مدريد لصفقة انتقال محمد صلاح، حسب قناة سكاي سبورتس.

جعل العملاق الإسباني صلاح هدفهم الكبير وسيتطلعون للتعاقد هذا الصيف مع نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي في هذا الموسم حتى الآن.

Mohamed Salah Liverpool Real Madrid 2019-20
Getty/Goal

كومان "يجب احترام قرار ميسي"

2021-01-03T07:42:07Z

قال رونالد كومان إنه يجب احترام أي قرار يتخذه ليونيل ميسي بشأن مستقبله مع برشلونة.

المهاجم الآن حر في التحدث إلى أندية خارج إسبانيا، وقال كومان لموندو ديبورتيفو إن النجم الأرجنتيني قد حصل على الحق في اتخاذ قرار بشأن مستقبله وفي الوقت المناسب.

Ronald Koeman Barcelona

كوبو يسعى للرحيل من فياريال

2021-01-03T07:39:47Z

يتطلع تاكيفوسا كوبو لإنهاء فترة إعارته في فياريال من ريال مدريد مبكرًا، وفي نفس الوقت لا يريد اللاعب العودة للبرنابيو، حيث يخشى من عدم المشاركة.

قد يكون الجناح الياباني في طريقه إلى خيتافي.

 

رئيس ليون يرحب ببقاء ديباي

2021-01-03T07:38:00Z

أثنى جان ميشيل أولاس على ممفيس ديباي وقال إن المهاجم يمكنه البقاء في ليون لأطول فترة يريدها.

برشلونة يستهدف الهولندي، لكن أولاس انتقل إلى تويتر ليقول "يمكنك البقاء طالما أردت".

محادثات من نيوكاسل لضم مدافع تشيلسي

2021-01-03T07:36:08Z

استفسر نيوكاسل من تشيلسي عن المدافع فيكايو توموري.

يزعم ذا ميل أن رئيس النادي ستيف بروس يمتلك ميزانية ضئيلة ويريد إحضار توموري على سبيل الإعارة من البلوز.