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أخبار الانتقالات: ليفربول يسعى لبديل فان ديك والريال تواصل مع خليفة زيدان

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأحد 25 أكتوبر 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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Ozan Kabak Schalke Liverpool
Getty Images

ريال مدريد تواصل مع بوتشيتينو لخلافة زيدان!

2020-10-25T09:13:37Z

أجرى ريال مدريد اتصالات مع ماوريسيو بوتشيتينو بشأن إمكانية خلافة زين الدين زيدان كمدرب جديد للنادي - بحسب إل ترانزستور.

يفكر البلانكوس في إجراء تغيير خلف الكواليس بعد بداية متواضعة لحملة 2020-2021.

يتصدر بوتشيتينو قائمة مدريد للبدلاء المحتملين لزيدان، الذي ما زال يعتقد أنه قادر على تغيير ثروات النادي مع تقدم الموسم.

لكن بعد التفوق 3/1 على برشلونة في الكامب نو، يبدو أن الإدارة ستتراجع عن فكرة رحيله.

Mauricio Pochettino Real Madrid composite
Getty/Goal

ليدز يقترب من ضم نجم ويجان الشاب

2020-10-25T09:13:09Z

من المقرر أن يقدم ليدز يونايتد عرضًا جديدًا للاعب خط وسط ويجان شون ماكجورك - وفقًا لصحيفة The Sun.

شهد النادي رفض عرض لضم اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا خلال الصيف، لكنهم سيعيدون اهتمامهم في يناير.

وسيرتبط ماكجورك بنجم ويجان السابق جو جيلهاردت إذا انتقل إلى ليدز، حيث اتفق المهاجم الشاب على عقدًا لمدة أربع سنوات على ملعب إيلاند رود في أغسطس.

لوكاكو يدخل التاريخ مع إنتر

2020-10-25T09:12:44Z

أشاد أنطونيو كونتي بالتحسن في مستوى لوكاكو الشامل بعد آداء مميز من البلجيكي في الفوز 2-صفر على جنوة يوم السبت.

مهاجم مانشستر يونايتد السابق لديه الآن 22 هدفًا مع إنتر منذ ظهوره الأول في دوري الدرجة الأولى الإيطالي في أغسطس 2019، باستثناء ضربات الجزاء، وهو ما يفوق أي لاعب أجنبي آخر في المسابقة.

ليفربول يحدد بديل فان ديك من الدوري الألماني

2020-10-25T09:10:30Z

ليفربول يقترب من ضم مدافع لايبزيج

وفقًا لصنداي ورلد، فإن مدافع لايبزيج دايوت أوبيكانو هو الهدف الأول لليفربول في الانتقالات.

يطارد الريدز قلب دفاع آخر بعد إصابة فيرجيل فان ديك ويعتقد أن ليبزيج سيستمع إلى عروض تزيد قيمتها عن 40 مليون جنيه إسترليني (44 يورو / 52 مليون دولار).

Dayot Upamecano RB Leipzig 2019-20
Getty Images

نيفيل يتسائل عن توقيع فان دي بيك الغير معتمد عليه

2020-10-25T09:09:31Z

شكك جاري نيفيل في قرار مانشستر يونايتد بالتعاقد مع دوني فان دي بيك حيث خاض لاعب خط الوسط دقائق قليلة منذ انتقاله من أياكس.

وقال نيفيل على قناة سكاي سبورتس: "ما يكتنفه الغموض قليلاً هو استخدام فان دي بيك منذ توقيعه مقابل 40 مليون جنيه إسترليني".

"وكلما لم يبدأ كأساسي، كلما لم يأت أكثر، كلما فكرت أكثر،" حسنًا ، لاعب تكلف 40 مليون جنيه إسترليني، هل من العادي تركه وعدم الاعتماد عليه؟ ".

هل كان رياض محرز في طريقه لباريس سان جيرمان؟

2020-10-25T09:06:47Z

وصف نجم مانشستر سيتي رياض محرز التقارير التي تربطه بالانتقال إلى باريس سان جيرمان بأنها "كاذبة"، حسب ما أورده موقع City Xtra.

يبدو أن التقارير التي تم تناولها مؤخرًا عن المهاجم والتي تشير إلى أنه يفكر في الانتقال إلى باريس إذا وافق النادي على الانتقال.

ولكن قام محرز نفسه الآن بإغلاق هذه الصفحة، ونفى كل الشائعات حول رحيله من خلال التصريح بأن التقارير "كاذبة".
Mahrez
Getty

نجم وست هام يسعى للعب في الدوري الأمريكي

2020-10-25T09:05:03Z

جاك ويلشير يؤيد الانتقال إلى الدوري الأمريكي  بعد التخلى عنه من قبل وست هام، وفقًا لما ذكرته المرآة.

بينما أبدت الأندية في إنجلترا اهتمامًا بلاعب خط الوسط، ولكن يبدو أنه حريص على التوجه إلى الـ MLS وإظهار للجماهير ما يمكنه القيام به في الولايات المتحدة.

Jack Wilshere, West Ham
Getty

ليفربول يحاول حل أزمة الدفاع

2020-10-25T09:01:28Z

كلوب حريص على ضم قلب دفاع آخر

أجرى ليفربول محادثات مع شالكه للتعاقد مع المدافع أوزان كاباك، حسبما ذكرت صحيفة ميرور.

يستعد فريق الريدز لتقديم 20 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى مكافآت للظهير، ولكن شالكه يأمل في كسب ما لا يقل عن 30 مليون جنيه إسترليني من أي صفقة.

كاباك ، لاعب دولي تركي، انضم إلى شالكه في 2019 قادما من شتوتجارت.

Ozan Kabak Schalke Liverpool
Getty Images