أخبار الانتقالات: السيتي يقترب من إيسكو وتفاصيل عقد بيكيه الجديد

بند الإفراج عن هالاند في دورتموند ساريًا في عام 2022
75 مليون يورو فقط قيمة الشرط الجزائي لهالاند في 2022
Erling Haaland release clause will be valid by June *2022* for €75m, as reported on @podcastherewego. Borussia Dortmund board are in love with Haaland and hope to keep him also on next summer - for sure, they have no intention of selling Erling for €75m on 2021... 🇳🇴 #Haaland https://t.co/B0AItRHDHZ— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 26, 2020
إيسكو قد يغادر مدريد في يناير
إيسكو يقترب من الرحيل إلى السيتي
يفكر مانشستر سيتي في الانقضاض على لاعب خط وسط ريال مدريد إيسكو - وفقًا لتودوفيتشاجيس.
يخطط البلانكوس لطرح صانع الألعاب الإسباني في السوق في يناير بعد انتقاداته العلنية للمدرب زين الدين زيدان.
لطالما كان بيب جوارديولا معجبًا بإيسكو، الذي يمكن أن يكون متاحًا مقابل حوالي 40 مليون يورو (36 مليون جنيه إسترليني / 47 مليون دولار) عند إعادة فتح نافذة الانتقالات.
فينيكس يمدد بقاء دافيد بالليري
𝔹𝕒𝕝𝕝𝕪 𝕙𝕒𝕤 𝕤𝕚𝕘𝕟𝕖𝕕 𝕒 𝕔𝕠𝕟𝕥𝕣𝕒𝕔𝕥 𝕖𝕩𝕥𝕖𝕟𝕤𝕚𝕠𝕟 𝕦𝕟𝕥𝕚𝕝 𝟚𝟘𝟚𝟛! 🙌🏼😁— Wellington Phoenix (@WgtnPhoenixFC) October 27, 2020
Congratulations Bally - we love having you part of our #Nix family 👊🏼
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برشلونة يحاول تجديد عقد النجم الشاب
برشلونة حريص على ربط رونالد أروجو بعقد جديد - وفقًا لماركا.
يريد العملاق الإسباني أن يمدد اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا إقامته في كامب نو حتى عام 2026 ، مع انتهاء صفقته الحالية في غضون ثلاث سنوات.
يسعى أراوجو للحصول على مكان في التشكيلة الأساسية لرونالد كومان في بداية الموسم الجديد.
تفاصيل العقد الجديد لجيرارد بيكيه
بورجس في صراع مع ويسترن يونايتد
لم يحضر نجم ويسترن يونايتد ماكس بورجيس أي تدريب قبل الموسم لكن النادي لا يزال واثقًا من حل المشكلة.
ذكرت The World Game أن بورجيس بقي مع عائلته في سيدني بينما يناقش وكيله مستقبله مع ويسترن يونايتد.
سجل بيرجس ستة أهداف لفريق الدوري الأسترالي الموسم الماضي.
بارتوميو يريد أن يعتزل ميسي في برشلونة
قال رئيس برشلونة، جوزيب ماريا بارتوميو، إنه لا يمكنه ترك ليونيل ميسي لينتقل إلى نادٍ منافس، مؤكداً رغبته في اعتزال الكابتن النجم في الكامب نو.
ريال مدريد مهتم بنجم نابولي
أبدى ريال مدريد اهتمامه بالتعاقد مع لاعب خط وسط نابولي فابيان رويز.
أظهر اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا مهارات وآداء رائع في دوري الدرجة الأولى الإيطالي خلال المواسم القليلة الماضية ولفت أنظار أبطال الدوري الإسباني، وفقًا لتقرير كالتشيو ميركاتو.
رويز، كان في نابولي منذ رحيله عن بيتيس في 2018، وخاض أيضًا سبع مباريات مع المنتخب الإسباني.
نجم السيتي يريد ضم مبابي
يعترف برناردو سيلفا بأنه يحب أن يرى مانشستر سيتي يحاول التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي.
اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، الذي سجل بالفعل ستة أهداف في خمس مباريات في الدوري هذا الموسم ، لا يزال مرتبطًا بالانتقال في المستقبل إلى ريال مدريد.
مدرب منتخب أستراليا يرفض الرحيل
يرفض جراهام أرنولد الاهتمام من الأندية الخارجية ويلتزم بمستقبله مع المنتخب الأسترالي، حسب تقرير The Age.
تلقى أرنولد عروضًا من عمالقة الدوري الكوري إف سي سيؤول ونادي أمريكي لم يعلن عنه، لكنه قرر البقاء وعدم الرحيل.
ينتهي عقد المدرب مع المنتخب الوطني في يونيو 2022.