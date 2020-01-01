أخبار الانتقالات: سباق إنجليزي على هالاند وميسي إلى نابولي!

هل يستبدل الريال راموس بألابا؟
لن تختفي التقارير التي تفيد بأن سيرخيو راموس في طريقه للخروج من ريال مدريد.
ينتهي عقد قلب دفاع إسبانيا في نهاية الموسم وهناك حديث عن انتقال محتمل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
ذكرت صحيفة بيلد أن رحيل راموس من السانتياجو برنابيو قد يمهد الطريق لديفيد ألابا للانضمام إلى العملاق الإسباني، حيث من المقرر أن يرحل نجم النمسا عن البوندسليجا كلاعب حر في نهاية الموسم.
روما يستعد لتقديم عرض لمدافع ريال مدريد
روما يستعد لعرض جديد من أجل مدافع ريال مدريد ناتشو فرنانديز، حسب تودوفيتشاجيس.
حاول فريق دوري الدرجة الأولى الإيطالي التوقيع معه الصيف الماضي، لكن مدريد رفضت السماح له بالرحيل، وعلى الرغم من أنها قد تعرض عليه عقدًا جديدًا، إلا أنه قد يرحل في المستقبل القريب.
جعله روما من أولويات فترة الانتقالات في يناير، حيث يأملون في لم شمله مع بورخا مايورال، المعار من مدريد حتى عام 2022.
برشلونة يقترب من مدافع أياكس
تم الترويج لنجم أياكس ليساندرو مارتينيز للانتقال إلى برشلونة - وفقًا لسبورت.
رونالد كومان مصمم على تعزيز صفوفه الدفاعية في يناير، ويقترب الظهير الأيسر البالغ من العمر 22 عامًا من صدارة قائمة أهدافه.
وشارك مارتينيز الذي يخضع لعقد مع أياكس حتى 2023، في 13 مباراة في جميع المسابقات للفريق الهولندي هذا الموسم.
ساوثامبتون واثق من بقاء إنجز
ساوثامبتون متفائل بأنه سيكون قادرًا على تأمين مستقبل داني إنجز على المدى الطويل في النادي، وفقًا لمديره رالف هسينهوتل.
في حديث تلفزيوني له قال: "أعتقد أن العرض الذي قدمناه له هو عرض رائع، وفي رأيي، أظهرنا له كم نريده أن يبقى هنا وباقي الأمر عليه".
"إذا لم يكن الأمر كذلك، كما قلت، فعليه تحمل المسؤولية عن ذلك وسنضطر إلى التعايش معه أيضًا".
"نحن لسنا مدمنين على لاعب واحد فقط ويجب أن يكون لدينا دائمًا فريق يمكنه استبدال أي شخص".
اليونايتد والسيتي يتنافسان لضم نجم دورتموند
صراع في مانشستر من أجل نجم دورتموند
يستعد مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي للقتال على مهاجم دورتموند إرلينج هالاند في الأشهر المقبلة، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.
تم ربط ريال مدريد أيضًا بالمهاجم، على الرغم من أن مشاكلهم المالية قد تجعل من الصعب عليهم إكمال صفقة.
برشلونة يتوصل لحل مع رواتب اللاعبين
وافق نجوم برشلونة على تأجيل جزء من رواتبهم لهذا الموسم من أجل توفير 122 مليون يورو (109 مليون جنيه إسترليني / 145 مليون دولار) ، وفقًا لـ Cadena COPE.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم التنازل عن 50 مليون يورو من المكافآت في الوقت الحالي.
وسيتم دفع المبلغ كاملاً إلى اللاعبين الرائدين في النادي خلال السنوات الأربع القادمة.
كومان يتحلى بالصبر بشأن الصفقات الجديدة
يعتقد رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، أن فريقه بحاجة إلى توقيعات من أجل المنافسة، لكنه مستعد للتحلي بالصبر.
الهولندي يقدر الصعوبات المالية للنادي، حسبما ذكرت صحيفة سبورت، وهو مستعد لتعيين رئيس جديد في أواخر يناير قبل إبرام الصفقات.
ميلان يسعى لتمديد إعارة دياز
سيسعى ميلان إلى تمديد إعارة إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد لموسم آخر، بحسب صحيفة كالتشيو ميركاتو.
يعتقد الروسونيري أن الشاب سيستمر في التطور، وهو حريص على توليه لمدة عام آخر.
نصيحة بواتينج لميسي بالانتقال إلى إيطاليا!
حث كيفن برينس بواتينج نجم برشلونة ليونيل ميسي على الانضمام إلى نابولي تكريمًا للنادي وللأرجنتين دييجو مارادونا.
أعاد نابولي تسمية ملعبه إلى دييجو أرماندو مارادونا تكريما للفائز بكأس العالم 1986، الذي قاد فريق الدوري الإيطالي إلى انتصاراته الوحيدة في الدوري الإيطالي في 1987 و 1990 بعد وصوله من برشلونة في 1984.
مدافع مارسيليا على رادار برشلونة
يحظى مدافع مارسيليا بوبكر كامارا باهتمام برشلونة - بحسب موندو ديبورتيفو.
رونالد كومان ينظر إلى اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا كهدف بديل فقط في حالة فشل البلوجرانا في التعاقد مع إريك جارسيا من مانشستر سيتي.
ومع ذلك ، تم ربط السيتي ايضًا بكامارا، التي تقدر قيمته حاليًا بحوالي 29 مليون جنيه إسترليني (26 مليون دولار).
هل ينضم ديلي آلي إلى باريس سان جيرمان؟
أُغلقت كافة الأبواب في وجه ديلي آلي بتوتنهام، وأكد جوزيه مورينيو على عدم وجود فرص له للمشاركة أساسيًا وأنه ليس باللاعب السعيد في السبيرز.
هذا يأتي بالتزامن مع أنباء خرجت من صحيفة "ميل" البريطانية أن باريس سان جيرمان قد جدد اهتمامه بالتعاقد مع آلي وأن الصفقة قد تحدث خلال يناير المقبل.
ميسي يثير أزمة جديدة في برشلونة!
صحيفة "موندو ديبورتيفو" كشفت عن غضب بعض اللاعبين في برشلونة، بسبب تركيز الجميع على مستقبل ميسي وتجاهل باقي عناصر الفريق.
وأشارت إلى أن نجوم الفريق يشعرون بأنهم لا يحصلون على القدر الكافي من الاحترام لدى إدارة النادي الكتالوني الحالية.
وأوضحت أنهم يشعرون أيضًا بعدم التقدير من ميسي نفسه، بوجود حالة كبيرة من الحساسية داخل غرفة ملابس الفريق الكتالوني.