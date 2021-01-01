أخبار الانتقالات: إيفرتون يراقب ثنائي مدريد ودي ليخت على رادار اليونايتد

لابورتا يفوز بانتخابات برشلونة الرئاسية
فاز جوان لابورتا في الانتخابات الرئاسية في برشلونة.
وأشار إلى أنه كان المرشح الأفضل للسماح للنادي بالاحتفاظ بليونيل ميسي، وسيبدأ رحلته الصعبة لانتشال النادي من الأزمة ماليًا.
إيفرتون يسعى لضم ثنائي ريال مدريد
يريد التوفيز الانقضاض على نجوم البلانكوس
يرغب إيفرتون في التعاقد مع نجمي ريال مدريد لوكاس فاسكيز وإيسكو، بحسب كالتشيوميركاتو.
سيواجه كارلو أنشيلوتي مدرب الملكي السابق منافسات من ميلان ويوفنتوس على الثنائي.
دي ليخت على رادارر مانشستر يونايتد
يستعد سولشاير لمداهمة يوفنتوس من أجل النجم
من المقرر أن يحاول مانشستر يونايتد التعاقد مع ماتيس دي ليخت من يوفنتوس، وفقًا لـ TodoFichajes.
مع وجود اليوفي في صعوبات مالية، يمكن أن يقدم يونايتد عرض إعارة في الصيف، مع التزام بالشراء في عام 2022.
عرض ضخم من باريس لضم ألابا قبل مدريد
سيحاول باريس سان جيرمان التعاقد مع دافيد ألابا قبل ريال مدريد، حسب كالتشيوميركاتو.
يُذكر أن العملاق الفرنسي سيقدم راتب يبلغ 25 مليون يورو سنويًا، على الرغم من عدم وجود تفاصيل حول مدة العقد التي قد يحصل عليها النجم النمساوي.
يوفنتوس يسعى لعودة مويس كين مرة أخرى
يوفنتوس يريد إعادة التعاقد مع مويس كين من إيفرتون، حسب تقارير كالتشيو ميركاتو.
المهاجم على سبيل الإعارة مع باريس سان جيرمان، بعد أن فشل مع اليوفي، يريد النادي الفرنسي أيضًا الاحتفاظ به لكن يعترف أن الأمر قد يكون معقدًا، نظرًا لأن اللاعب إيطالي الجنسية فقد يفضل الانتقال ليوفنتوس.
5 أندية إنجليزية تراقب لاعب بيرنلي
كان وولفرهامبتون وساوثامبتون وكريستال بالاس ووست هام وأستون فيلا يتابعون لاعب خط وسط بيرنلي جوش برونهيل في الأشهر الأخيرة.
بحسب TeamTalk، فإن اللاعب يمكنه الرحيل في الصيف، ولكن لم يتم تحديد سعره حتى الآن.
لابورتا يرى "علامة واضحة" لبقاء ميسي!
في حديثه بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية لبرشلونة يوم الأحد، قال جوان لابورتا إنه لاحظ أن ليونيل ميسي يعيد التأكيد على حبه للنادي في نهاية هذا الأسبوع في مؤشر إيجابي لإمكانية إقناعة بعقد جديد.
وقال لابورتا في المؤتمر الصحفي: "رؤية ليونيل ميسي يأتي للتصويت اليوم، ورؤيته يشارك، فهذا معبر للغاية".
وأضاف "منذ عشرين عامًا ظهر لأول مرة مع فريق شباب برشلونة، رؤية أفضل لاعب في العالم يخرج للتصويت اليوم هو علامة واضحة على ما نواصل قوله، ليو يحب برشلونة، وآمل أن تكون هذه علامة على بقائه".
كلوب يرد على شائعات رحيله
لن يسمح يورجن كلوب للشائعات حول رحيله من ليفربول أن تؤثر على تركيزه.
وقال المدرب الألماني عبر ذا ميرور "لا يمكننا أن نفعل غير أفضل ما لدينا - وهذا هو الحال دائمًا".
"وإذا كان هناك شخص ما يعتقد أن هناك شخصًا آخر يمكنه القيام بعمل أفضل، فعليه اتخاذ القرار، هذا مؤكد."
أزمة صلاح وكلوب تفتح الباب لضم مبابي
الخلاف بين محمد صلاح ويورجن كلوب قد يدفع ليفربول للانتقال إلى كيليان مبابي كبديل للملك المصري، حسبما ذكرت صحيفة آس.
لطالما ارتبط مبابي بريال مدريد، لكنه حتى الآن لم يحدد مستقبله مع بطل فرنسا، وفي حال رحيل نجم وهداف الريدز محمد صلاح، فيجب أن يكون البديل لاعب بحجم مبابي ليعوض غيابه.
شكوك حول بقاء بايلي مع مانشستر يونايتد
سيضطر إريك بايلي إلى إثبات أنه مازال يملك القوة واللياقة اللازمة إذا رغب في البقاء في مانشستر يونايتد، وفقًا لتقرير ESPN.
عانى المدافع كثيرًا من الإصابة هذا الموسم، مما قد يضر بفرصه في تمديد عقده الحالي في أولد ترافورد.