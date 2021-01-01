أخبار الانتقالات: نجم الريال ليخلف بوجبا ومبابي أكثر سعادة مع باريس!

ريال مدريد يراقب ديفيد كارمو قلب دفاع نادي سبورتينج براجا.

حاول ليفربول ضم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا في فترة الانتقالات في يناير للمساعدة في تخفيف مشاكلهم الدفاعية، لكن المفاوضات مع الجانب البرتغالي لم تكتمل.

وفي الوقت نفسه، شهد روما رفض عرضه الصيف الماضي ويقال إن مانشستر يونايتد أيضًا يتتبع المدافع.

وفقًا لـ AS، أصدر كشافة مدريد تقارير متوهجة عن المدافع ويمكنهم الانضمام إلى السباق لخطف اللاعب الشاب.