أخبار الانتقالات: أول مطالب توخيل مع تشيلسي وآرسنال يضم لاعب الريال رسميًا

سيتم دعم مدرب البلوز الجديد في الصيف

يتطلع توماس توخيل، مدرب تشيلسي الجديد، إلى انتقال إرلينج هالاند في الصيف، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.

ينظر توخيل إلى اللاعبين الشباب مثل تامي أبراهام كأعضاء مهمين في فريقه، لكن من المرجح أن ينفق البلوز مرة أخرى الصيف المقبل.

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