أخبار الانتقالات: أوزيل قريب من الدوري الأمريكي وانزعاج دي بروينه بسبب ميسي

مان سيتي يزعج دي بروينه بسبب ميسي
بحسب ذا أتلتيك، تم عرض أموال على كيفن دي بروينه أقل مما يحصل عليه بالفعل لتوقيع عقد جديد مع مانشستر سيتي.
يأمل فريق جوارديولا إلى ربط شخصية رئيسية بشروط جديدة، لكنهم يحجمون الأموال لمحاولة إقناع ليونيل ميسي بالانضمام إلى النادي من برشلونة في نهاية الموسم.
ساهم دي بروينه، الذي تنتهي صفقته الحالية في 2023، بثلاثة أهداف و 12 تمريرة حاسمة لمشوار السيتي في 18 مباراة حتى الآن في 2020-21.
برشلونة يتمسك بجريزمان
برشلونة يحتفظ بثقته الكاملة في أنطوان جريزمان ولا يفكر في بيع المهاجم الفرنسي، حسب صحيفة سبورت.
كافح الفائز بكأس العالم ليقدم أفضل مستوياته في الكامب نو، مما أثار الحديث عن تحرك يتم القيام به في مكان آخر، لكن العملاق الكتالوني ليس لديه الرغبة في الاستماع إلى العروض.
بايرن ميونخ يريد تأمين نجمه الشاب
أصبح الشاب عضوًا حيويًا في الفريق الأول
أعلن فريق بايرن ميونخ الألماني عن عزمه على إتمام عقد جديد مع النجم الشاب جمال موسيالا.
موسيالا مرتبط حاليًا بالبافاريين حتى عام 2022، لكنه سيوقع اتفاقية جديدة حتى عام 2025 في 26 فبراير، عيد ميلاده الثامن عشر.
وشارك المهاجم بالفعل في 11 مباراة في الدوري الألماني مع بايرن هذا الموسم وسجل ثلاثة أهداف.
غضب آرسنال من أتلتيكو مدريد
آرسنال غاضب من أتلتيكو مدريد بسبب معاملته للوكاس توريرا، بحسب صحيفة ليبرتاد ديجيتال.
توريرا على سبيل الإعارة حاليًا مع فريق سيميوني، لكن تم استخدامه بشكل ضئيل، حيث شارك في ست مباريات فقط في الدوري هذا الموسم حتى الآن.
يشعر آرسنال أن أتلتيكو يخفض عمداً قيمة توريرا بعد أن لم يدرج آرسنال خيار الشراء في عقد الإعارة.
بوتشيتينو يضع إريكسن في الحسبان
يعتقد ماوريسيو بوتشيتينو أن كريستيان إريكسن هو توقيع سهل تحقيقه مع باريس سان جيرمان، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.
لعب بوتشيتينو دورًا خجولًا عندما سئل عن إريكسن يوم الثلاثاء، لكنه يعتقد، خلف الأبواب المغلقة، أنه يستطيع عقد لقاء مع نجم خط الوسط السابق.
من المقرر أن يغادر إريكسن إنتر هذا الشتاء بعد عام واحد فقط من انضمامه.
سيميوني يستهدف ديمبيلي
حدد أتلتيكو مدريد مهاجم ليون موسى ديمبيلي كهدف انتقالي - وفقًا لميركاتو فوت.
دييجو سيميوني من أشد المعجبين بالفرنسي، وسيتطلع إلى إحضاره ليحل محل دييجو كوستا هذا الشهر.
كافح ديمبيلي من أجل تسجيل أهداف في دوري الدرجة الأولى الفرنسي هذا الموسم، حيث سجل هدفًا واحدًا فقط في 16 مباراة.
أوزيل على أعتاب الدوري الأمريكي
قد يكون صانع الألعاب في طريقه إلى الدوري الأمريكي
مسعود أوزيل يجري محادثات مع دي سي يونايتد، وفقًا لموقع فوتبول لندن.
يبدو أن لاعب الوسط جاهز للخروج من آرسنال الذي طال انتظاره فيه، بعد استبعاده من التشكيلة لبدء الموسم.
عرُض على أوزيل صفقة مغرية، تتضمن القدرة على توسيع علامته التجارية الشخصية في الولايات المتحدة.
خيتافي يضم لاعب برشلونة
فاسكيز يرفض عرض للتجديد مع ريال مدريد
ذكرت صحيفة ماركا أن لوكاس فاسكيز رفض عرضًا مبدئيًا من ريال مدريد.
سيرى لاعب خط الوسط انتهاء عقده في نهاية الموسم، ولفترة طويلة بدا من غير المحتمل أن يوقع عقدًا جديدًا.
ومع ذلك، بعد أن عاد إلى خطط زين الدين زيدان، يمكن أن يبقى فاسكيز مع النادي، على الرغم من أن إدارة اللوس بلانكوس مصممة على مراقبة الإنفاق وسط الأزمة المالية.
تعثر المفاوضات بين ريال مدريد وألابا
تعثر انتقال دافيد ألابا المقترح إلى ريال مدريد بسبب مطالب اللاعب في الأجور.
يريد لاعب بايرن ميونخ أجرًا يجعله اللاعب الأعلى أجراً في الفريق، لكن النادي الملكي غير مستعد لتحمل مطالبة الآن.
عرض رسمي من ميلان لضم محمد سيماكان
قدم ميلان عرضًا بقيمة 15 مليون يورو لمدافع ستراسبورج محمد سيماكان.
كان الظهير على قائمة أهداف متصدر الدوري الإيطالي منذ فترة.