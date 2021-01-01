أخبار الانتقالات: إيفرتون يراقب ثنائي مدريد ودي ليخت على رادار اليونايتد

في حديثه بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية لبرشلونة يوم الأحد، قال جوان لابورتا إنه لاحظ أن ليونيل ميسي يعيد التأكيد على حبه للنادي في نهاية هذا الأسبوع في مؤشر إيجابي لإمكانية إقناعة بعقد جديد.

وقال لابورتا في المؤتمر الصحفي: "رؤية ليونيل ميسي يأتي للتصويت اليوم، ورؤيته يشارك، فهذا معبر للغاية".

وأضاف "منذ عشرين عامًا ظهر لأول مرة مع فريق شباب برشلونة، رؤية أفضل لاعب في العالم يخرج للتصويت اليوم هو علامة واضحة على ما نواصل قوله، ليو يحب برشلونة، وآمل أن تكون هذه علامة على بقائه".