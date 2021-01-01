أخبار الانتقالات: نجم الريال ليخلف بوجبا ومبابي أكثر سعادة مع باريس!

مدافع جديد على رادار ريال مدريد
ريال مدريد يراقب ديفيد كارمو قلب دفاع نادي سبورتينج براجا.
حاول ليفربول ضم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا في فترة الانتقالات في يناير للمساعدة في تخفيف مشاكلهم الدفاعية، لكن المفاوضات مع الجانب البرتغالي لم تكتمل.
وفي الوقت نفسه، شهد روما رفض عرضه الصيف الماضي ويقال إن مانشستر يونايتد أيضًا يتتبع المدافع.
وفقًا لـ AS، أصدر كشافة مدريد تقارير متوهجة عن المدافع ويمكنهم الانضمام إلى السباق لخطف اللاعب الشاب.
مهاجم فالنسيا يقترب من الرحيل
أفادت بعض تقارير أن مهاجم الدوري الإسباني المخضرم كيفن جاميرو لن يستمر مع فالنسيا، مما سيجعله في القائمة المجانية مع نهاية الموسم الحالي.
لاعب باريس الشاب يسعى للعودة إلى برشلونة
يبدو أن لاعب باريس سان جيرمان الشاب كايز رويز مستعد للرحيل عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم.
أفادت فرانس فوتبول أن لاعب خط الوسط البالغ من العمر 18 عامًا والذي انضم من شباب برشلونة في عام 2015، لا يتوقع الحصول على الكثير من الوقت للعب في العاصمة الفرنسية ويفكر في العودة مرة أخرى إلى كامب نو.
لاعب ريال مدريد السابق قريب من روسيا
بحسب ماركا، فإن لاعب ريال مدريد السابق فابيو كوينتراو قد يغادر ناديه في البرتغال للانضمام إلى نادي كراسنودار في روسيا.
اليونايتد يريد نجم ريال مدريد خلفًا لبوجبا!
لاعب خط وسط ريال مدريد مدرج في قائمة اهتمامات مانشستر يونايتد
مع تزايد احتمال رحيل بول بوجبا عن مانشستر يونايتد، بدأ الشياطين الحمر رحلة البحث عن بديل مناسب.
استقروا في النهاية على فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد، حيث يحتل مكانة عالية في قائمة البدائل المحتملة، بحسب ذا صن.
مبابي أكثر سعادة في باريس بعد فوزه على برشلونة
المهاجم الفرنسي يتحدث عن أهمية الانتصارات في المواعيد الكبرى
في حديثه بعد أن ساهم بثلاثة أهداف (هاتريك) من الأربعة يوم الثلاثاء ضد برشلونة وعلى ملعبهم، بدا كيليان مبابي راضيًا تمامًا في باريس سان جيرمان حتى مع انتشار الشائعات حول رحيله في وقت ما في السنوات المقبلة.
النادي الفرنسي وصيف النسخة الماضية، أرسل إنذار شديد للجميع بفوزه العريض في كامب نو.
موقف سيميوني من بند رحيل سواريز!
لا يهتم دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، بالحديث بشأن بند عقد لويس سواريز المعلن عنه، والذي من شأنه أن يمنحه خيار الرحيل في صفقة انتقال مجانية هذا الصيف.
كامافينجا ينتظر ريال مدريد
نجم رين، إدواردو كامافينجا، مستعد للتحلي بالصبر والانتظار حتى يتحرك ريال مدريد.
أفادت AS أن لاعب خط الوسط البالغ من العمر 18 عامًا قد وضع قلبه وعقله على الانتقال إلى سانتياجو برنابيو وسينتظر البلانكوس للعثور على الأموال المطلوبة للتوصل إلى اتفاق.
ديمبيلي لا يراعي الأزمة المالية.. 5 ملايين يورو سيدفعها برشلونة بسببه!
كلف عثمان ديمبيلي برشلونة 5 ملايين يورو إضافية في نهاية هذا الأسبوع، حيث تم تفعيل البند الأخير في العقد الذي تم إبرامه مع بوروسيا دورتموند في عام 2017.
ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن لعبه مباراته رقم 100 للنادي ضد ألافيس قد فعل هذا البند.
ريال مدريد يستعد لدعم صفوفه الدفاعية!
يُقال إن ريال مدريد حريص على التعاقد مع جول كوندي مع تزايد خطر خسارة كل من رافاييل فاران وسيرخيو راموس، طبقًا لذا صن.
يعد اللوس بلانكوس أحد المرشحين الرئيسيين لمدافع إشبيلية، وكذلك مانشستر يونايتد من المهتمين بضم اللاعب.
ولكن مع احتمال استعداد كل من فاران وراموس لإنهاء مسيرتهما في العاصمة الإسبانية، فإن النادي الملكي سيجعل هذه الصفقة الرئيسية.