أخبار الانتقالات | أولى صفقات نيوكاسل وإنتر يتحرك لمهاجم ريال مدريد

يوفنتوس يركز على الصفقات التبادلية
أوضح "كالتشيو ميركاتو" أن يوفنتوس يستهدف مبادلة الثنائي وستون مكيني وآرون رامزي بأوريليين تشواميني وألان من موناكو وإيفرتون على التوالي.
ولا يدخل مكيني ورامزي في الحسابات بشكل كبير هذا الموسم، مما يجعلهما مرشحان للرحيل في يناير المقبل بحسب التقرير.
إيكاردي على رادار نيوكاسل
أوضح "كالتشيو ميركاتو" أن نيوكاسل قد يتحرك لدعم صفوفه بضم ماورو إيكاردي من بي إس جي.
الأرجنتيني لا يشارك بصفة أساسية في ظل وجود الثلاثي ليونيل ميسي، كيليان مبابي، ونيمار، مما قد يسهل رحيله بحسب التقرير.
ليفربول يستهدف مدافع أوليمبياكوس
ذكرت "ديلي ميل" أن ليفربول أبرز الأندية المهتمة بخدمات مدافع أوليمبياكوس بابي سيسي.
قلب الدفاع السنغالي محط اهتمام كلاً من إيفرتون وآرسنال كذلك بحسب التقارير.
نيوكاسل يطارد رباعي مانشستر يونايتد
أوضح "مانشستر إيفنج نيوز" أن نيوكاسل قد يتحرك لضم رباعي مانشستر يونايتد الشتاء المقبل.
الأسماء التي تم ذكرها هي أنتوني مارسيال، إريك بيلي، دوني فان دي بيك، وجيسي لينجارد.
ميلان يحاول مع نجم إنتر
أوضحت "كورييري" أن ميلان يترقب وضعية المفاوضات بين إنتر ونجمه مارسيلو بروزوفيتش.
الكرواتي عقده ينتهي بحلول نهاية الموسم والمفاوضات دائرة حالياً لمده ورفع راتبه بحسب التقارير.
ماروتا: إنتر قد يبرم صفقتين
أوضح بيبي ماروتا، مدير القطاع الرياضي لإنتر، أن فريقه قد يتحرك ويبرم صفقتين في الميركاتو الشتوي.
صحيفة "لاجازيتا" أوضحت الأسماء المرشحة وقالت إن على رأسها لوكا يوفيتش من ريال مدريد، والذي قد يعوض رحيل أليكسيس سانشيز إذا تم.
وضم التقرير أيضاً أليكساندر لاكازيت من آرسنال، وناهيتان نانديز، لاعب كالياري، الذي كان قريباً من النيراتزوري الصيف الماضي.