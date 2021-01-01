أخبار الانتقالات | أوزيل يعود للدوري الإنجليزي ورحيل بروس عن نيوكاسل

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، اليوم، الأربعاء، عن إقالة ستيف بروس من تدريب الفريق، نحو حقبة جديدة بالنادي.

وأوضح نيوكاسل عبر حسابه الرمي بموقع تويتر، أن فسخ العقد جاء بالتراضي، ومن المقرر أن يعمل جراهام جونز كمدرب مؤقت لحين الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد.