أخبار الانتقالات: إيمرسون يقترب من الرحيل وبن رحمة أمامه فرصة الانتقال

النصر يقيل فيتوريا
تم إقالة مدرب بنفيكا السابق روي فيتوريا من منصب المدير الفني لنادي النصر السعودي، وفقا لتقارير سعودية.
فاز فيتوريا بالدوري السعودي في موسمه الأول، لكنه لم يتمكن إلا من احتلال المركز الثاني في الموسم الماضي.
سعيد بن رحمة لن ينتقل إلى وست هام إلا بعد تجاوز الكشف الطبي
لن يوقع وست هام مع سعيد بن رحمة بشكل دائم إلا إذا اجتاز فحصًا طبيًا آخر في نهاية الموسم، وفقًا لموقع فوتبول إنسايدر.
انضم ساحر برينتفورد إلى الهامرز في صفقة إعارة أولية، لكن مشاكل في الفحص الطبي في مرحلة ما عرضت هذه الخطوة للخطر.
فييتو يطلب الرحيل من أجل الانضمام إلى الهلال
قال لوتشيانو فييتو مهاجم أرجينين إنه قريب من الانضمام إلى الهلال السعودي.
يُزعم أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا طلب من نادي سبورتنج لشبونة الحالي السماح له بالمغادرة بسبب الأجور التي تبلغ 4 ملايين يورو في السنة المعروضة عليه.
مدرب أستراليا يرفض الرحيل
سيبقى جراهام أرنولد مدربًا لمنتخب أستراليا رغم عروض كوريا والدوري الأمريكي.
ذكرت ESPN أن أرنولد رفض مبادرات من إف سي سيول ونادي بالدوري الأمريكي غير معروف، لكنه قرر المواصلة مع المنتخب الأسترالي.
نجم بورنموث السابق ينضم إلى شروزبري
أكمل تشارلي دانيلز، بطل بورنموث السابق، انتقاله إلى فريق شروزبري في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، حسب نقارير بورنموث إيكو.
حصل اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا، والذي كان يتدرب مع بورنموث منذ انتهاء عقده في نهاية الموسم، على صفقة حتى يناير مع شروزبري.
لعب دانيلز 265 مباراة مع بورنموث على مدى تسع سنوات قضاها في جنوب إنجلترا.
صفقة جديدة لنيوكاسل بناءً على توصية مهاجمه
بعد توصية من آلان سانت ماكسيمين، نيوكاسل يونايتد يوقع مع صديقه فلوران إنداليسيو - المهاجم الذي لعب آخر مرة في دوري الدرجة الرابعة الأسترالي.
ميلان واثق من التجديد مع نجمه المطلوب من العمالقة
يريد ميلان أن يوقع لاعب خط الوسط هاكان تشالهان أوغلو عقدًا جديدًا في النادي مع وجود عمالقة دوري الدرجة الأولى الإيطالي إنتر ويوفنتوس ونابولي حريصون على إيقاع الدولي التركي.
أفادت تقارير إيطالية أن ميلان واثق من أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا سوف يلتزم بصفقة جديدة مع انتهاء مدة ولايته الحالية في نهاية الموسم.
إيمرسون يقترب من الرحيل في يناير
إيمرسون قد يرحل عن ستامفورد بريدج
تم ربط إيمرسون بالميري بانتقال على سبيل الإعارة إلى يوفنتوس وإنتر بعد أن ترتيبه في مهاجمين تشيلسي.
ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس أن البرازيلي قد ينتقل مؤقتًا إلى إيطاليا في يناير، بعد أن تخلف عن التوقيع الجديد بن تشيلويل وماركوس ألونسو في معركة اللعب في مركز الظهير الأيسر.
خاض اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا 57 مباراة مع تشيلسي منذ انضمامه من روما في 2018.
يوفنتوس لن ينضم للسباق على مهاجم برشلونة السابق
وفقًا لـ Calciomercato، لن ينضم يوفنتوس إلى السباق على مهاجم وولفرهامبتون، أداما تراوري.
يراقب الكثير المهاجم صاحب الآداء المتميز، لكن اليوفي سيترك الآخرين يتنافسون على توقيعه وسط حديث عن اهتمام من برشلونة وليفربول.